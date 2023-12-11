CD Projekt поблагодарила сообщество за поддержку и отзывы о Cyberpunk 2077

Cynberpunk 2077 была выпущена в 2020 году, но получила очень плохой прием: игру выпустили далеко не в том состоянии, в котором обещали. Тем не менее, студия взяла на себя обязательство по исправлению игры.
И вот прошло целых три года с момента релиза Cyberpunk 2077, и CD Porjekt в честь юбилея игры поблагодарила всех фанатов, которые на протяжении всех этих лет оказывали поддержку и оставляли свои отзывы.
Сегодня, 3 года назад, мы выпустили Cyberpunk 2077. С тех пор, благодаря вашим отзывам и поддержке, мы превратили игру с помощью различных патчей и обновлений в Ultimate Edition, оценить которую вы можете уже сегодня. Ничего из этого не произошло бы без вас - нашего сообщества.
Прошло три года, и Cyberpunk 2077 стала намного лучше. За прошедшие годы CD Projekt выпустила множество улучшений и исправлений, а недавно вышло расширение Phantom Liberty, которое получило высокую оценку игроков и даже обеспечило игре награду "Лучшая поддержка игры" на The Game Awards 2023.
Также на прошлой неделе состоялся релиз Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - полного издания игры, включающего в себя базовую версию со всеми улучшениями и обновлениями, выходившими на протяжении этих лет, а также расширение Phantom Liberty.
Я был среди оформивших предзаказ на киберпанк, при чём оформил его в гог, чтобы поддержать разработчиков, играл в него с первых дней и старался видеть только хорошее и получать удовольствие от игры.
Но после того, как проджекты самыми первыми громко заявили об уходе из России, запретили официально покупать дополнение к этой игре, не сделали к нему русскую озвучку и запретили делать её другим, такая благодарность мной воспринимается как оскорбление.
Понятно, что скорее всего благодарность они выразили остальным игрокам по всему миру
Да обидно, согласен, история абсолютная такая и у меня, благо можно хакнуть длс в гоге что я и сделал
Я думаю, нас таких много. То, что делают проджекты - плевок в лицо всему ру-сообществу. Урок на будущее усвоен.
Ты себе разработчика-друга нашел? Почему-то все забыли как перед выходом второго ведьмака они грозились, что будут отслеживать игроков пиратов и подавать на них в суд. Ничего их благодарность не стоит.
прожекты молодцы!
после фейлоного старта не опустили руки и довели игру до совершенства.
хорошая шутка
Если вы такие благодарные, то может вернёте деньги тем, кто три года назад играл в недоделанную игру?
Те, кто реально хотел вернуть деньги, вернули их 3 года назад, например не наиграв более 2х часов в Стиме. Почему проджекты должны возвращать кому-то деньги спустя 3 года, что за глупости?
Но ведь они благодарны! Могли бы хоть игрокам с предзаказами подарить это свое новое дополнение. Или они только на словах благодарны..
ну почему же глупости - людям купившим xbox one cb2077 edition обещали что весь последующий контент будет включен в покупку подобного издания. Но в итоге что? в итоге вроде че то там хотели как то решать кому то че то возмещать, но по моему просто сходили покакать и их отпустило)
Естественно только на словах))