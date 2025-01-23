Авторы Cyberpunk 2077 поблагодарили игроков за терпение и восторженные отзывы в Steam спустя четыре года после релиза

Спустя более четырех лет после крайне неоднозначного релиза, Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED преодолел важный рубеж: игра получила рейтинг «Крайне положительных» обзоров в Steam. Этот момент стал символом признания усилий разработчиков, которые с момента выхода проекта столкнулись с волной критики и вызовов.
Декабрь 2020 года стал настоящим испытанием для студии: множество багов, технические проблемы и несоответствие ожиданиям вызвали шквал негативных отзывов. Некоторые игроки даже призывали «отменить» разработчиков. Однако CD Projekt RED не опустили руки и продолжили активно работать над улучшением игры.
С годами игра получила множество патчей, контентных обновлений и крупное дополнение Phantom Liberty. Эти усилия не остались незамеченными: как отметил один из разработчиков Павел Саско, «мечта, казавшаяся невозможной, стала реальностью».
Фанаты и разработчики разделили этот триумф. Один из бывших дизайнеров квестов Cyberpunk 2077, Филипп Вебер, подчеркнул: «Этот проект всегда был делом любви, и я счастлив, что у нас была возможность довести его до того состояния, о котором мы мечтали».
Сегодня Cyberpunk 2077 не только улучшил свою репутацию, но и завоевал сердца новых игроков. Этот путь подтверждает, что даже после трудного старта возможно добиться успеха, если работать над ошибками и не терять веру в собственное творение. Хотя с другой стороны, в индустрии появляется все больше крупных релизов, которые доделываются уже после выхода.
Если бы они ещё не накосячали с Русским дубляжом в Призрачной Свободе то цены бы им не было. Ну а так да,сейчас игру можно назвать Шедевром, всё очень круто и красиво. Игра выглядит просто сногсшибательно с полной трассировкой лучей ( пути ).Город живой,много запоминающихся персонажей,полно второстепенных миссий, которые не хуже сюжетных. Сюжет с геймплеем тоже на высоком уровне. Игру конечно лучше проходить на высокой сложности что бы прокачка оружия и своего героя имела непосредственно важное значение. Всем Спасибо, всем Здоровья и Добра.
Кажется, настало время всё же ознакомиться с данным произведением.
О, я так тебе завидую!)
Phantom Liberty - шикарнейшее DLC. Такой годноты среди AAA-игр как-то было совсем немного за последние годы.
Не просто годнота, а даже лучше оригинальной игры!
Потому что крутая игра! Сюжет просто душевный! // Денис Лежепеков
о получается не зря ждал 4 года, прямо как скайрим. Походу время пришло. да.
самая лучшая игра как и рдр 2 за последние 10 лет
Удручает переделка нетрана, а так в целом игра супер.
Пользователи доказали что они терпилы.
Даже на релизе это был шедевр, консольщиков, да ,обломали с техсостоянием. Но на ПК все было отлично.
Терпим новости
Игра хорошая и она очень опередила своё время. Такую игру надо проходить в спец. очках, которые не убивали бы глаза, а их пока нет. // Руслан Ахметов
так вот же эти специальные очки в которых данную игру надо проходить уже давно торгуются
Игра хорошая. Но время опередила она только в том смысле, что должна была выйти намного позже и рабочей.
И со спец носом судя по всему
🤣🤣🤣
Спасибо терпилам что проспонсировали эту Дайкатану от мира РПГ, которая и спустя 4+ года все еще багованная, следующий Ведьмак таким же будет, уже по заявлениям видно
до сих пор восторгаемся средней игрулей без сюжета, физикой машины как у катающегося кирпича, стеклянным душным городом и голыми жепками бабовых персонажей тк сам лор ни о чем и харизма там только у Киану и есть 🤌
Челам обещали вкусный бургер на релизе, а дали бабушкин бутер. На данный момент бургер уже довезли, но ингредиентами и по отдельности.
Тут можно поспорить, атмосфера - одна из немногих вещей в Киберпанке, сделанных с "душой". Город действительно передан хорошо, как и звуковое сопровождение.
Да что с ним спорить он в игру даже не играл,так на YouTube глянул чутка и всё он эксперт
И все равно пустой и мертвый, а просто проводить время можно почти в любой игре с отличной атмосферой.
Хз я вот к примеру прошел игру на релизе с багами и проблемами но прошел, и нифига не игра которая топ, просто хорошая игра, не могу понять чего ее так ставят на престол если из игры по факту вырезали под 60% контента а потом его пихнут (если не наврут) во вторую часть в которой уже были замечены темные личности работающие над сюжетом.
Вот не могу вспомнить что в игре запоминается, хотя нет думаю могу, концовка с пушкой во рту где все еще и винят ГГ в том что он слизняк.