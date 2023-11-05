Автор Cyberpunk 2077 рассказал o перспективах развития послерелизной поддержки игр от CD Projekt Red

Студия CD Projekt Red, известна тем, что выпускает огромные пакеты расширений для своих игр. Так, для The Witcher 3: Wild Hunt было выпущено несколько крупных расширений, и то же самое, вероятно, планировалось в случае с Cyberpunk 2077. Но так как запуск Cyberpunk 2077 оказался не слишком удачным, большинство из этих идей были отброшены, чтобы не тратить время на доработку игры. К счастью, для фанатов Cyberpunk 2077 уже вышло единственное расширение, и на этом все, что запланировано для игры. В Phantom Liberty игроки получили несколько часов нового контента и даже новую концовку базовой игры.
Как бы то ни было, недавно IGN удалось пообщаться с Павлом Мельничуком. Если кто не знает, Павел - сотрудник CD Projekt Red, благодаря которому было выпущено не только Phantom Liberty, но и другие дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt. В ходе беседы IGN поинтересовался, увидим ли мы в будущем столь же масштабные инвестиции и время, затрачиваемые компанией на создание дополнений, и каковы в целом перспективы пост-релизной поддержки.
По словам Павла, время и усилия, затраченные на разработку Phantom Liberty, были не столь продолжительными, как можно было бы предположить. Это не был проект, на который ушло три года. Также Phantom Liberty отличается от типичного подхода к созданию расширений, при котором в базовую игру добавляется еще одна концовка.
Стоит отметить, что производство Phantom Liberty длилось не три года, и уж тем более не на полную мощность. В течение 2021 года большая часть команды работала над обновлением Cyberpunk 2077 Next-Gen Update и обеспечивала поддержку базовой версии игры. После выхода этого обновления производство Phantom Liberty вышло на полную мощность и велось параллельно с работой над обновлением 2.0. Само по себе расширение очень большое, оно рассчитано на много часов игры и предлагает два совершенно эксклюзивных сценария, а также дополнительную концовку для базовой игры. Я думаю, что это не совсем обычный подход к созданию расширений.
Лично мне нравится работать над расширениями для наших игр - я с удовольствием работал над Hearts of Stone и Blood and Wine для The Witcher 3: Wild Hunt, и, конечно же, над Phantom Liberty. Подобные более компактные и короткие продукты создаются с большей уверенностью и свободой, поскольку они расширяют уже существующую игру, которую игроки уже знают.
В настоящее время разработчики стараются больше заниматься полноценным производством своих игр. Сюда входят как новые игры, так и продолжения уже знакомых и полюбившихся игрокам серий. И только время покажет, получим ли мы такой же уровень пост-релизной поддержки в будущих проектах CD Projekt Red.
Классная новость. А теперь скиньте рецепт голубцов, полезнее будет.
Безхитростный расчет.
Слово "релиз" всё больше и больше теряет свой смысл.
1 порезанное длс, кучу косметики, и несколько патчей которые даже не могут исправить все теже проблемы с багами?
Ну чтож реды поняли что пипл схавает если просто расхайпить а отбить затраты на разработу и маркетинг и остаться в плюсе уже означает большего и не нужно.
Планка все падает и падает.
Порезаное DLC? В котором контента на 20 часов? Конечно, это же не новая колда за 70 баксов с тремя часами сюжета.
20 часов? Только основной сюжет прошел за 4, доп квесты в общей сложности еще 4-6.
Это не Larian где контента на часов 100, и причем тут колда? Зачем покупать вообще это?
Там еще 11 доп квестов от Мистера Хэндса помимо сюжета, крутой квест с флэшбэками Хансена, скрытые боссы, минимум 8 заказов на доставку машин от Эль Капитана, что бы уникальный Аутло GTS получить.
Смысл играть, если ты просто проскипал все диалоги и пробежал сюжет за 4 часа?
При том, что в Киберпанке DLC дает больше контента, чем рядовые конвеерные игры на 6-8 часов за фулл прайс.
В любой супер замороченной рпг можно просто скипать все диалоги, юзать фаст тревел и твои 100 часов превратятся в 30-40. Только смысл так играть.
Вот поэтому у тебя 20 часов превратились в 8-10. А у меня 20 часов растянулись на 50, потому что мне было интересно все изучить и везде полазить.
Так а зачем ты сравнивать продолжаешь? Я не знаю как можно сравнивать игру где сюжет уже давно убит и игру по вселенной киберпанка от создателей ведьмака, я опять же говорю только про сюжет а ты мне приводишь коллектаблы и машины на доставку которые ничего интересного не привнесут мне в игру.
Я ничего не скипал и все прочитал что говорили и? Я не знаю почему пишут что игра долгая но если максимально выжать свои статы и проходить бои за секунд 30-40 или еще легче убить скриптами врагов секунд за 15, окей большая часть времени это просто поездки от точки а до б их тоже можно ухитрится пропустить.
