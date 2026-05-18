ASUS представила кастомизированную портативную консоль ROG Xbox Ally X в стиле Cyberpunk 2077

ASUS представила кастомизированную ROG Xbox Ally X, вдохновлённую игрой Cyberpunk 2077. Портативная консоль была создана командой разработчиков игры и тайваньской командой моддеров AK Studio, также известной как AK Mod. ASUS называет это уникальной профессиональной модификацией, а не новой розничной моделью.

Она по-прежнему основана на ROG Xbox Ally X. Стандартная система использует процессор AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ памяти LPDDR5X, SSD-накопитель на 1 ТБ, батарею на 80 Вт·ч и 7-дюймовый дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. ASUS не упомянула о раздаче, розничном запуске или более широком производстве этой версии Cyberpunk 2077.