Анонсирована статуэтка Люси и Ребекки на мотоцикле из Cyberpunk: Edgerunners ©

Dtalon Studio и Corgi progkit Studio анонсировали статуэтку Люси и Ребекки на мотоцикле из аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners.

Фигурка представляет собой платформу с экраном (который может воспроизводить контент из аниме, но можно менять видеоконтент по собственному желанию), на котором помещен мотоцикл Яйба Кусанаги CT-3X из Cyberpunk 2077, (дизайн которого, если кто еще не знает, в свою очередь был вдохновлен байком из аниме Akira). На мотоцикле за рулем сидит Люси с Ребеккой сзади.

Размер статуэтки: (В) 37 см x (Д) 26 см x (Ш) 53 см. Примерная окно выхода: 4 квартал 2023 года. Цена: $500.