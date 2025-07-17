"Будьте внимательны": авторы Cyberpunk 2077 разочарованы тем, что игроки не заметили намеков на содержание нового патча

Уже сегодня ролевой экшен с открытым миром Cyberpunk 2077 получает масштабное обновление 2.3, добавляющее в игру новые транспортные средства, дополнительные задания и целый список доработок. Однако вместо того чтобы радоваться контенту, многие фанаты начали спекулировать о якобы грядущем анонсе второго сюжетного дополнения. Это вызвало разочарование у разработчиков из CD Projekt RED, которые, по их словам, заранее намекали на содержание патча — но игроки этого попросту не заметили.

Как рассказал Павел Саско, директор по квест-дизайну, один из новых автомобилей — Yaiba ARV-Q340 Semimaru — был показан ещё на последней странице официального комикса Cyberpunk 2077: Kickdown, опубликованного ранее. Намек оказался настолько тонким, что его не заметили даже на специальном подфоруме Reddit и других соцсетях. «Мы стараемся оставлять подсказки, чтобы посмотреть, насколько внимательно вы следите за тем, что мы делаем в разных медиа», — отметил Саско, добавив: «Но я, честно говоря, немного разочарован».

Кроме Яйба ARV-Q340 «Сэмимару», в патче появятся ещё три новых транспортных средства, а разблокировать Semimaru можно будет за прохождение побочных заданий «Охота» и «Зверь во мне». Полный список изменений вы можете увидеть по ссылке выше.

Свежее обновление будет распространяться на всех платформах до конца сегодняшнего дня. Также сегодня состоится релиз Cyberpunk 2077 на устройствах Mac.