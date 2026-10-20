Блогер раскрыл еще больше подробностей обновления 2.5 для Cyberpunk 2077 - новые задания и моды на консолях

YouTube-блогер Wes Nemo раньше времени раскрыл содержимое обновления 2.5 для Cyberpunk 2077. Бесплатный патч, приуроченный к выходу аниме Cyberpunk: Edgerunners 2, добавит новые задания, возможности кастомизации и поддержку пользовательских модификаций. Официальный анонс состоялся 20 октября, а подробную презентацию CD Projekt RED проведёт 21 октября. Релиз обновления запланирован на 22 октября для ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет позднее.

Среди главных нововведений — возможность стрелять из двух пистолетов одновременно. Соответствующий навык Double Trouble появится в ветке «Хладнокровие». Кроме того, игроков ждёт задание Clampdown, связанное с Edgerunners 2, и загадочный побочный квест, посвящённый экскурсии по Найт-Сити.

Обновление также расширит возможности персонализации Ви. В игре появятся пять новых комплектов одежды, дополнительные причёски для мужской и женской версий персонажа, а также специальные салоны Glamdocs, позволяющие менять внешний вид киберимплантов рук.

Другие заявленные нововведения: