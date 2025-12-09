ЧАТ ИГРЫ
Анонсирована физическая коллекционная карточная игра по Cyberpunk

monk70 monk70

CD Projekt Red и разработчик карточных игр WeirdCo представили Cyberpunk TCG — коллекционную карточную игру, доступную только на физических носителях, с персонажами, локациями, снаряжением и другими материалами из мира Cyberpunk 2077 и Cyberpunk Edgerunners. В следующем году стартует кампания по сбору средств на Kickstarter для игры. Зарегистрировавшись сейчас, вы в один прекрасный день получите бесплатную карту Люсины Кушинады (из Edgerunners).

В Cyberpunk Trading Card Game вы соберёте команду лучших игроков из персонажей из разных частей франшизы, сражаясь с противниками и сражаясь за звание легенды Найт-Сити. Cyberpunk TCG с потрясающими уникальными иллюстрациями создана как для коллекционеров карт, так и для заядлых коллекционеров и поклонников франшизы Cyberpunk.

Что касается сроков, то это может произойти нескоро, поскольку сбор средств на Kickstarter для Cyberpunk TCG начнётся только в следующем году, а игру нужно будет выпускать после того, как она достигнет всех необходимых средств.

luVol

Закрыть Witcher gwint, чтобы через время выпустить Cyberpunk gwint да и ещё видимо со средств пользователей.. Арты к тому же даже не зацепили совсем.

