Авторы Cyberpunk 2077 объяснили выбор Саши Грей на роль ведущей радио в DLC

Директор по адаптации Cyberpunk 2077 на английский язык Борис Пугач-Мурашкевич назвал причины выбора Саши Грей на роль Эш — ведущей радио в дополнении Phantom Liberty. Он отметил, что образ героини во многом был вдохновлен бывшей порноактрисой.
«Итак, Эш — это странствующий радиопират. Мне кажется, ее образ во многом вдохновлен Сашей Грей. Это такая квинтэссенция актрисы. Уберите из имени Саши первую и последнюю букву, и получите Эш. Она загадочна и непостижима. Активистка с собственной повесткой, сохраняющая инкогнито. Такую героиню вполне под силу воплотить самой сексуально раскрепощенной женщине Голливуда. Так что Эш — очень подходящая роль для Саши. Независимая, неудержимая, с резкими и беспощадными заявлениями. Саша передала эту энергетику, озвучивая Эш. Это самая важная задача для актеров — идеально воплотить характер персонажа. Кстати, Саша добавила для своей героини несколько реплик на отличном гаитянском креольском. Не знаю, блеснула ли она знанием гаитянского где-нибудь еще, но в нашей игре она немного говорит на нем.»,— Борис Пугач-Мурашкевич.
19 сентября музыкальный альбом с радиостанции «Рык FM» вышел на Spotify и Apple Music. В него вошли 14 композиций, написанных фанатами игры. Общая длительность альбома — 37 минут.
В нашу озвучку тоже натащили всяких там Ивлеевых. Одно и то же, только Грей - бывшая "актриса", а Ивлеева... ну вы поняли намёк.
Короче, Грей более честная, не скрывает свою профессию
В точку!))
Борис Пугач-Мурашкевич тоже может подойти для "Рык" FM
Сколько паф0са. А по сути, роль Виолы в Saints Row 3, скорее всего, так и останется пиком ее карьеры в играх.
Ну прям капец как глубокомысленно, наберём народ...ой что это, у этой глоталки буквы сходятся ГИНИАЛЬНО, всё берём её!
Сергеев в озвучку не берем
Понимаешь что все Сергеи на тебя сейчас в обиде?))
Сергей Гейц в двойной обиде
Что за бред они написали
Приплёл так приплёл.
Давно не было новостей про Маринку.
Так она в Голливуде снималась, вот оно чо))
Все что нужно знать, почему ее выбрала эта польская конторка Красных сжв Питухов. Будет вливать в неокрепшие умы, малолетних ГЕЙмеров повестку.
пройдите пожалуйста в свою палату обратно
Хочу чтобы Авраам Линкольн стал новым президентом США, а Поднебесный председателем партии в Китае
Да она им просто дала всем чтобы в игру попасть чтобы попиариться, так что нет тут никакой тайны.
Стримерша с 1.2лямами поклонников думаешь сама им что-то давала или же платила? Ты серьёзно так думаешь? Тут просто привлекли громкое имя для привлечения внимания и обсуждения она им вряд-ли что-то давала))
Ну да рекламщики он-лайн казино вон тоже порно актрис привлекают для охвата дрочеров тьфу целевой аудитории...
Как по мне так она тот еще крокодил, я бы ее даже ворованным членом тр**ать не стал.
Ну вроде бы как нет
https://m.twitch.tv/videos/1834195235
Хотя голос у неё не особо приятный уху не знаю как там она для радио постаралась. Там нужно работать над голосом нельзя это оставлять в сухом виде для радиостанции
На вкус и цвет фломастеры разные.