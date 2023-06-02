Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 498 оценок

Анонсирован тур Cyberpunk 2077: Phantom Liberty в Европе, Азии и Южной Америке

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monk70
Новости

CD Projekt RED не подтверждает слухи о скором релизе Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, но корпорация хочет убедиться, что дополнение будет на слуху в ближайшие недели.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Tour — это серия мероприятий, которые позволят игрокам практически со всего мира подготовиться к премьере первого и последнего сюжетного дополнения. Разработчики покажут игру в Варшаве, Кельне, Токио, Пекине, Сеуле, Париже, Сан-Паулу и Лондоне.

В июне мы поделимся горячими новостями #PhantomLiberty. Чтобы ваш энтузиазм не иссяк, мы приглашаем вас на Phantom Tour — серию мероприятий по всему миру, посвященных расширению нашего сообщества!
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
oldhoudini

всё, что угодно, только не релиз и даже не дата релиза.

1
Ethan Hunt

На след неделе начнутся игровые конфы, там должны сказать

0
Cidorovitch

А шоколад на скрине - это за него, что ли, в дополнении играть будем?

-4
DAJIekceu

Это Идрис Эльба. За него играть в новом районе будет игра.

0
Cidorovitch DAJIekceu

Понятно, без повесточки никак😆

-1
Artery Kaulitz Cidorovitch

В Cyberpunk 2077 (как и в GTA-шках, Saints Row и т.д.) это ещё нормально смотрится, там персонажи всех мастей и особо не выбиваются. А когда в каком-нибудь Фэнтези все Эльфы становятся резко африканцами и среди людей через одного - тогда уже маразм

1