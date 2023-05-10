Анонсирована статуэтка Люси и Ребекки на мотоцикле из Cyberpunk: Edgerunners

Dtalon Studio и Corgi progkit Studio анонсировали статуэтку Люси и Ребекки на мотоцикле из аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners.
Фигурка представляет собой платформу с экраном (который может воспроизводить контент из аниме, но можно менять видеоконтент по собственному желанию), на котором помещен мотоцикл Яйба Кусанаги CT-3X из Cyberpunk 2077, (дизайн которого, если кто еще не знает, в свою очередь был вдохновлен байком из аниме Akira). На мотоцикле за рулем сидит Люси с Ребеккой сзади.
Размер статуэтки: (В) 37 см x (Д) 26 см x (Ш) 53 см. Примерная окно выхода: 4 квартал 2023 года. Цена: $500.
Суперская статуэтка!
Клевая.
Косплеер больше походит на Люси, чем статуетка..
Роскошно, но брать, конечно, не буду
Мотик не из Акиры разве?