Блогер раскрыл еще больше подробностей обновления 2.5 для Cyberpunk 2077 - новые задания и моды на консолях

YouTube-блогер Wes Nemo раньше времени раскрыл содержимое обновления 2.5 для Cyberpunk 2077. Бесплатный патч, приуроченный к выходу аниме Cyberpunk: Edgerunners 2, добавит новые задания, возможности кастомизации и поддержку пользовательских модификаций. Официальный анонс состоялся 20 октября, а подробную презентацию CD Projekt RED проведёт 21 октября. Релиз обновления запланирован на 22 октября для ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет позднее.
Среди главных нововведений — возможность стрелять из двух пистолетов одновременно. Соответствующий навык Double Trouble появится в ветке «Хладнокровие». Кроме того, игроков ждёт задание Clampdown, связанное с Edgerunners 2, и загадочный побочный квест, посвящённый экскурсии по Найт-Сити.
Обновление также расширит возможности персонализации Ви. В игре появятся пять новых комплектов одежды, дополнительные причёски для мужской и женской версий персонажа, а также специальные салоны Glamdocs, позволяющие менять внешний вид киберимплантов рук.
Другие заявленные нововведения:
- Новая радиостанция с музыкой из Cyberpunk: Edgerunners.
- Раскраски для автомобилей Quadra, которые можно будет получить через Twitch Drops.
- Встроенная поддержка Mod.io для установки пользовательских модификаций на основных платформах, за исключением Nintendo Switch 2.
- Настройка поля зрения (FOV) на консолях.
Когда там игра уже в релиз выйдет?
По сути ты же взял и просто дополнил свою же новость, толь