Авторы Cyberpunk 2077: Phantom Liberty рассказали о самых неожиданных местах, где им приходилось записывать звуки

Звук в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty оказался не просто фоном, а частью атмосферы, формирующей погружение в мрачный мир Найт-Сити. Как оказалось, для создания звукового окружения дизайнеры CD Projekt RED прибегали к самым неожиданным методам — включая запись бурлящих овощей и визит в ночной KFC.
Во время выступления на конференции Digital Dragons звукорежиссёр Phantom Liberty Себастьян Сагастуме рассказал, как однажды зашёл в ресторан KFC в полночь с карманным рекордером:
Я спросил у менеджера, можно ли я куплю пять порций газировки взамен на то, чтобы они выключили музыку на пять минут. Они посмотрели странно, но согласились.
Оказалось, что цель визита — записать звук автомата с газировкой, шум которого впоследствии стал частью звукового оформления одного из оружий в Phantom Liberty. Клокотание жидкости и стук банок легли в основу звука стрельбы и перезарядки.
Ещё один пример — банальное варёное ассорти. По словам Сагастуме, однажды он услышал, как на кухне у его девушки вскипали овощи. Этот «липкий» и «булькающий» звук показался ему идеальным для кислотных пуль оружия Hercules. В результате запись бурлящей кастрюли стала звуковым слоем для этой пушки.
Такие истории подчёркивают, насколько нестандартно подходили разработчики к созданию атмосферы в Phantom Liberty. Теперь остаётся только гадать, в какие ещё места отправятся сотрудники CD Projekt RED, чтобы записать звуки для следующей части Cyberpunk. Пока известно лишь то, что сиквел станет масштабнее и предложит игрокам новый мегаполис, вдохновлённый Чикаго.
Мусор.
Пф, слабенько, в Black mesa вообще звук ходьбы в ЗЕНе- это звукарь шлепает жену по заднице, да, без шуток.
я игру прошёл с диким кайфом!!!!! DLC просто бомба👍👍👍😎😎😎
Несколько дней назад, читал эту новость в тг, почему то долго ее здесь не было
Искали подходящую картинку для шапки.
У блогера выпускной был, не до этого было.
Со звуком Мидзутани налажали - звуковой сигнал у этих машин часто глючит (постоянно гудит),и если катаешься,то может пропасть шум двигателя. У других тачек такой проблемы не замечал.