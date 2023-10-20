Авторы Cyberpunk 2077 сообщили о скором релизе обновления 2.02 и рассказали, чего стоит ожидать от него

Компания CD Projekt RED сообщила о скором выпуске патча 2.02 для игры Cyberpunk 2077 и представила список ключевых улучшений и исправлений которые ожидают игроков:
- В ходе выполнения задания "Взгляд с высоты" Ви больше не будет умирать, когда садится в автомобиль Деламина.
- Исправлена проблема с дверью в "Чёрном сапфире", которая не открывалась во время выполнения задания "Междуцарствие".
- Устранена ошибка, из-за которой после обновления игры до версии 2.01 уровень имплантов снижался до 1-го уровня.
- Внесены исправления в пассивные эффекты при получении навыков.
- Были пересмотрены таймеры в миссиях курьера для балансировки геймплея.
- Добавлена новая возможность в меню "Вызов автомобиля", позволяющая игрокам помечать автомобили как свои избранные.
Разработчики все еще активно работает над устранением ошибки, из-за которой некоторые владельцы Xbox Series X|S не получили игровой автомобиль "Квадра Спорт Р-7 Мститель" в качестве бонуса за предзаказ. Совместно с Microsoft, они усердно стараются найти основную причину этой проблемы и решить ее как можно скорее.
Точной даты выхода патча пока нет.
лятьб, опять моды слетят
рил беда
И бесплатное длс тоже придется переустанавливать)
с рутрекера перехешируй игру от автора insaneramzes.
Видимо FSR 3 и вправду добавят только в следующем году.
Да зачем оно? Даже fg от зелёных довольно спорная штука (пробовал). А у амд все это намного хуже работает...
Намного хуже? точно не преувеличил?
Все обзорщики говорят что прирост производительности и кол-во артефактов примерно одинаковое.
Ну fsr намного хуже, чем dlss. По качеству, а не циферкам.
А, ну плебсам только циферки подавай. Не важно, что качество картинки хуже.
В ходе выполнения задания "Взгляд с высоты" Ви больше не будет умирать, когда садится в автомобиль Деламина.
аааа...даа..из-за этой фигни пришлось сломать игру,ковыряя бессмертие в АММ моде
Когда же последни патч ? Хочу уже пройти эту игру 😁
сохраненки то остаются
В чем проблема? Вперед и с песней, игра отлично играется после патча 2.0
вот это по делу, бывало пару раз, когда довозил машину без единого столкновения, газ в пол, по кратчайшему маршруту, т.е. вообще без потерь времени, и всё равно не успевал
особенно когда даются 2 минуты, а расстояние 4 и более км. то фиг успеешь еще и при плотном трафике если толпа уст. на макс
У меня неоновые диски на мотоциклах не работают >_<
Если не ошибаюсь, их можно включать зажав кнопку V. Просто нажатие включает фары, а если держать, то неон на дисках.
теперь это все на одной кнопке просто зажми v
Матеуш,все фигня,начинай сначала)
Прикол.После переустановки винды игра починилась. Вылеты ( тьфу тьфу тьфу) пока ушли.Короче на 10 ltsc 1809 игра перестала работать. Поставил 10 Про 22h2 - полёт нормальный. До сих пор не понимаю,что игре нужно было...600 часов на ltsc она же отработала без вылетов как часы....
флешмоб выпускать игру, а потом патчить ее до 5+ лет =)))
Возможно это и было задумкой, чтобы долгое время появляться в инфополе, чтобы про нее вспоминали, те, кто пропустил, обратили внимание и купили
юз менеджер сверхтрудно, да
опять без FSR3?
А ни у кого нет глюка с доставкой машины в Догтауне? Второй раз уже появляется в одном и том же месте и не могу ее доставить из-за того что Ви из нее тупо выходит, когда я жму вперед. Говорит что то типа "Сейчас не до этого" и выходит. Причем вокруг нее какая то мертвая зона для езды получается. Я свою машину туда загнал и тоже стал из нее выходить.
есть такое надо просто в другую сторону отъехать и все
а постоянные вылеты исправят?
корч свой исправь, вылетов не было вообще
ни у кого уже вылетов нет, еще с версии 1.6, у тебя одного только
у меня тоже бывают вылеты.лицензия.
А когда релиз?
Исправления исправлений)))
а смысл ради пару улучшений его ставить
опять все моды поломаются
Вместе с Microsoft они пытаются найти основную причину проблемы и решить ее, как можно скорее.
Смешно немножко... А вообще не густо.
Я уж думал обновление 3.0, но видимо ещё рано для повторного хайпа.
3.0 не будет
не будет, только обычные фиксы и все
3.0 только во снах будет, разве что.
ну почему не будет?Orion project ещё как будет. Курва ля пердоле)))
А причем тут патч 3.0 и сиквел кибера? Вопрос риторический
кал
Самое нормальное"Сбалансированы таймеры в курьерских поручениях" а так ну его потом опять длс активировать, нет спасибо.
Я держу в курсе. С релиза 2.0 игра в нерабочем состоянии. Сломанные пассивные навыки, это как кнопка "играть" серым цветом (не активная) для нормальных людей, которые не могут забить на это и наслаждаться сломанной игрой (исключаем отсюда моды на починку).
вопрос нахрена нужны эти патчи когда это дополнение да и игру в целом уже все прошли?
ты не все, зазнался малой
Слабый шутер, дум получше. Стелс тоже слабый, в деус экс получше.
Но город хорошо сделали, по красоте.
Офигенное сравнение, 5 баллов)
Слабый комментарий,мой получше.
урыл)
сравнил гта 5 и гран туризмо, сравнил шутер и экшен рпг..
я кайфую