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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 733 оценки

Бета-версия кооперативного мода для Cyberpunk 2077 выйдет 23 октября

monk70 monk70

Поклонники Cyberpunk 2077 завершают работу над модом, который добавляет в игру то, что раньше казалось невозможным. Проект, изначально созданный исключительно для одиночного прохождения, вскоре обзаведётся кооперативным режимом. Все это стало возможным благодаря моду NightCoop — его бесплатная бета-версия будет доступна для тестирования с 23 октября.

Пожалуй, самое впечатляющее достижение авторов заключается в том, что двое игроков могут вместе проходить сюжетную кампанию. Когда появляется выбор в диалогах, игроки могут проголосовать за то, какой вариант ответа выбрать. Игроки также могут совместно участвовать в сценах с использованием брейнданса.

NightCoop позволяет играть в Cyberpunk 2077 вместе: один мир на два компьютера, голосование при выборе реплик в диалогах, совместные сражения и использование брейнданса.

Мод для ПК будет доступен для скачивания на этой странице. Проект не имеет официальной поддержки со стороны студии CD Projekt RED.

ПК 374 Трейлеры 143
10
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Abarmot90

Ещё вчера вышел: https://mdrevoice.com/cyberpunk-together

2
Kenguruss

Там важно лицензия нет ?

2