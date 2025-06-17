Автор Fallout: New Vegas оценил романтические линии в Cyberpunk 2077, хотя обычно избегает их в RPG

Джош Сойер, известный дизайнер ролевых игр таких, как Fallout: New Vegas, Pentiment и Pillars of Eternity признался, что именно Cyberpunk 2077 смог убедить его в том, что романтика в RPG может быть реализована достойно. В интервью на прошедшей Game Developer’s Conference Сойер отметил, что обычно критикует подобные элементы в играх за поверхностность и неестественность, однако проект CD Projekt RED стал для него исключением.
Если бы я хотел делать романы в игре, то, вероятно, делал бы это так.
— заявил разработчик.
Сойер подчеркнул, что ему импонирует, как в Cyberpunk 2077 выстроены отношения между героями: «Они ведут свои жизни, но ты возвращаешься к ним, чтобы продолжить эту историю». По его словам, ключевой плюс в том, что романтические линии не развиваются в «лагерных» сценах с участием всей группы, как это часто бывает в RPG.
Когда вы сидите с шестеркой спутников, а рядом разворачиваются интимные диалоги, это выглядит странно.
— добавил он, намекая на курьезные сцены из других игр жанра.
Особое внимание Сойер уделил тому, как Cyberpunk 2077 решает проблему темпа повествования. В отличие от многих RPG, где романтическая линия может застрять на месте до очередного сюжетного рубежа, здесь отношения развиваются органично. «Ты проводишь время с Джуди, разговор заканчивается, она говорит: „Мне нужно кое-что сделать“, и исчезает до следующего сюжетного события», — привел пример Сойер.
Наконец, он отметил, что высокая кинематографичность и использование вида от первого лица делают такие сцены по-настоящему запоминающимися: «Есть момент в арке Панам, когда она кладет ноги на тебя после шторма — с видом от первого лица это создает совсем другое ощущение близости».
Прямо сейчас Cyberpunk 2077 уверенно покоряет чарты продаж на Nintendo Switch 2, однако общее внимание игроков уже смещается к The Witcher 4 — следующему амбициозному проекту CD Projekt RED. О том, с какими проблемами движка Unreal Engine 5 он может столкнуться, мы подробно рассказывали в нашем материале.
Только мало,к сожалению,персонажей для хотя бы лёгких романов.Типо Мередит Стаут или Вакако Окада
Имеется в виду групповой секс в лагерях строгого режима ?
имеется в виду D&D
чисто эмоциональный отклик больше в Кп чем в Вегасе. В Вегасе нам рассказывают неплохую историю а в КП нас заставляют страдать и плакать(по сюжету).
Вегас это рпг, там в принципе не возможно сделать грустную хистори для главного героя. Если и делать, то придется порезать многие рпг механики, отыгрыш упадет до нуля. Поэтому все грустные хистори у напарников.У того же Рауля очень грустная история, я даже взгрустнул. Про Улисса/Джошуа промолчу, очень крутые персонажи с очень классным философским подтекстом
ну за напарника это не то это примерно как " примерь его обувь и пройди его путь" че то как то так
Меня романы в кп77 не удовлетворили, так себе. Типа одна сцена секса, а потом только смски и пара нюдсов. Ни пригласить на свидание, ни сходить куда-нибудь вместе
оценил когда накатил пару нюд модов,, но говорить об этом в открытую конечно же нельзя))