Авторы Cyberpunk 2077 выпустили удобную инфографику с разграничением бесплатного обновления и расширения Phantom Liberty ©

CD Projekt RED подготовила отличную инфографику в преддверии скорого выхода крупного обновления 2.0 для экшен-RPG Cyberpunk 2077, а также расширения Phantom Liberty. В ней обобщены подробности контента.

Премьера первого и единственного расширения подарит игрокам массу интересного. Поклонники не только смогут познакомиться с совершенно новой историей, предлагаемой Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, но в то же время дебютирует самое большое обновление игры за всю историю.

CD Projekt RED хочет убедиться, что игроки готовы ко всем особенностям, и подготовили отличную инфографику, обобщающую новости. Бесплатно мы получим, среди прочего, обновленную полицейскую систему, улучшенные деревья перков и навыков, исправления в области имплантатов или улучшенный UI и UX.

Что в этой ситуации остается для клиентов, купивших дополнение? Новый район, ранее недоступная история, больше квестов, курьерских миссий, более 100 новых предметов и даже будет увеличен лимит уровня персонажа.