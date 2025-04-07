Авторы Cyberpunk 2077 что-то затевают - но что именно, никто не понимает

Вокруг Cyberpunk 2077 снова поднялась волна обсуждений. Однако на этот раз дело не в новом контенте или обновлении, а в таинственной активности в официальных соцсетях игры. CD Projekt Red публикует календари с днями рождения персонажей, просит фанатов рисовать арты и участвовать в празднованиях. Но при ближайшем рассмотрении всё становится... подозрительным.

На календарях начали появляться «зашифрованные данные» — ячейки без подписей, скрытые символы и эмодзи с подозрительным взглядом. Это запустило волну теорий: кто-то предполагает новое DLC, другие — крупное обновление, третьи и вовсе ждут анонса сиквела. Но пока что официальной информации нет.

Любопытно, что активность не связана с версией игры для Switch 2, которую уже анонсировали ранее. Также стоит вспомнить, что над патчем 2.2 работала сторонняя студия Virtuos — возможно, они заняты новым контентом. Не исключено и возвращение в аниме-мир: в прошлом году CDPR и Netflix анонсировали новый сериал по Cyberpunk, но с тех пор о нём не было слышно.

В декабре игре исполнится 5 лет, но тизеры начались слишком рано, чтобы это можно было связать с юбилеем. Одно ясно: CD Projekt Red что-то готовит, и похоже, это не просто поздравления. Остаётся лишь ждать и следить за «зашифрованными слотами».