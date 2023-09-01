Авторы Cyberpunk 2077 выпустили удобную инфографику с разграничением бесплатного обновления и расширения Phantom Liberty

CD Projekt RED подготовила отличную инфографику в преддверии скорого выхода крупного обновления 2.0 для экшен-RPG Cyberpunk 2077, а также расширения Phantom Liberty. В ней обобщены подробности контента.
Премьера первого и единственного расширения подарит игрокам массу интересного. Поклонники не только смогут познакомиться с совершенно новой историей, предлагаемой Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, но в то же время дебютирует самое большое обновление игры за всю историю.
CD Projekt RED хочет убедиться, что игроки готовы ко всем особенностям, и подготовили отличную инфографику, обобщающую новости. Бесплатно мы получим, среди прочего, обновленную полицейскую систему, улучшенные деревья перков и навыков, исправления в области имплантатов или улучшенный UI и UX.
Что в этой ситуации остается для клиентов, купивших дополнение? Новый район, ранее недоступная история, больше квестов, курьерских миссий, более 100 новых предметов и даже будет увеличен лимит уровня персонажа.
Видимо за 2 недели до длс обнова выйдет
о лвл до 60 это норм так- но идеально до 80 лучше бы подняли
што
Я ожидал, что новые предметы будут добавлены и в стандартную игру. Как и возможность поставить ракетные установки на машины...
одним словом Хитро-Жопые
Да пофиг придётся качать пиратку, хотя все время играл на лицензии, купленной в гоге а там длц не купить
На фанпей есть, на платиру. Только, как я понял, там нужно дать доступ к аккаунту продавцу, чтобы он зашёл и купил дополнение. Рискованно, но как вариант.
Аналогично, особенно одежду, так как планировал перепройти версию без модов и на консоли, так сказать оценить с нуля, да и часть модов наверняка пилить придётся под патч.
И опять без конкретной даты...,omg
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Дата выхода
26 сентября 2023
Что не ясно, до 26 выйдет. (Наверно :D)
Дату DLC озвучили давно, тебе погуглить лень?
Бесплатная обнова без даты, но можно предположить, что появится за неделю или две. Чтобы за это время можно было починить мелкие баги и выпустить DLC без проблем.
Точной даты а том то и дело,что нет.А мне надо знать конкретно!10 сентября,15,20 или 25...мне нужно с работы отпуск оформить....я же не могу своему директору сказать в течении месяца.....
Так когда до 26 - мне надо точно знать - без конкретной даты меня просто не отпустят с работы! Я хочу взять от дня , когда выйдет патч и немного после основного дополнения.А могу взять только несколько дней.