Автор ранней утечки по Cyberpunk 2077 рассказал о последствиях, с которыми столкнулся: "Не будьте таким кретином, как я"

Утечки - неотъемлемая часть игровой индустрии. Многие геймеры хотят быть "первыми", кто узнает новую информацию о грядущих играх, дополнениях или обновлениях.



Однако для разработчиков такие утечки могут стать огромной катастрофой, сильно подрывающей моральный дух сотрудников. Поэтому нередко издатели не щадят тех, кто нарушает соглашение о неразглашении. Поляк, ставший автором, казалось бы, незначительной утечки информации о Cyberpunk 2077, на собственном опыте узнал, что значит разоблачать разработчиков игр, и теперь дал совет другим геймерам. Как он выразился (три раза, хотя и в немного разных версиях): "Не будьте таким же кретином, как я".

Герой этой новости начал свою историю с участия в теме на реддит об увольнениях. В ней он упомянул, что это был "второй раз", когда его увезли в наручниках и сопроводили в полицейский участок, прежде чем он получил "дисциплинарного". Он не стал сразу вдаваться в подробности, но после настойчивых просьб Siriondel поделился своей историей в отдельной теме.

Как выяснилось, именно он стал источником утечки информации от октября 2020 года о содержимом коробочного издания Cyberpunk 2077. Речь шла о карте Найт-Сити и открытках этого вымышленного города, которые студия CD Projekt RED добавила к физическим изданиям игры. Ничего шокирующего в них не было, но в преддверии релиза игры каждая новая инфа о ней вызывала большой ажиотаж.

Оригинальное сообщение поляка от 4 октября было удалено с Reddit до того, как оно получило большую огласку. Однако другой пользователь сайта создал отдельную тему, указав в качестве источника фото Сириондела. Интересно, что эта тема все еще доступна, в то время как оригинальное было удалено из-за репорта CDPR о нарушении авторских прав.

Слив Сириондела был вызван не столько желанием прославиться, сколько просто волнением по поводу предстоящего релиза. Будучи в восторге от The Witcher 3, поляк ждал новой игры от ее создателей - как он выразился, "мессию геймдева". Будучи сотрудником компании по производству бумажных бонусов, он воспользовался возможностью поделиться инфой с другими геймерами, жаждущими любых новостей о Cyberpunk 2077.

Однако это оказалось огромной ошибкой. Короче говоря, речь шла о нарушении контракта между его работодателем и CD Projekt, что грозило компании "миллионными убытками" и в конечном итоге даже закрытием всей компании. Поэтому Сириондела увезли в наручниках, обыскали его дом и изъяли электронные устройства.



Вскоре он был отпущен из полицейского участка, но ему пришлось некоторое время принимать участие в судебных разбирательствах. В итоге он получил предписание об общественных работах, 8 месяцев ограничения свободы и трехлетнюю отметку о судимости. Его работодатель не был наказан - вероятно, в основном потому, что уволил Сириондела.



Более подробную информацию (включая документ с приговором) можно найти в сообщении на реддит..

Хотя во время судебного разбирательства он шутил, что всего лишь сделал рекламу игры (с чем якобы согласились рядовые сотрудники CD Projekt RED), теперь он дает понять – оно того не стоило. Он потерял перспективную работу в компании, где заработал хорошую репутацию, а также возможность - назовем это так - завязать более тесную дружбу с коллегой.

Сириондел дал один совет другим геймерам: будьте осторожны с тем, что вы выкладываете в интернет, ведь видеоигры - это миллиардный бизнес для их разработчиков и издателей.

Однако я усвоил множество полезных жизненных уроков, которые сделали меня не таким кретином, каким я был раньше. А еще я мастерски мою унитазы. Мой домашний всегда кристально чист.



Геймеры, которые сидят в теме, знакомы с проблемой утечек из громких игр, попадающих в СМИ. Вот чем это может закончиться. Представьте, например, слитый первый геймплей GTA VI. Интернет смотрел, обсуждал и светился, но в тот день кто-то, возможно, навсегда разрушил свою жизнь, выложив одно геймплейное видео. Потому что для нас это игра, а для других - миллиардный бизнес, контракты, соглашения и акции на фондовом рынке.