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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 15 408 оценок

Авторы Cyberpunk 2077 сообщили о скором релизе обновления 2.02 и рассказали, чего стоит ожидать от него

butcher69
Новости

Компания CD Projekt RED сообщила о скором выпуске патча 2.02 для игры Cyberpunk 2077 и представила список ключевых улучшений и исправлений которые ожидают игроков:

  • В ходе выполнения задания "Взгляд с высоты" Ви больше не будет умирать, когда садится в автомобиль Деламина.
  • Исправлена проблема с дверью в "Чёрном сапфире", которая не открывалась во время выполнения задания "Междуцарствие".
  • Устранена ошибка, из-за которой после обновления игры до версии 2.01 уровень имплантов снижался до 1-го уровня.
  • Внесены исправления в пассивные эффекты при получении навыков.
  • Были пересмотрены таймеры в миссиях курьера для балансировки геймплея.
  • Добавлена новая возможность в меню "Вызов автомобиля", позволяющая игрокам помечать автомобили как свои избранные.

Разработчики все еще активно работает над устранением ошибки, из-за которой некоторые владельцы Xbox Series X|S не получили игровой автомобиль "Квадра Спорт Р-7 Мститель" в качестве бонуса за предзаказ. Совместно с Microsoft, они усердно стараются найти основную причину этой проблемы и решить ее как можно скорее.

Точной даты выхода патча пока нет.

51
87
Комментарии: 87
Ваш комментарий
Lenyaants

лятьб, опять моды слетят

19
TheCalvariam

рил беда

1
radiotar1

И бесплатное длс тоже придется переустанавливать)

4
dsxcvf radiotar1

с рутрекера перехешируй игру от автора insaneramzes.

0
Just-Name

Видимо FSR 3 и вправду добавят только в следующем году.

4
arg22

Да зачем оно? Даже fg от зелёных довольно спорная штука (пробовал). А у амд все это намного хуже работает...

-11
Олег Фамилия arg22

Намного хуже? точно не преувеличил?

1
Krizzer1 arg22

Все обзорщики говорят что прирост производительности и кол-во артефактов примерно одинаковое.

1
arg22 Олег Фамилия

Ну fsr намного хуже, чем dlss. По качеству, а не циферкам.

-2
wianewa Олег Фамилия

А, ну плебсам только циферки подавай. Не важно, что качество картинки хуже.

1
Oliver Afton

В ходе выполнения задания "Взгляд с высоты" Ви больше не будет умирать, когда садится в автомобиль Деламина.

аааа...даа..из-за этой фигни пришлось сломать игру,ковыряя бессмертие в АММ моде

2
SentimentalQassem

Когда же последни патч ? Хочу уже пройти эту игру 😁

1
inkomniak

сохраненки то остаются

3
cheezette

В чем проблема? Вперед и с песней, игра отлично играется после патча 2.0

-1
JIoMTuK
Были пересмотрены таймеры в миссиях курьера для балансировки геймплея.

вот это по делу, бывало пару раз, когда довозил машину без единого столкновения, газ в пол, по кратчайшему маршруту, т.е. вообще без потерь времени, и всё равно не успевал

1
Dixon_V

особенно когда даются 2 минуты, а расстояние 4 и более км. то фиг успеешь еще и при плотном трафике если толпа уст. на макс

1
Dimunnia

У меня неоновые диски на мотоциклах не работают >_<

0
Mr Grand

Если не ошибаюсь, их можно включать зажав кнопку V. Просто нажатие включает фары, а если держать, то неон на дисках.

0
Dixon_V

теперь это все на одной кнопке просто зажми v

0
Odesseet

Матеуш,все фигня,начинай сначала)

0
Lvinomord

Прикол.После переустановки винды игра починилась. Вылеты ( тьфу тьфу тьфу) пока ушли.Короче на 10 ltsc 1809 игра перестала работать. Поставил 10 Про 22h2 - полёт нормальный. До сих пор не понимаю,что игре нужно было...600 часов на ltsc она же отработала без вылетов как часы....

0
Styllezzy

флешмоб выпускать игру, а потом патчить ее до 5+ лет =)))

0
Executor666

Возможно это и было задумкой, чтобы долгое время появляться в инфополе, чтобы про нее вспоминали, те, кто пропустил, обратили внимание и купили

-3
Комментарий удален
Skorskis

юз менеджер сверхтрудно, да

1
tesla707

опять без FSR3?

0
Elewaar

А ни у кого нет глюка с доставкой машины в Догтауне? Второй раз уже появляется в одном и том же месте и не могу ее доставить из-за того что Ви из нее тупо выходит, когда я жму вперед. Говорит что то типа "Сейчас не до этого" и выходит. Причем вокруг нее какая то мертвая зона для езды получается. Я свою машину туда загнал и тоже стал из нее выходить.

0
Dixon_V

есть такое надо просто в другую сторону отъехать и все

0
Aila_210

а постоянные вылеты исправят?

0
ValSpain

корч свой исправь, вылетов не было вообще

-1
Питер Паркер Паук

ни у кого уже вылетов нет, еще с версии 1.6, у тебя одного только

0
TITOK87 ValSpain

у меня тоже бывают вылеты.лицензия.

0
I love my computer

А когда релиз?

0
askazanov

Исправления исправлений)))

0
monomax19801

а смысл ради пару улучшений его ставить

0
frustik89

опять все моды поломаются

-1
Big and Fat

Вместе с Microsoft они пытаются найти основную причину проблемы и решить ее, как можно скорее.

Смешно немножко... А вообще не густо.

-2
wianewa

Я уж думал обновление 3.0, но видимо ещё рано для повторного хайпа.

-2
Floww

3.0 не будет

0
Dixon_V

не будет, только обычные фиксы и все

0
cheezette

3.0 только во снах будет, разве что.

0
xXHASLXx cheezette

ну почему не будет?Orion project ещё как будет. Курва ля пердоле)))

0
cheezette xXHASLXx

А причем тут патч 3.0 и сиквел кибера? Вопрос риторический

-1
Zodiac169

кал

-3
Юрец Одесса

Самое нормальное"Сбалансированы таймеры в курьерских поручениях" а так ну его потом опять длс активировать, нет спасибо.

-3
PamperedZimri

Я держу в курсе. С релиза 2.0 игра в нерабочем состоянии. Сломанные пассивные навыки, это как кнопка "играть" серым цветом (не активная) для нормальных людей, которые не могут забить на это и наслаждаться сломанной игрой (исключаем отсюда моды на починку).

-5
MelodiousRyan

вопрос нахрена нужны эти патчи когда это дополнение да и игру в целом уже все прошли?

-5
ValSpain

ты не все, зазнался малой

0
Protocol10

Слабый шутер, дум получше. Стелс тоже слабый, в деус экс получше.
Но город хорошо сделали, по красоте.

-19
MadDarkGuard

Офигенное сравнение, 5 баллов)

7
samosan

Слабый комментарий,мой получше.

24
JIoMTuK samosan

урыл)

1
real19911

сравнил гта 5 и гран туризмо, сравнил шутер и экшен рпг..

1
inkomniak

я кайфую

1