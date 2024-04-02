CD Projekt: "Мы удовлетворены состоянием Cyberpunk 2077"

Cyberpunk 2077 прошла невероятно долгий путь с момента своей премьеры, и только сейчас, спустя более трёх лет, разработчики открыто признались, что довольны состоянием своей игры.

Думаю, мы все помним 10 декабря 2020 года, когда дебютировала Cyberpunk 2077. После огромного успеха The Witcher 3 ожидания от этой продукции были огромными. К сожалению, некоторые игроки были почти столь же разочарованы.

Больше всего пострадали те, кто пытался играть на консолях восьмого поколения, на которых игра работала настолько плохо, что Sony решила убрать ее из PS Store, а Microsoft упростила процесс возврата средств за игру. У ПК-игроков ситуация была чуть лучше, но и здесь было много проблем. Лишь выход обновления 2.0, ставший кульминацией деятельности компании, и расширение Phantom Liberty сумели серьёзно изменить восприятие игроков.

Наконец, мы довольны состоянием игры

В последней презентации о финансовых результатах группы, Адам Кичински раскрыл еще одну интересную информацию. Создатель прямо признался, что студию устраивает нынешнее состояние Cyberpunk 2077. Это можно рассматривать как финальное дополнение к благодарности игрокам за три года поддержки.

С прошлого года мы наконец удовлетворены состоянием игры, как базовой версией, так и Phantom Liberty — последняя, конечно, нас устраивала с самого начала.

Так что, похоже, после трех лет постоянных исправлений и улучшений игры разработчики наконец почувствовали, что готовы оставить этот этап позади и сделать шаг вперед. Это, как мы знаем из той же презентации, уже произошло. Над Cyberpunk 2077 сейчас работает всего несколько человек (по информации из презентации, их ровно 17), а подавляющее большинство уже приступило к работе над The Witcher 4.