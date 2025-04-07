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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 30 276 оценок

Авторы Cyberpunk 2077 что-то затевают - но что именно, никто не понимает

butcher69 butcher69

Вокруг Cyberpunk 2077 снова поднялась волна обсуждений. Однако на этот раз дело не в новом контенте или обновлении, а в таинственной активности в официальных соцсетях игры. CD Projekt Red публикует календари с днями рождения персонажей, просит фанатов рисовать арты и участвовать в празднованиях. Но при ближайшем рассмотрении всё становится... подозрительным.

На календарях начали появляться «зашифрованные данные» — ячейки без подписей, скрытые символы и эмодзи с подозрительным взглядом. Это запустило волну теорий: кто-то предполагает новое DLC, другие — крупное обновление, третьи и вовсе ждут анонса сиквела. Но пока что официальной информации нет.

Любопытно, что активность не связана с версией игры для Switch 2, которую уже анонсировали ранее. Также стоит вспомнить, что над патчем 2.2 работала сторонняя студия Virtuos — возможно, они заняты новым контентом. Не исключено и возвращение в аниме-мир: в прошлом году CDPR и Netflix анонсировали новый сериал по Cyberpunk, но с тех пор о нём не было слышно.

CD Projekt Red объявила, что Cyberpunk 2077 станет одной из стартовых игр для Nintendo Switch 2

В декабре игре исполнится 5 лет, но тизеры начались слишком рано, чтобы это можно было связать с юбилеем. Одно ясно: CD Projekt Red что-то готовит, и похоже, это не просто поздравления. Остаётся лишь ждать и следить за «зашифрованными слотами».

38
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Обнову обнову хочу. Чтоб все моды слетели

18
ТентаклЪ

Скорее всего это будет патч содержащий изменения и правки ошибок подготовленный к свичу. После ласт патча появилось много совершенно новых багов и скорее всего их будут править.

0
askazanov

Ну круто, если новое Длс - я с удовольствием заново игру пройду в очередной раз! )))

17
UndisturbedDelbert

Какое длс. Движок не тот_ чтобы игру поддерживать.

-5
askazanov UndisturbedDelbert

А вдруг.

-1
VELENA-RU UndisturbedDelbert

С движком все в порядке, люди заняты W4 нет свободных рук, наверное обнова какая нить будет по типу перекраски машин, эту обнову делала отдельная студия так что ждем :)

0
UnhappyYegor VELENA-RU

Что ждать очередные шкурки 😆😆😆😆

0
VELENA-RU UnhappyYegor

Мдя :)

0
Odesseet

Расширенное издание выпустят где добавят пару машин,пару шмоток и пару пушек ну может пару второстепенных квестов и пасхалку)

2
Кей Овальд

Версия 3.0. Добавят бег по зданиям и метро.

2
Выxyxoль
и метро

Метро уже добавлено.

2
Anton Shvyrkov Выxyxoль

Но багов в метро недостаточно много!

1
ZAUSA Anton Shvyrkov

Каких багов? Вообще его добавили, чтобы вы один раз проехали от одной станции до другой, а потом забыли.

1
Кей Овальд Выxyxoль

Знаю, это отсылка на обещалки.

0
VELENA-RU

Извините :DDD

0
Simond Neoni

🤣😂

-5
Alexinho1995

Авторы Cyberpunk 2077 что-то затевают - но что именно, никто не понимает

0
Вадим Пестов

К выходу на Switch 2 готовятся ))

0
IdenticalRaynor

Все понимают Ты не понимаешь - сестрам

-1
Аристов--Черный

Недавно студия начала сотрудничество с производителем донатных помоек. Возможно пытаются подвести к анонсу донатного дерьмо-проекта по вселенной игры.

-2
Millennlum

Пойду одену шапочку из фольги и включу рен-тв. Я обязательно выясню что они затевают

-2
RandySavage

Гей парад в Польше они затевают.

-5