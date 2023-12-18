Автор Cyberpunk 2077 объяснил, чем игра надолго опередила конкурентов

Дизайнер Патрик Миллс, ответственный за лор франшизы Cyberpunk 2077, рассказал, чем игра смогла опередить конкурентов. По его мнению, сильной стороной RPG стали сверхдетализированные диалоги. Но Миллс считает, что они не станут новым стандартом для жанра в ближайшем будущем, потому что позволить такое может далеко не каждая студия.
Такие диалоги безумно дорогие, как с точки зрения времени, потраченного на их создание, так и с точки зрения ресурсов, которые в них инвестируют. Подобные сцены просто недоступны для многих [студий].
Миллс также отметил, что Cyberpunk 2077 сделана почти без «монтажных склеек», как бы одним кадром. Это добавляло дополнительные ограничения: например, не позволяло быстро сбрасывать сцены или перемещать модели персонажей (пока игрок не видит). Дизайнеру пришлось убеждать режиссера разрешить добавить одну из немногих «склеек», потому что авторы не знали, какими диалогами заполнить пятиминутную поездку в миссии «Я боролся с законом».
Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года. Игра доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В сентябре 2023 разработчики выпустили крупнейшее обновление, а также дополнение Phantom Liberty.
Хорошая постановка сцен, это практически единственное что завлекает в игре.