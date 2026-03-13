CD Projekt не планирует новые DLC для Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt подтвердила, что не собирается выпускать новые дополнения для Cyberpunk 2077. Разработчики сделали заявление на фоне слухов о возможном секретном DLC для The Witcher 3: Wild Hunt.

Представители студии ответили на вопрос одного из пользователей в соцсетях, который поинтересовался, когда игра может получить «секретное новое DLC». В CD Projekt заявили, что на данный момент у команды нет планов на новые дополнения или расширения для Cyberpunk 2077, пообещав сообщить сообществу, если ситуация изменится.

Новость разочаровала часть фанатов, которые надеялись на новый контент для игры, несмотря на то, что с её релиза прошло уже более пяти лет. Судя по всему, продолжения истории в мире Найт-Сити придётся ждать уже в следующей части серии.

Ранее руководство CD Projekt отмечало, что Cyberpunk 2 находится на более ранней стадии разработки, чем The Witcher 4, поэтому релиз новой игры по вселенной Cyberpunk может состояться не раньше 2030 года.

При этом в сети продолжают появляться слухи о возможном новом DLC для The Witcher 3. По неофициальной информации, оно может добавить новую локацию, вдохновлённую пустынными мирами вроде «Дюны». Однако официально студия пока не подтверждала разработку такого дополнения.