CD Projekt поблагодарила сообщество за поддержку и отзывы о Cyberpunk 2077

Cynberpunk 2077 была выпущена в 2020 году, но получила очень плохой прием: игру выпустили далеко не в том состоянии, в котором обещали. Тем не менее, студия взяла на себя обязательство по исправлению игры.

И вот прошло целых три года с момента релиза Cyberpunk 2077, и CD Porjekt в честь юбилея игры поблагодарила всех фанатов, которые на протяжении всех этих лет оказывали поддержку и оставляли свои отзывы.

Сегодня, 3 года назад, мы выпустили Cyberpunk 2077. С тех пор, благодаря вашим отзывам и поддержке, мы превратили игру с помощью различных патчей и обновлений в Ultimate Edition, оценить которую вы можете уже сегодня. Ничего из этого не произошло бы без вас - нашего сообщества.

Прошло три года, и Cyberpunk 2077 стала намного лучше. За прошедшие годы CD Projekt выпустила множество улучшений и исправлений, а недавно вышло расширение Phantom Liberty, которое получило высокую оценку игроков и даже обеспечило игре награду "Лучшая поддержка игры" на The Game Awards 2023.

Также на прошлой неделе состоялся релиз Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - полного издания игры, включающего в себя базовую версию со всеми улучшениями и обновлениями, выходившими на протяжении этих лет, а также расширение Phantom Liberty.