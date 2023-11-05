Автор Cyberpunk 2077 рассказал o перспективах развития послерелизной поддержки игр от CD Projekt Red

Студия CD Projekt Red, известна тем, что выпускает огромные пакеты расширений для своих игр. Так, для The Witcher 3: Wild Hunt было выпущено несколько крупных расширений, и то же самое, вероятно, планировалось в случае с Cyberpunk 2077. Но так как запуск Cyberpunk 2077 оказался не слишком удачным, большинство из этих идей были отброшены, чтобы не тратить время на доработку игры. К счастью, для фанатов Cyberpunk 2077 уже вышло единственное расширение, и на этом все, что запланировано для игры. В Phantom Liberty игроки получили несколько часов нового контента и даже новую концовку базовой игры.

Как бы то ни было, недавно IGN удалось пообщаться с Павлом Мельничуком. Если кто не знает, Павел - сотрудник CD Projekt Red, благодаря которому было выпущено не только Phantom Liberty, но и другие дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt. В ходе беседы IGN поинтересовался, увидим ли мы в будущем столь же масштабные инвестиции и время, затрачиваемые компанией на создание дополнений, и каковы в целом перспективы пост-релизной поддержки.

По словам Павла, время и усилия, затраченные на разработку Phantom Liberty, были не столь продолжительными, как можно было бы предположить. Это не был проект, на который ушло три года. Также Phantom Liberty отличается от типичного подхода к созданию расширений, при котором в базовую игру добавляется еще одна концовка.

Стоит отметить, что производство Phantom Liberty длилось не три года, и уж тем более не на полную мощность. В течение 2021 года большая часть команды работала над обновлением Cyberpunk 2077 Next-Gen Update и обеспечивала поддержку базовой версии игры. После выхода этого обновления производство Phantom Liberty вышло на полную мощность и велось параллельно с работой над обновлением 2.0. Само по себе расширение очень большое, оно рассчитано на много часов игры и предлагает два совершенно эксклюзивных сценария, а также дополнительную концовку для базовой игры. Я думаю, что это не совсем обычный подход к созданию расширений.



Лично мне нравится работать над расширениями для наших игр - я с удовольствием работал над Hearts of Stone и Blood and Wine для The Witcher 3: Wild Hunt, и, конечно же, над Phantom Liberty. Подобные более компактные и короткие продукты создаются с большей уверенностью и свободой, поскольку они расширяют уже существующую игру, которую игроки уже знают.

В настоящее время разработчики стараются больше заниматься полноценным производством своих игр. Сюда входят как новые игры, так и продолжения уже знакомых и полюбившихся игрокам серий. И только время покажет, получим ли мы такой же уровень пост-релизной поддержки в будущих проектах CD Projekt Red.