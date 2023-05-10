Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 134 оценки

Анонсирована статуэтка Люси и Ребекки на мотоцикле из Cyberpunk: Edgerunners

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R_Mor
Новости

Dtalon Studio и Corgi progkit Studio анонсировали статуэтку Люси и Ребекки на мотоцикле из аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners.

Фигурка представляет собой платформу с экраном (который может воспроизводить контент из аниме, но можно менять видеоконтент по собственному желанию), на котором помещен мотоцикл Яйба Кусанаги CT-3X из Cyberpunk 2077, (дизайн которого, если кто еще не знает, в свою очередь был вдохновлен байком из аниме Akira). На мотоцикле за рулем сидит Люси с Ребеккой сзади.

Размер статуэтки: (В) 37 см x (Д) 26 см x (Ш) 53 см. Примерная окно выхода: 4 квартал 2023 года. Цена: $500.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
NarkoSky

Суперская статуэтка!

0
Samson48

Клевая.

0
Limgrave

Косплеер больше походит на Люси, чем статуетка..

-1
Xndr DeKoz

Роскошно, но брать, конечно, не буду

-1
Doomshfaft

Мотик не из Акиры разве?

-2