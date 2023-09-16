на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 657 оценок

Авторы Cyberpunk 2077 выпустили комикс-приквел DLC Phantom Liberty

Xndr DeKoz
Новости

CD Project RED в преддверии релиза первого и последнего дополнения Phantom Liberty выпустили комикс с предысторией DLC. Графический роман описывает события, показанные в трейлере дополнения с Идрисом Эльба в главной роли.

Мы уже знаем, чем закончится поездка
Мы уже знаем, чем закончится поездка

Комикс «Десятка мечей» выпушен издательством Dark Horse, насчитывает 23 страницы и что самое приятное, переведен на русский язык.

Для того, чтобы его скачать, необходимо получить код активации на сайте Cyberpunk 2077.

Вторая строчка справа "цифровой комикс"
Вторая строчка справа "цифровой комикс"

Это сможет сделать каждый зарегистрированный пользователь. Получить код можно, нажав соответствующую кнопку в разделе цифровых бонусов. После этого код необходимо активировать на сайте Dark Horse.

Источник  
6
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Озверин

не нравится, как нарисовали. неряшливый стиль.
Как первые выпуски нашего "Бесобоя".

3
Лицо со шрамом

Охладите свои энни

0
Just-Name

Удивляет что они перевили даже комиксы ,все тесты и описание различных изменений и билдов у них на сайте так же переведены, даже про бонусы за предзаказа на русском языке написали, но неужели они не могли по нормальному озвучить DLC,просто забили на кусок игры.

0
Кей Овальд

Выглядит довольно простовато, не люблю такое.

0
Xndr DeKoz

перевод, конечно, не без косяков. Эдди стали энни, ну хоть не пенни)

-2
Lvinomord

Может в этом мотеле живут две горячих Энни, которые могут согреть холодными киберпанковскими ночами;)

0
PavelRogonov

Так никакого косяка нет, в игре так же звучало именно энни. Эдди-евродоллар. Энни - это типа мелочи, как центы.

2