AutoDrive, появившийся в обновлении 2.3 к Cyberpunk 2077, был создан под впечатлением от роликов на YouTube

Последнее обновление для Cyberpunk 2077 добавило в игру ряд улучшений и интересных новых функций. Среди них значительный интерес представляет функция AutoDrive - по крайней мере, так полагает Павел Саско.

Функция, как следует из названия, позволяет транспорту автоматически передвигаться по Найт-сити. На выбор предлагается два варианта - добраться до указанной точки на карте или совершить свободную поездку без определенного пункта назначения. Последняя функция была дополнена кинематографической камерой, которая следит за нашим путешествием с помощью ярких кинематографических кадров, идеально подходящих для записи или расслабленного исследования города.

Что интересно, как рассказал во время вчерашнего стрима ведущий дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Павел Саско, сама идея создания этой опции пришла после просмотра фанатских роликов, опубликованных на YouTube:

Нас вдохновили ролики о Cyberpunk 2077, созданные вами на YouTube. Например, «4 часа езды по городу» и тому подобное.

И действительно, стоит только вбить в YouTube нужную фразу, как найдутся десятки, если не сотни, подобного рода материалов. Безусловно, теперь создавать их станет еще проще и веселее. При условии, разумеется, что они все еще нужны, все-таки сейчас любой желающий может прямо в игре включить режим AutoDrive и любоваться Найт-сити.