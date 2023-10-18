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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 15 315 оценок

CD Projekt пытается запретить релиз озвучки DLC phantom liberty

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Just-Name
Новости
Среди участников обсуждения проекта в этом дискорд канале однозначно есть представители **CD PROJEKT RED** и они крайне внимательно следят за происходящим. Сегодня я получил от них официальное письмо с официального почтового ящика домена **cdprojektred.com**. Я буду внимательно изучать содержимое письма и после изучения мы с командой примем решение публиковать его тут или нет. Одно могу сказать, любые обновления информации по продвижению проекта на текущий момент будут приостановлены, до изучения письма моим юристом.

Ранее автор опубликовал озвученной нейросетью видео трейлер DLC к игре Cyberpunk 2077 и напомнил что с помощью данной нейросети (RedSynthAI v0.4) он может выпустить озвучку которая может передавать эмоции в голосе персонажей игры.

До момента публикации, автором данного поста в ROADMAP для озвучки DLC было выполнено 13 из 18 пунктов до полного релиза.

25
124
Комментарии: 124
Ваш комментарий
Алексей_С

У нас в России санкции нам можно, у нас игра не продаётся официально, пусть запрещают в других странах))

75
Liaschim

Всё же жизнь автору подпортить могут. Банальной невозможностью въезда в "недружественные" страны из-за угрозы ареста. Ну или затруднить держание зарубежных счетов и т.п.

А вообще, я не знаю чему ещё можно удивляться от поляков. Дно с чудной украинской локализацией они уже пробили. Куда дальше-то?

8
vladimirasss Liaschim

ниче что человек живет не в россии,а в европейсков государстве,поэтому приедут и возьмут за яйца

3
HITMAN 5 Liaschim

вот не понимаю почему нельзя анонимно сделать и залить, и пускай они ищут кто это

5
TAPAKAH222

1. Если вас никто не накажет, то это не значит, что можно.

2. Игра продавалась, а дополнение - нет.

-13
TAPAKAH222 HITMAN 5
вот не понимаю почему нельзя анонимно сделать и залить, и пускай они ищут кто это

Вот именно. Как с торрентами, когда если ты качаешь, то делаешь это молча.

1
luVol

На основании чего они пытаются запретить неофициальную озвучку тем более она выходит без коммерции даже. Я не думаю, что здесь следует прибегать к помощи адвокатов, но действие отталкивающее напоминает рокстар с их "зачисткой" модификаций для гта5

43
The Dark Side

Если собирают донаты, то это уже коммерция. Нормальная практика, когда компании защищают свою интеллектуальную собственность от наживы со стороны третьих лиц. Недаром появилось куча желающих озвучивать игры, видимо немамонты активно заносят им денюжку.

3
Just-Name The Dark Side

так в том и прикол автор не собирал и не собирает донатов, с его слов у него есть свои финансы и ресурсы для озвучки

12
Юрец Одесса The Dark Side

"защищают свою интеллектуальную собственность" Так это даже им будет плюс, это будет просто МОД скажем так и за которого игру или длс купят, тут только ни в плюсе будут.

2
The Dark Side Just-Name

Тогда, был неправ. Но с другой стороны вон Нинтендо тоже активно борется с некоммерческими работами фанатов, но то в основном в судах США, как в России с этим не знаю.

0
Юрец Одесса The Dark Side

"Нинтендо" САМАЯ жадная компания!!!! вот и воняют на всех, сам в своё время купил их Свич, месяц поиграл, теперь тупо в коробке валяется.

3
Just-Name

Примечательно то что CD прожекты запретили озвучку студией gamevoice на основании якобы коммерческой материальной выгоды ,а тут автор не собирал донатов , и сказал что имеет свои ресурсы и финансы что бы озвучить проэкт , как интересно они мотивирует запрет? Что же они тогда на NEXUS не идут моды запрещать...?

28
wianewa

Зачем им что-то мотивировать? Поведение CDPR похоже 1 в 1 как у студии GSC Game World. Им важно запретить всё русское.

9
Dead_s_benzopiloy

вот без рофлов, на нексусе что-то запрещали, правда, не сидюки, а кто- то еще, из-за АП вроде

0
TAPAKAH222

Так тут нет письма от разработчиков и даже непонятно, запрещали ли они что-то. Может речь о использовании чужих голосов.

-1
Tiktotayou124 wianewa

Не думаю что всё русское, иначе мы бы фантомку не увидели даже с русскими сабами.

Другое дело - что они контролируют русское комьюнити на предмет добавления в неё русской локализации, отнекиваются что не могут сделать дубляж к игре сами, из-за "разрыва связей с офф.студиями озвучания на территории РФ",запрещают людям делать его(причём как студиям, так и обычным людям), но при этом ничего не делают в угоду тому, чтобы обойти все запреты,наладить отношения с Россией и русским комьюнити - и наконец сделать официальный дубляж к ДЛС.

1
TAPAKAH222 wianewa

Очередное повторение какой-то глупой политоты. Если бы это было так, то они бы изначально не рассчитывали на РФ и русскую аудиторию. У GSC основной язык в Сталкере 2 был русским.

-3
tvorog8088

Если материальной выгоды нет то и состава преступления нет.

20
TAPAKAH222

Вот кто-то будет использовать, например, ваши фото и голос как угодно, но без материальной выгоды. Вы тоже это будете считать нормальным?

-4
Робот Колдун

Геймс войсам не позволили озвучить, ладно. Но и тут тоже нагадили

18
TAPAKAH222

Нагадили? Они вам игру сделали, которую, скорее всего, вы качаете бесплатно. Не играйте, если они вам "гадят" так.

