Авторы Cyberpunk 2077 показали обновление 2.5: моды на консолях, стрельба с двух рук и новые возможности кастомизации

CD Projekt RED раскрыла подробности обновления 2.5 для Cyberpunk 2077, получившего название Edgerunners II. Патч выйдет 22 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а версия для Nintendo Switch 2 появится позднее. Обновление добавит новые задания, экипировку и способы персонализации персонажа, а также заметно расширит технические возможности игры.

Одним из главных нововведений станет поддержка модификаций через платформу mod.io. Игроки смогут просматривать и устанавливать пользовательский контент прямо из игрового меню. Функция будет доступна не только на PC, но и на Mac, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X|S. Это первый шаг CD Projekt RED к кроссплатформенному моддингу Cyberpunk 2077.

Изменится и боевая система: новый перк Double Trouble позволит одновременно использовать два пистолета или револьвера класса Power. Для V также появится возможность менять внешний вид кибернетических рук — «Клинков богомола», «Рук гориллы», «Монопровода» и системы запуска снарядов. Кроме того, разработчики добавят новые причёски, пять комплектов одежды и четыре варианта окраски автомобиля Quadra Turbo-R V-Tech.

Поклонников исследования Найт-Сити ждут два побочных задания, 12 карт Малой Арканы Таро и радиостанция HKGN 102.0 FM с музыкой из Cyberpunk: Edgerunners. В фоторежиме появятся новые позы и рамки, стилизованные под Cyberpunk Trading Card Game. Среди других улучшений — группировка сохранений по прохождениям, фильтры предметов в тайниках и долгожданный ползунок поля зрения на консолях.

Техническая часть обновления тоже получила немало внимания. На PC появится поддержка DLSS 4.5, включая Multi Frame Generation с коэффициентом до 6X, а также новые возможности AMD FSR. Разработчики обещают улучшения производительности, в том числе для трассировки лучей и PlayStation 5 Pro, и более точную передачу HDR.

Обновление 2.5 не добавляет новую сюжетную кампанию, но предлагает целый набор изменений, способных освежить повторное прохождение. Особенно заметны поддержка модов на консолях и новые варианты настройки внешности — функции, которые расширяют возможности игры спустя годы после релиза.