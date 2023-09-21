Авторы Cyberpunk 2077 обсудили основные особенности крупного обновления 2.0 ©

Хотя с момента выхода Cyberpunk 2077 скоро пройдет три года, неприятные воспоминания о провальном дебюте польского проекта все еще живы в нашей памяти. К счастью, разработчики из CD Projekt RED, отреагировав на плохой прием игры, начали долгий и трудный путь по улучшению ее качества.

Результатом этого стал ряд исправлений, которые со временем стали выходить для игры. Последний из них, и, безусловно, самый значительный, вышел для Cyberpunk 2077 только сегодня. В честь выхода такого крупного обновления, разработчики провели специальную трансляцию, где и обсудили основные особенности и детали.

Обновление 2.0 - а именно таково его содержание - содержит множество исправлений и улучшений, которые, как ожидается, положительно скажутся на удовольствии от путешествия по Ночному городу. Вот они:

Пересмотренные деревья перков и навыков;

Модифицированные имплантаты и новая система ограничения стоимости;

Переработанный бой и система преследования;

Улучшенный искусственный интеллект противников;

Новая полицейская система;

Улучшенный интерфейс и "пользовательский опыт";

Изменения в наградах, предметах и крафтинге;

Добавлены ранее недоступные радиостанции - в том числе Growl FM, состоящая исключительно из песен, написанных сообществом.

С полным списком изменений можно ознакомиться вот здесь.

Стоит отметить, что патч не распространяется на консоли предыдущего поколения, поэтому скачать его могут только владельцы игры в версиях для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Вес обновления (в зависимости от аппаратной части) варьируется в пределах 30-50 Гбайт. Таким образом, это очень объемный патч.

После установки патча, Cyberpunk 2077 будет максимально загружать процессор, поэтому перед запуском игры необходимо протестировать систему охлаждения.

И хотя это не является обязательным действием, разработчики советуют после установки обновления 2.0 избавиться от старых сохранений и начать прохождение Найт-Сити с чистого листа. Это обеспечит нормальную работу игры и позволит насладиться вышеупомянутыми новыми возможностями