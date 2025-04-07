Авторы Cyberpunk 2077 что-то затевают - но что именно, никто не понимает

Вокруг Cyberpunk 2077 снова поднялась волна обсуждений. Однако на этот раз дело не в новом контенте или обновлении, а в таинственной активности в официальных соцсетях игры. CD Projekt Red публикует календари с днями рождения персонажей, просит фанатов рисовать арты и участвовать в празднованиях. Но при ближайшем рассмотрении всё становится... подозрительным.
На календарях начали появляться «зашифрованные данные» — ячейки без подписей, скрытые символы и эмодзи с подозрительным взглядом. Это запустило волну теорий: кто-то предполагает новое DLC, другие — крупное обновление, третьи и вовсе ждут анонса сиквела. Но пока что официальной информации нет.
Любопытно, что активность не связана с версией игры для Switch 2, которую уже анонсировали ранее. Также стоит вспомнить, что над патчем 2.2 работала сторонняя студия Virtuos — возможно, они заняты новым контентом. Не исключено и возвращение в аниме-мир: в прошлом году CDPR и Netflix анонсировали новый сериал по Cyberpunk, но с тех пор о нём не было слышно.
В декабре игре исполнится 5 лет, но тизеры начались слишком рано, чтобы это можно было связать с юбилеем. Одно ясно: CD Projekt Red что-то готовит, и похоже, это не просто поздравления. Остаётся лишь ждать и следить за «зашифрованными слотами».
Обнову обнову хочу. Чтоб все моды слетели
Скорее всего это будет патч содержащий изменения и правки ошибок подготовленный к свичу. После ласт патча появилось много совершенно новых багов и скорее всего их будут править.
Ну круто, если новое Длс - я с удовольствием заново игру пройду в очередной раз! )))
Какое длс. Движок не тот_ чтобы игру поддерживать.
А вдруг.
С движком все в порядке, люди заняты W4 нет свободных рук, наверное обнова какая нить будет по типу перекраски машин, эту обнову делала отдельная студия так что ждем :)
Что ждать очередные шкурки 😆😆😆😆
Мдя :)
Расширенное издание выпустят где добавят пару машин,пару шмоток и пару пушек ну может пару второстепенных квестов и пасхалку)
Версия 3.0. Добавят бег по зданиям и метро.
Метро уже добавлено.
Но багов в метро недостаточно много!
Каких багов? Вообще его добавили, чтобы вы один раз проехали от одной станции до другой, а потом забыли.
Знаю, это отсылка на обещалки.
Извините :DDD
🤣😂
Авторы Cyberpunk 2077 что-то затевают - но что именно, никто не понимает
К выходу на Switch 2 готовятся ))
Все понимают Ты не понимаешь - сестрам
Недавно студия начала сотрудничество с производителем донатных помоек. Возможно пытаются подвести к анонсу донатного дерьмо-проекта по вселенной игры.
Пойду одену шапочку из фольги и включу рен-тв. Я обязательно выясню что они затевают
Гей парад в Польше они затевают.