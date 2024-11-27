CD Projekt и Netflix официально работают над новым аниме-сериалом по мотивам Cyberpunk 2077

В 2022 году польская студия CD Projekt совместно с известной анимационной студией Trigger выпустила аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners, основанный на игре Cyberpunk 2077. Шоу превзошло ожидания, став одним из самых успешных проектов и получив множество престижных наград. Высокие оценки зрителей сделали вопрос о создании нового аниме лишь делом времени. Сегодня разработчики официально подтвердили работу над новым сериалом, партнёром вновь выступил Netflix, участвовавший в создании первого проекта.

Объявление было сделано во время открытого выступления представителей CD Projekt перед инвесторами. В рамках публикации отчёта компания сообщила, что расширяет вселенную Cyberpunk 2077 за пределы игровой франшизы. Новый аниме-сериал уже находится в разработке и будет доступен на платформе Netflix.

Кроме того, студия не исключает создание полноценной киноадаптации Cyberpunk 2077. По словам разработчиков, фильм пока находится на ранней стадии концепции и создаётся силами творческой команды CD Projekt. Подбор партнёров для съёмок начнётся после завершения ключевых этапов, включая разработку сюжета, персонажей и тональности повествования.

Представители CD Projekt подчёркивают, что пока не готовы назвать сроки выхода нового аниме и фильма. Несмотря на возможное разочарование со стороны инвесторов и фанатов, команда предпочитает не устанавливать жёстких временных рамок. Разработчики убеждены, что это позволит сохранить творческую свободу, необходимую для создания качественных проектов. В качестве примера они привели Cyberpunk: Edgerunners, на разработку которого ушло несколько лет, что в итоге полностью оправдало себя.