Анонсирован тур Cyberpunk 2077: Phantom Liberty в Европе, Азии и Южной Америке ©

CD Projekt RED не подтверждает слухи о скором релизе Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, но корпорация хочет убедиться, что дополнение будет на слуху в ближайшие недели.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Tour — это серия мероприятий, которые позволят игрокам практически со всего мира подготовиться к премьере первого и последнего сюжетного дополнения. Разработчики покажут игру в Варшаве, Кельне, Токио, Пекине, Сеуле, Париже, Сан-Паулу и Лондоне.

В июне мы поделимся горячими новостями #PhantomLiberty. Чтобы ваш энтузиазм не иссяк, мы приглашаем вас на Phantom Tour — серию мероприятий по всему миру, посвященных расширению нашего сообщества!