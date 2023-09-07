Авторы Cyberpunk 2077 предлагают найти своего "идеального чумбу" через небольшой тест

Меньше чем через 20 дней состоится выход сюжетного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, которое добавит в игру массу новых вещей. Чтобы подготовить игроков к масштабному расширению, польская студия CD Projekt RED решила запустить сайт с опросом, который способен определить "идеального чумбу".
"Чумба" — это уникальное обозначение особо близкого друга в мире Cyberpunk 2077. Ответив на 10 вопросов, где для каждого предусмотрено по шесть вариантов ответа, игроки обязательно найдут своего лучшего друга или подругу. Результат будет сформирован исходя из того, как бы вы поступили в некоторых ситуациях и насколько они близки персонажам Cyberpunk 2077. Если выбрать некоторые ответы, можно стать лучшим другом даже с Адамом Смэшером, который был главным боссом оригинальной игры, или обойтись Такэмурой.
Дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выходит уже 26 сентября на ПК и консолях нового поколения. Напомним, ранее разработчики игры опубликовали новый атмосферный концепт и поделились информацией о героине Лиззи Уиззи.
Мда...)
Да вы издеваетесь!
Как же бесило это слово "чумба" в игре
У меня Мисти
Чумба
Тоже Такэмура вышел.
Та же история, хотя на дух его не переношу. Во втором прохождении даже специально его не спасал, чтобы в финале не слушать от него "ласковые" слова по телефону
Ребекка <3
Шесть "отметьте светофоры/мотоциклы" после теста. Это какой-то новый вид издевательства.
У меня тупо проверка на бота в конце теста вылетела, выберите пожарный гидрант.
Тупо закрыл, и так время теряю тест прохожу, так еще буду гидранты выбирать. Ага.
Ребекка
Достали уже люди с этим мемом "Логвинова".
Мой Чумба по опросам.
Тест на русском после отмены русских? Либо трусы наденьте, либо страпон из жопы выньте.
Пшеки нас и раньше не любили, но вроде длс то всеравно с русским выйдет
Без озвучки. Но шиза-то в том, что продаваться не будет.
Мб озвучку всетаки сделают. До них допрет наверное что треть игры будет без озвучки. Имхо не сказал бы что их озвучка прям ласкала слух.
Если на пк играешь, скачай с торента)) ябы их не спонсировал. А если игра куплена, может сработать просто скинуть длс в папку с игрой в стиме, даже ачивки можешь получать))
Это не для таких как вы. Вы можете вообще не играть в игры от тех, кто вас типа обидел. Вот лично я не слышал об "отмене русских" и могу спокойно играть, если захочу.
А тут без разницы любят они русских не любят, они и раньше свои игры переводили на русский, потому что это в первую очередь для бизнеса выгодно, чем больше продадут, тем больше заработают, а на счёт того что они cyberpunk заблокировали, в России, не хотят идти против политиков, на счёт озвучки тоже самое, хотя бы субтитры будут, есть игры где всё намного хуже, а тут Cdpr хотя бы субтитры завезут, игры и до этого мало выходило с озвучкой, так что нечего не поменялось