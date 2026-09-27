CD Projekt потребовалось два года, чтобы разработать битву с боссом "Химера" в Phantom Liberty

Одна из самых впечатляющих начальных сцен в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — это битва с боссом «Химера», в которой Ви и президент Майерс сражаются с огромным, вдохновлённым «Призраком в доспехах» танком-пауком в недрах объекта баргестов. Эта битва является взрывной кульминацией вступительного акта Phantom Liberty, и CD Projekt недавно рассказала, что потребовалось для создания этой сцены.

В официальном подкасте CD Projekt AnsweRED директор игры Phantom Liberty Гейб Аматанджело и креативный директор Игорь Саржинский обсудили различные производственные проблемы, с которыми студия столкнулась во время создания Cyberpunk 2077, приведя в качестве примера «Химеру».

Иногда мы создаём контент, который является точкой соприкосновения разных дисциплин, и «Химера» — отличный тому пример, — сказал Аматанджело. Это был геймплей, сюжет, графика, создание мира.

Аматанджело объяснил, что CD Projekt хотели, чтобы танк «Химера» «наводил ужас» на игроков своим оружием, и что нужно было сбалансировать «очень много движущихся частей», чтобы эта сцена работала.

Иногда она была слишком ориентирована на геймплей, иногда слишком на повествование, иногда слишком на художественное оформление. Речь шла о поиске баланса, и я думаю, что мы втроем увлеклись этим и сказали: «Хорошо, шаг за шагом, давайте сделаем это».

По словам Павла Мильничука, художественного директора Phantom Liberty и соведущего подкаста, создание битвы с боссом заняло несколько лет. «Думаю, на доработку этой битвы ушло два года», — объяснил он.

Позже в беседе Мильничук заявил, что танк прошел «четыре» различных итерации, включавшие «изменение оборудования [и] оружия», а Саржинский утверждал, что создание Химеры представляет собой «один из самых дорогих художественных элементов, которые он когда-либо создавал».