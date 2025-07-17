"Будьте внимательны": авторы Cyberpunk 2077 разочарованы тем, что игроки не заметили намеков на содержание нового патча

Уже сегодня ролевой экшен с открытым миром Cyberpunk 2077 получает масштабное обновление 2.3, добавляющее в игру новые транспортные средства, дополнительные задания и целый список доработок. Однако вместо того чтобы радоваться контенту, многие фанаты начали спекулировать о якобы грядущем анонсе второго сюжетного дополнения. Это вызвало разочарование у разработчиков из CD Projekt RED, которые, по их словам, заранее намекали на содержание патча — но игроки этого попросту не заметили.
Как рассказал Павел Саско, директор по квест-дизайну, один из новых автомобилей — Yaiba ARV-Q340 Semimaru — был показан ещё на последней странице официального комикса Cyberpunk 2077: Kickdown, опубликованного ранее. Намек оказался настолько тонким, что его не заметили даже на специальном подфоруме Reddit и других соцсетях. «Мы стараемся оставлять подсказки, чтобы посмотреть, насколько внимательно вы следите за тем, что мы делаем в разных медиа», — отметил Саско, добавив: «Но я, честно говоря, немного разочарован».
Кроме Яйба ARV-Q340 «Сэмимару», в патче появятся ещё три новых транспортных средства, а разблокировать Semimaru можно будет за прохождение побочных заданий «Охота» и «Зверь во мне». Полный список изменений вы можете увидеть по ссылке выше.
Свежее обновление будет распространяться на всех платформах до конца сегодняшнего дня. Также сегодня состоится релиз Cyberpunk 2077 на устройствах Mac.
зазвездились. ребята просто зазвездились уже со всеми вытекающими
А зазвездились чем?
а по поведению не видно?))
Хоспади...
Да всем по большому счёту уже давно, целиком и полностью, в общем и в частном на класть на этот "продукт с лучами-калачами", все кто хотел давно потыкали палкой, кто-то даже прошёл сюжет.
Дальше-то чего? Очередной патч с новыми скинами машинок, исходя из их логики, игорьки должны встречать с фанфарами и девками с вениками?
В себя придите kurva!
Разочарованы оне, рука-лицо, честное слово.
Я до конца пытался оправдывать разработчиков за то что они выкатили раньше времени сырой калич, собственно говоря из-за которого я купил 4ю плойку много лет назад. Прошел этот самый калич на ней 2 раза, со слезами на глазах от оптимизации и лютого обсёра на фоне завышеных ожиданий благодаря их подаче, я оооочень долго пытался оправдывать их и после того как купил мощный пк и не так давно перепрошел игру на ультрах с трассировкой пути всё в этом роде, всё тот же каличь но хотя бы в играбельном состоянии в 2к разрешении и с дополняхой либерти фантомас... Сейчас я читаю пост о том что он "разочарован" и что-то как то осадок остался на душе... Если они выпустят CP2 в таком виде как выпустили первую часть, если они выпустят Ведьмака 4 который стартанет хуже чем Ведьмак 3 - это будут похороны компании, фиксируйте.
Подставляя правую щёку будь готов подставить и жопу, пока ты их оправдывал, "эффективный менеджмент" считал бабки и думал ехать на Бали или Сейшелы
Как же им хочется что бы за ними наблюдали как за Рокстар))
Только долбо...бы наблюдают за рокстар!
То есть весь мир долбаебы а ты один такой уникальный молодец?
Машинок добавили, какой мощный патч! -_-
Тебе и этого не должны были давать!
О чем ты друг?
О то, что реальная поддержка игры давно уже закончена, если не анонсируют второе длс,а что выходит сейчас это скорее плюшки для фанатов и не более того.
М-м-м, новые машинки добавили // Миша Калинин
Анекдот. )
Да сами завысили себе ожидания, а теперь возмущаются
"Ну что вы такие глупые-то? Мы же намекали на страницах никому не нужного комикса, что добавим никому не нужный мусор".
Эти патчи, обновления,уже давно делают только для тех,кто по каким то причинам продолжает играть в игру. Для тех, кто её давно прошел , забыл и играет в Пабг и Фортнайт - эта инфа, даты выхода, задержки обновлений,совершенно не нужны.Поэтому не понимаю претензий.
Те кто играет пабг и фотрнайт больные на голову люди или школотроны, у которых беззаботное детство и уйма времени!
А я разочарован вот это...
Нужно БОЛЬШЕ апскейлеров! Меня уже тошнит от DLSS, FSR и XeSS. Вместо того, чтобы хорошенько оптимизировать игру.
Согласен с тобой. Тоже играю преимущественно без фейко-кадров. Это и было изначально придумано не для геймеров, а для разработчиков, которым лень в оптимизацию.