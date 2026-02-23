Блогер с помощью мода обнулил счетчик убийств в Cyberpunk 2077 и нашел уникальный диалог с Джонни Сильверхендом

Энтузиаст под ником breadballer обнаружил в Cyberpunk 2077 скрытую реплику Джонни Сильверхенда, предназначенную для игроков, проходящих игру максимально мирным путем. В обычных условиях увидеть этот диалог невозможно, поэтому блогеру пришлось прибегнуть к помощи модификаций.

Уникальная фраза звучит во время третьего обязательного разговора между Ви и рокером в череде заданий "Метаморфозы". Обычно, если игрок упрекает Джонни в том, что тот не считается с жертвами, энграмма парирует обвинение, указывая на счетчик убийств самого Ви. Однако, благодаря моду Ultimate Kill Counter, breadballer смог обнулить этот показатель.

Модификация убрала из статистики убийства дронов и вернула старую механику сокрытия тел в контейнерах. Добравшись до нужного момента с нулевым счетчиком, блогер услышал редкую реплику: Джонни называет протагониста "деликатным типом", который не марает руки убийствами, но все равно упрекает его в том, что он использует других для грязной работы.

Как пишут люди в комментариях, увидеть эту фразу без модов абсолютно невозможно. В игре есть множество моментов, где вас вынуждают вступать в бой, и дроны считаются за убийства. Находка подтверждает, что на определенном этапе разработки пацифистское прохождение всерьез рассматривалось сценаристами как возможный вариант развития событий.