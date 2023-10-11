CD Projekt прокомментировала появление нового профсоюза в рядах своих разработчиков ©

Создатели Cyberpunk 2077 и The Witcher, компания CD Projekt, прокомментировали недавнее создание профсоюза в рядах своих разработчиков.

В заявлении, присланном в редакцию издания TechRaptor, представитель компании отметил, что ей известно о создании нового профсоюза. Кроме того, в заявлении сообщается, что CD Projekt намерена вести себя с новой организацией в соответствии с юридическими обязательствами.

Мы были проинформированы о намерении создать профсоюз, охватывающий gamedev-компании, в том числе и нашу компанию. Мы будем действовать в соответствии с законом и выполнять юридические обязательства, которые могут возникнуть в этой ситуации.

Интересно, что мы также слышали, что компания уже более двух лет сотрудничает с представителями команды RED.

Это демократически избранный орган, представляющий всех сотрудников и независимый от правления.

В то же время стоит отметить, что голос коллектива RED уже представлен RED Team Representatives (RTR), который является демократически избранным органом, представляющим всех сотрудников и независимым от правления. Мы сотрудничаем с ними уже более 2 лет и будем продолжать это делать, чтобы сохранить прозрачность, безопасность и здоровые условия труда.

Разумеется, это не означает, что новый профсоюз не имеет оснований для существования, ведь несколько профсоюзов, представляющих одну и ту же категорию работников на одних и тех же предприятиях, - это не редкость.

Новый профсоюз, получивший название "Польский профсоюз работников Gamedev", был создан после недавней волны увольнений, которая затронула около 100 человек в компании CD Projekt Red.

Недавно компания выпустила Phantom Liberty, расширение для Cyberpunk 2077, которое вышло вместе с обновлением 2.0. Оно было очень хорошо принято поклонниками и критиками и разошлось тиражом 3 млн. копий за неделю. О том, что мы думаем о нем, вы можете узнать из нашего обзора.