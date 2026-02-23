Блогер с помощью мода обнулил счетчик убийств в Cyberpunk 2077 и нашел уникальный диалог с Джонни Сильверхендом

Энтузиаст под ником breadballer обнаружил в Cyberpunk 2077 скрытую реплику Джонни Сильверхенда, предназначенную для игроков, проходящих игру максимально мирным путем. В обычных условиях увидеть этот диалог невозможно, поэтому блогеру пришлось прибегнуть к помощи модификаций.
Уникальная фраза звучит во время третьего обязательного разговора между Ви и рокером в череде заданий "Метаморфозы". Обычно, если игрок упрекает Джонни в том, что тот не считается с жертвами, энграмма парирует обвинение, указывая на счетчик убийств самого Ви. Однако, благодаря моду Ultimate Kill Counter, breadballer смог обнулить этот показатель.
Модификация убрала из статистики убийства дронов и вернула старую механику сокрытия тел в контейнерах. Добравшись до нужного момента с нулевым счетчиком, блогер услышал редкую реплику: Джонни называет протагониста "деликатным типом", который не марает руки убийствами, но все равно упрекает его в том, что он использует других для грязной работы.
Как пишут люди в комментариях, увидеть эту фразу без модов абсолютно невозможно. В игре есть множество моментов, где вас вынуждают вступать в бой, и дроны считаются за убийства. Находка подтверждает, что на определенном этапе разработки пацифистское прохождение всерьез рассматривалось сценаристами как возможный вариант развития событий.
Точно с помощью мода? может всё таки с помощью.... ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ?
Я думаю просто надо играть с несмертельным оружием , и он скажет эту фразу, просто в определённый момент у геймеров просыпается желание порубить кого ни будь катаной в капусту.
Вот это да.. Эво оно как..
Потрясающе
а на руский она переведена и озвучена в оригинальной версии?
Вариант прохождения за пацифиста не в духе Найт-Сити.
Тем не менее, удручает, что такой путь недостаточно проработан. Это добавило бы интереса к прохождению лично для меня.
Из нелетальных способов устранения противников есть только модификация "Мир", скрипты, несмертельное оружие ближнего боя или захват со спины.
Могу вспомнить только один заказ, где стиль прохождения реально влиял на исход.
Электроурон считается нелетальным - неважно, скрипты или пули.
А где в игре посмотреть счётчик убийств?
В этом же моде - Ultimate Kill Counter, там количество всех способов устранения врагов
Это 100% фейк. В игре никогда не было такой фразы в скриптах
Есть видео https://www.youtube.com/watch?v=D_Muy6ep49w
На 1:02 он это говорит.
А можно в точности привести фразу?
Тут не все знатоки буржуйского диалекта.