Авторы Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показали концепт самого элитного клуба для наемников

CD Projekt RED продолжает подогревать интерес к скорому релизу сюжетного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, публикуя атмосферные иллюстрации различных локаций нового района. Новую публикацию разработчики посвятили самому элитному клубу Пёсьего города, где проводятся самые крупные сделки Курта Хансена.
Этот клуб получил весьма говорящее название "Черный сапфир". Несмотря на полностью его нелегальную деятельность, он подчёркивает возвышенный статус его владельцев — группировки "Баргест", во главе с самим Хансеном. Эту локацию игроки могли видеть в одном из трейлеров дополнения, где была показана лишь небольшая часть, однако новый концепт демонстрирует более подробный взгляд на область.
Знаете выражение «Совершенно секретно»? Это про клуб Хансена, который находится в самом сердце его святилища. Клуб привлекает большую рыбу не только со всего Найт-Сити, но и со всего мира. Важное место для теневых сделок. Никто ничего не узнает. Кроме Курта, разумеется.
Ранее разработчики Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показали главное логово Курта Хансена, который возвел для себя настоящий храм.
Выход долгожданного дополнения для Cyberpunk 2077 состоится уже 26 сентября на ПК и консолях.
Завезли бы в парочку таких клубов парочку азартных игр.... Тогда и Догтаун не будет выглядеть таким мрачным)
Типо Джон Уик, ну вы поняли