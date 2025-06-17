Автор Fallout: New Vegas оценил романтические линии в Cyberpunk 2077, хотя обычно избегает их в RPG

Джош Сойер, известный дизайнер ролевых игр таких, как Fallout: New Vegas, Pentiment и Pillars of Eternity признался, что именно Cyberpunk 2077 смог убедить его в том, что романтика в RPG может быть реализована достойно. В интервью на прошедшей Game Developer’s Conference Сойер отметил, что обычно критикует подобные элементы в играх за поверхностность и неестественность, однако проект CD Projekt RED стал для него исключением.

Если бы я хотел делать романы в игре, то, вероятно, делал бы это так.

— заявил разработчик.

Сойер подчеркнул, что ему импонирует, как в Cyberpunk 2077 выстроены отношения между героями: «Они ведут свои жизни, но ты возвращаешься к ним, чтобы продолжить эту историю». По его словам, ключевой плюс в том, что романтические линии не развиваются в «лагерных» сценах с участием всей группы, как это часто бывает в RPG.

Когда вы сидите с шестеркой спутников, а рядом разворачиваются интимные диалоги, это выглядит странно.

— добавил он, намекая на курьезные сцены из других игр жанра.

Особое внимание Сойер уделил тому, как Cyberpunk 2077 решает проблему темпа повествования. В отличие от многих RPG, где романтическая линия может застрять на месте до очередного сюжетного рубежа, здесь отношения развиваются органично. «Ты проводишь время с Джуди, разговор заканчивается, она говорит: „Мне нужно кое-что сделать“, и исчезает до следующего сюжетного события», — привел пример Сойер.

Наконец, он отметил, что высокая кинематографичность и использование вида от первого лица делают такие сцены по-настоящему запоминающимися: «Есть момент в арке Панам, когда она кладет ноги на тебя после шторма — с видом от первого лица это создает совсем другое ощущение близости».

Прямо сейчас Cyberpunk 2077 уверенно покоряет чарты продаж на Nintendo Switch 2, однако общее внимание игроков уже смещается к The Witcher 4 — следующему амбициозному проекту CD Projekt RED. О том, с какими проблемами движка Unreal Engine 5 он может столкнуться, мы подробно рассказывали в нашем материале.