Автор песни Phantom Liberty рассказал о своей страсти к играм и работе над Cyberpunk 2077

В сентябре этого года вышло первое и последнее расширение для Cyberpunk 2077, которое получило очень теплый прием как у критиков, так и у геймеров. Музыкант Давид Подсядло (Dawid Podsiadło) также принимал участие в создании игры, рассказав в недавнем интервью о своей страсти к играм и работе над Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Напомним, что в DLC к Cyberpunk 2077 Phantom Liberty мы сможем встретиться с Дэвидом Подсидло в роли Данте Карузо. Музыкант также создал для нее песню, которая как нельзя лучше подходит к шпионской атмосфере аддона. Песня называется Phantom Liberty и отсылает к вселенной игры и сюжетной линии дополнения.

Теперь на официальном YouTube-канале Cyberpunk 2077 мы можем услышать немного больше о том, как музыкант увлекается играми. По словам Подсядло, играть он начал в шесть лет, а петь - только в 11 лет. Музыкант признался, что совместить две свои страсти - игры и музыку - и работать с CD Projekt RED - это мечта, ставшая реальностью.

В представленном видеоролике мы также можем увидеть несколько фрагментов из его работы над Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Кроме того, было показано немного закулисных кадров, записанных во время работы над музыкой для DLC.

Напоминаем, что релиз Cyberpunk 2077 Phantom Liberty состоялся 26 сентября 2023 года. Что касается следующей части игры, то она также находится на самой ранней стадии производства. Хотя подробностей о ней пока не так много, известно, что проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5.