ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 31 291 оценка

Авторы Cyberpunk 2077: Phantom Liberty рассказали о самых неожиданных местах, где им приходилось записывать звуки

Gutsz Gutsz

Звук в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty оказался не просто фоном, а частью атмосферы, формирующей погружение в мрачный мир Найт-Сити. Как оказалось, для создания звукового окружения дизайнеры CD Projekt RED прибегали к самым неожиданным методам — включая запись бурлящих овощей и визит в ночной KFC.

Во время выступления на конференции Digital Dragons звукорежиссёр Phantom Liberty Себастьян Сагастуме рассказал, как однажды зашёл в ресторан KFC в полночь с карманным рекордером:

Я спросил у менеджера, можно ли я куплю пять порций газировки взамен на то, чтобы они выключили музыку на пять минут. Они посмотрели странно, но согласились.

Оказалось, что цель визита — записать звук автомата с газировкой, шум которого впоследствии стал частью звукового оформления одного из оружий в Phantom Liberty. Клокотание жидкости и стук банок легли в основу звука стрельбы и перезарядки.

Ещё один пример — банальное варёное ассорти. По словам Сагастуме, однажды он услышал, как на кухне у его девушки вскипали овощи. Этот «липкий» и «булькающий» звук показался ему идеальным для кислотных пуль оружия Hercules. В результате запись бурлящей кастрюли стала звуковым слоем для этой пушки.

Такие истории подчёркивают, насколько нестандартно подходили разработчики к созданию атмосферы в Phantom Liberty. Теперь остаётся только гадать, в какие ещё места отправятся сотрудники CD Projekt RED, чтобы записать звуки для следующей части Cyberpunk. Пока известно лишь то, что сиквел станет масштабнее и предложит игрокам новый мегаполис, вдохновлённый Чикаго.

Похоже, в сиквеле Cyberpunk 2077 появится второй город, вдохновлённый Чикаго
22
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Agentdead

Мусор.

9
Ниалот Нзотович

Пф, слабенько, в Black mesa вообще звук ходьбы в ЗЕНе- это звукарь шлепает жену по заднице, да, без шуток.

4
Руслан Меркулов 2

я игру прошёл с диким кайфом!!!!! DLC просто бомба👍👍👍😎😎😎

1
Carissa7517

Несколько дней назад, читал эту новость в тг, почему то долго ее здесь не было

2BLaraSex

Искали подходящую картинку для шапки.

Джо Лупа

У блогера выпускной был, не до этого было.

Onotole_console
Lvinomord

Со звуком Мидзутани налажали - звуковой сигнал у этих машин часто глючит (постоянно гудит),и если катаешься,то может пропасть шум двигателя. У других тачек такой проблемы не замечал.