Авторы Cyberpunk 2077 выпустили комикс-приквел DLC Phantom Liberty

CD Project RED в преддверии релиза первого и последнего дополнения Phantom Liberty выпустили комикс с предысторией DLC. Графический роман описывает события, показанные в трейлере дополнения с Идрисом Эльба в главной роли.
Комикс «Десятка мечей» выпушен издательством Dark Horse, насчитывает 23 страницы и что самое приятное, переведен на русский язык.
Для того, чтобы его скачать, необходимо получить код активации на сайте Cyberpunk 2077.
Это сможет сделать каждый зарегистрированный пользователь. Получить код можно, нажав соответствующую кнопку в разделе цифровых бонусов. После этого код необходимо активировать на сайте Dark Horse.
не нравится, как нарисовали. неряшливый стиль.
Как первые выпуски нашего "Бесобоя".
Охладите свои энни
Удивляет что они перевили даже комиксы ,все тесты и описание различных изменений и билдов у них на сайте так же переведены, даже про бонусы за предзаказа на русском языке написали, но неужели они не могли по нормальному озвучить DLC,просто забили на кусок игры.
Выглядит довольно простовато, не люблю такое.
перевод, конечно, не без косяков. Эдди стали энни, ну хоть не пенни)
Может в этом мотеле живут две горячих Энни, которые могут согреть холодными киберпанковскими ночами;)
Так никакого косяка нет, в игре так же звучало именно энни. Эдди-евродоллар. Энни - это типа мелочи, как центы.