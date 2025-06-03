Авторы Cyberpunk 2077: Phantom Liberty рассказали о самых неожиданных местах, где им приходилось записывать звуки

Звук в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty оказался не просто фоном, а частью атмосферы, формирующей погружение в мрачный мир Найт-Сити. Как оказалось, для создания звукового окружения дизайнеры CD Projekt RED прибегали к самым неожиданным методам — включая запись бурлящих овощей и визит в ночной KFC.

Во время выступления на конференции Digital Dragons звукорежиссёр Phantom Liberty Себастьян Сагастуме рассказал, как однажды зашёл в ресторан KFC в полночь с карманным рекордером:

Я спросил у менеджера, можно ли я куплю пять порций газировки взамен на то, чтобы они выключили музыку на пять минут. Они посмотрели странно, но согласились.

Оказалось, что цель визита — записать звук автомата с газировкой, шум которого впоследствии стал частью звукового оформления одного из оружий в Phantom Liberty. Клокотание жидкости и стук банок легли в основу звука стрельбы и перезарядки.

Ещё один пример — банальное варёное ассорти. По словам Сагастуме, однажды он услышал, как на кухне у его девушки вскипали овощи. Этот «липкий» и «булькающий» звук показался ему идеальным для кислотных пуль оружия Hercules. В результате запись бурлящей кастрюли стала звуковым слоем для этой пушки.

Такие истории подчёркивают, насколько нестандартно подходили разработчики к созданию атмосферы в Phantom Liberty. Теперь остаётся только гадать, в какие ещё места отправятся сотрудники CD Projekt RED, чтобы записать звуки для следующей части Cyberpunk. Пока известно лишь то, что сиквел станет масштабнее и предложит игрокам новый мегаполис, вдохновлённый Чикаго.