Bandai Namco запустила предзаказы радиоуправляемой Quadra Turbo-R V-Tech из Cyberpunk 2077

Официальный европейский магазин Bandai Namco преподнёс отличный подарок всем фанатам творчества CD Projekt RED. Издатель открыл предзаказы на премиальный радиоуправляемый набор Cyberpunk 2077 Quadra RC Set Turbo-R V-Tech. Релиз запланирован на 4 сентября 2026 года, а ценник составляет €179.99.

Quadra Turbo-R V-Tech — это главный «постер-кар» игры и верный спутник Ви. В лоре вселенной эта машина задумывалась как мощный американский ответ японским спорткарам. Визуально же дизайнеры CDPR создали шедевральный ретро-футуристичный гибрид, скрестив культовые боковые ребра Ferrari Testarossa 80-х годов и брутальные клиновидные формы De Tomaso Pantera.

До сих пор коллекционерам приходилось довольствоваться либо крошечными машинками Hot Wheels 1:64, либо собирать полноразмерные реплики на базе условных Mazda RX-8 в гаражах. Новинка от Bandai Namco идеально закрывает пустующую нишу.