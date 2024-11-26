Большой поклонник Cyberpunk 2077 потратил более 40 часов, чтобы достичь максимального уровня в прологе

Пролог Cyberpunk 2077 очень проработан и позволяет ознакомиться со многими аспектами геймплея еще до начала самой игры. И, как оказалось, он настолько обширен, что одному игроку удалось максимально развить своего персонажа еще до прохождения сюжета.

На Reddit один из пользователей с ником uO___Ou показал свой результат, прикрепив соответствующий скриншот. На нем видно, что ему удалось достичь максимального 50-го уровня, при том что его активной миссией по-прежнему была The Heist, - последнее задание пролога.

На все про все у настойчивого игрока ушло ровно 40 часов и 30 минут. В комментариях uO___Ou пояснил, что для этой задачи оказалось недостаточно района Ватсона, который можно исследовать в прологе игры. Завершив все доступные задания в начальном районе, автор использовал эксплойт, позволивший ему выйти за пределы района, который был доступен на этом этапе.

Затем он отправился в район Пасифика, недалеко от отеля Бэтти. На местном пляже всегда много вооруженных противников, которых мы можем убить, подождать, пока они появятся снова, и повторить весь процесс. При этом игроку нужно было не забывать укладывать Ви спать каждый реальный час, чтобы не потерять бонус к заработанным очкам опыта.

Однако он отметил, что тактика, которую он выбрал для достижения максимального уровня, была не самой оптимальной и что с помощью некоторых корректировок можно было сократить время «гринда» примерно до 35 часов.