Авторы Cyberpunk 2077 поблагодарили игроков за терпение и восторженные отзывы в Steam спустя четыре года после релиза

Спустя более четырех лет после крайне неоднозначного релиза, Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED преодолел важный рубеж: игра получила рейтинг «Крайне положительных» обзоров в Steam. Этот момент стал символом признания усилий разработчиков, которые с момента выхода проекта столкнулись с волной критики и вызовов.

Декабрь 2020 года стал настоящим испытанием для студии: множество багов, технические проблемы и несоответствие ожиданиям вызвали шквал негативных отзывов. Некоторые игроки даже призывали «отменить» разработчиков. Однако CD Projekt RED не опустили руки и продолжили активно работать над улучшением игры.

С годами игра получила множество патчей, контентных обновлений и крупное дополнение Phantom Liberty. Эти усилия не остались незамеченными: как отметил один из разработчиков Павел Саско, «мечта, казавшаяся невозможной, стала реальностью».

Фанаты и разработчики разделили этот триумф. Один из бывших дизайнеров квестов Cyberpunk 2077, Филипп Вебер, подчеркнул: «Этот проект всегда был делом любви, и я счастлив, что у нас была возможность довести его до того состояния, о котором мы мечтали».

Сегодня Cyberpunk 2077 не только улучшил свою репутацию, но и завоевал сердца новых игроков. Этот путь подтверждает, что даже после трудного старта возможно добиться успеха, если работать над ошибками и не терять веру в собственное творение. Хотя с другой стороны, в индустрии появляется все больше крупных релизов, которые доделываются уже после выхода.