"В любой супер замороченной рпг можно просто скипать все диалоги, юзать фаст тревел и твои 100 часов превратятся в 30-40. Только смысл так играть." эм что за бред? если тебе нравится пешие прогулки по пустому городу выбор твой а мне после 160 часов игры в игре без DLC и открывания всего что мог интересного все так-же нечего делать интерактивностей слишком мало для такой локации, а зачистки баз ничего толком не дадут.
Особенно после квеста милитеха где мне сразу показалось что это обрубок квеста на 1-2 заданий.
Я буду лучше проходить не поделки на РПГ а настоящие РПГ с множеством последствий своего выбора.
Еще раз говорю что сюжет хороший на 4 балла, сэттинг тоже, но и все.
Дополнение Киберпанка очень нелинейное. Твой выбор может как укоротить прохождение, так и удлинить часы прохождения. Контента там на 20-30 часов, если играть адекватно, половина из которых нелинейная очень качественная сюжетка.
У лариан качество контента оставляет желать лучшего, особенно в третьем акте. Так что не надо рассказывать мне про 100 часов, из которых более менее норм часов 30 от силы. А всё остальное довольно посредственного качества контент, я считаю.
Как там сейчас с оптимизацией?
нормально все. на ртх 4090 летает просто.
все отлично. на 1660 все такие же около 60 кадров на высоких на фулхд.
Её и не было, всё стальное это
давным давно с ней всё нормально.
Это все хорошо, вы главное в сиквеле дайте ответы на вопросы, которые остались после прохождения некоторых квестов =)
Болтать - не мешки ворочить! )))
Так и чем же они занимались эти три года в таком случае?... Другой игрой? И какой же?
Кто бы что не говорил, как бы нп обсирал киберпанк и длс. А это потрясающая игра высшего класса вместе с дополнением. Элитная крутая игра, очень интересная и способная завлечь на тысячу часов спокойно и при том, что это одиночный проект.
Сюжетно конечно всё отлично!!!
Но, слишком много маркетинга и пиара, завышенные ожидания у многих.(От 3 Ведьмака я вот ждал чуток большего, чем от 2го) А тут...
P.S. : К тому же куча не показанных и не реализованных моментов. Ну или очень долго и кривовато за эти 3 года после релиза впихнутых в игру.
1Метро
2Вертикальный Гемплей
3Живой мир
4
5
....
P.P.S: К тому же угробили свой независимый движок и теперь, CDPR,как и все будут штамповать игры на Unreal 5, на который надо прямые руки.
джва года ждать релиза а потом джва года ждать когда допилят, интересный подход так сранним доступом как на свалке стым вон называют подобные вещи… сюжет кстати для оригинала не завезут , а то мало ли может пора опомниться что игруля то типа не нелинейная как обещали а сюжет так и ваще написан на салфетке
вам не надоело называть запуск КБ?? провальным? он никогда не был провальным, убыточным. он был хайповым и не более.
Эм, так то вообще его на старых консолях фулл возврат делали. Публичное признание неиграбильности -разве это не провал?
В общем, никаких "перспектив" у корпораций нет, одни PR-технологии. Лучше уж сразу признать, что игра тухлая получилась, чем потом ещё лет 5 обещать грядущие обновления. Народ-то уже привык, что после релиза ничего толкового ждать не стоит. Так что не надо тут про перспективы рассказывать, лучше бы скидки на полную версию сделали!
У этой "тухлой" игры прямо сейчас онлайн в стиме в районе 100к спустя много лет после релиза. Лучше сразу смирись с этим! Признай, что игра удалась.
Эти цифры ни о чём не говорят! Половина из этих 100к - боты и тестовые аккаунты самих разработчиков. Остальные либо просто не доиграли, либо тащатся от атмосферы и фансервиса - но это не значит, что сама игра не посредственная. Я-то играл и знаю, сколько там багов, глюков и прочей недоработки. Ладно бы ещё раз в пару лет обещали исправить - так нет, одни только DLC за полную цену выпускают. Зато все продолжают хвастаться цифрами продаж, мол всё так удачно, а народ-то по факту накинули. Вот пусть сначала все баги после релиза пофиксят, а потом уже про успех рассказывай. Пока что успешной тут только была выручка от продаж, а сам продукт так и остался недоделанным.
А миром правят рептилоиды, в следующем году возродят СССР, после упадет метеорит, а после инопланетяне наконец-то лично пояснят за круги на полях.
Не... Инопланетяне не пояснят за круги, тк эти марсиане устали от того, что их прямые враги - рептилоиды, давно обосновались у нас! А чшуйчатые в свою очередь истребляют марсиан, дабы сделка с лунатиками не прогорела. Вот марсиане и круги нарисовали, дабы с Альфа-центавра подмогу дождаться. Но где-то что-то пошло не по плану...