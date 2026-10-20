Бета-версия кооперативного мода для Cyberpunk 2077 выйдет 23 октября

Поклонники Cyberpunk 2077 завершают работу над модом, который добавляет в игру то, что раньше казалось невозможным. Проект, изначально созданный исключительно для одиночного прохождения, вскоре обзаведётся кооперативным режимом. Все это стало возможным благодаря моду NightCoop — его бесплатная бета-версия будет доступна для тестирования с 23 октября.

Пожалуй, самое впечатляющее достижение авторов заключается в том, что двое игроков могут вместе проходить сюжетную кампанию. Когда появляется выбор в диалогах, игроки могут проголосовать за то, какой вариант ответа выбрать. Игроки также могут совместно участвовать в сценах с использованием брейнданса.

NightCoop позволяет играть в Cyberpunk 2077 вместе: один мир на два компьютера, голосование при выборе реплик в диалогах, совместные сражения и использование брейнданса.

Мод для ПК будет доступен для скачивания на этой странице. Проект не имеет официальной поддержки со стороны студии CD Projekt RED.