-6
Юрец Одесса

Вот интересно, поляки подадут суд в России на этих КРАСАВЧИКОВ, а что они надеяться. Эта озвучка полякам будет в плюс, вернутся еще люди в игру, может даже купят ДЛС, чего вонять на пацанов, они деньги не потратят на озвучку, а игры то покупать их будут. Надеюсь потом, где-то озвучка всплывёт и пацаны будут спокойны.

11
Serpentrage

Они полностью вправе подать в суд за свою интеллектуальную собственность. Как это делает сони которая ушла из РФ но выигрывает суд за судом.

-18
Юрец Одесса Serpentrage

Когда Сони, которая ушла что-то, выиграла? Ну надеюсь, в суде будут реалистами и додумаются что поляки клали на Россию, ну я уверен что не чего ни будет чуваку. Это будет просто Мод вот и все ну запретят, ну скачать его легко можно будет. Они ни чего не нарушают. А актёры которые в надежде что они нужны будут европе и не хотят делать озвучку, это их вина что не работают на свою страну.

12
I love my computer

Типичный провинциальный такой Юрец - подпивас со своей тупой диванной аналитикой. Фейспалм, чел.

-31
Юрец Одесса I love my computer

"Фейспалм" как это глупо.

5
Faryanit I love my computer

Странно, но дизят почему-то тебя.

1
Igor Udilov

Это весьма печально, если запретят, очень жду озвучку. Не удивлюсь, если русскоязычные актеры оригинальной игры стуканули CDPR.

10
ver9iliy

Точно особенно после того, что они запретили ему использовать их голоса, а он сказал "мне похер". Как они могли так поступить.

0
Kollich

А что польские законы как то распространяются на территории России?)) Смысл изучать письмо, игра не продается в стране, так что пусть даже не вякают на переводчика. Свалили и скатертью дорожка

8
caramba1999

Точно. Если я купил автомобиль и хочу бампер поставить сфига мне это запрещать

1
Гасен caramba1999

Как я знаю что игры которые мы покупаем нам не принадлежат мы типо арендуем их))) Но пиратов это не касается)))

0
Юрец Одесса caramba1999

Так насчёт автомобиля, если деталь вроде будет как то не правильно или она нарушила что-то в конструкции автомобиля, это вроде запрещено, ну это надо знать законы я просто где, то читал такое.

1
Well-offZin Юрец Одесса

Запрещено внутри государства в котором он эксплуатируется, производитель никак не сможет запретить это, тем более в стране в которой он не представлен официально!

3
Юрец Одесса Well-offZin

Ну я имел веду внутри государство, ну тут некоторых послушать они могут сказать "это их интеллектуальная собственность" и что захотят то и будут требовать.

0
Кей Овальд

Обоссанные петухи по жизни просто. Постоянно доказывают этот факт.

7
Богдан Мастдаев

Какого юриста? Они из другой страны вообще, пусть сидят там и не рыпаются.
Они лишь могут выразит беспокойство в письме, не более.

7
muxamor2011

Готов дать челу 100% гарантии того что через 5, 10, 20 лет ничего не изменится ?
адекватные и взрослые люди принимая какие либо решения обычно думают головой а не понтами, бахвальством и эмоциями.

-6
saiditsme

Да это он троллит походу их :)

Сразу вспомнилось "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", там тоже гг все к юристу обращался за консультацией.

0
caramba1999

Нихера себе. Я купил игру, че хочу то и делаю с ней

5
Юрец Одесса

Ну не факт, помню новость была там кампания, не помню какая могла игру твою забрать, по каким то причинам, и не вернут деньги, ты там соглашение почитай мало ли что там в них написано.

0
Understanding the Truth

Это я с пираточой могу что угодно делать, а вот ты с арендованной игрой нечего

1
CrowBY Юрец Одесса

Любая компания может так сделать. Посути ты не покупаешь игру, а бессрочно арендуешь и если нарушить условия использования, то эту аренду могут отозвать

1
Nell_0071

Пусть пытаются. Ничего у них не выйдет. Те кто занимается озвучкой могут и втихаря запустить и всё, качайте кто-хотите

4
Гасен

В ответку пусть напишут письмо типо "Дорогие CD project а не за нюхнуть ли вам бибу и сидеть у себя во дворе на бутылке со своими претензиями"

4
GraF68ru

Какие мелочные крысы оказались в итоге

2
Kuzko

Надеюсь всё таки найдут способ выпустить, можно залпить на какой нибудь торрент а потом сказать "Ой, кто-то слил, мы тут не причём" 😁

2
Tommy.

а пройти на оригинале духовные скрепы не позволяют?

-6
ValSpain Tommy.

не тупи

0
Janekste

Попахивает неадекватной русофобией. Игры от CD Project RED, конечно, я люблю. Но с какой стати они запрещают делать неофициальные озвучки на русский язык? Это же бред. Сами озвучку не сделали и другим не дают её сделать по политическим мотивам. И вот поэтому я считаю авторское право на всякую там собственность раковой опухолью планеты. Ибо это самое авторское право вредит человечеству каждый раз, когда сюда вмешивается политика. Всем было бы лучше иметь русскую озвучку, чем не иметь. CD Project RED обнаглели, короче.

2
trevl312

Интересно посмотреть, что юристы CDPR придумали в этом письме?

Игра официально в России не продается, "озвучка" - вообще от AI. Никакой коммерции нет.

Данную озвучку можно интерпретировать как самостоятельный мод. К тому же, есть синтезатор речи, с ним можно, а с модом нет?

1
6363

Они ушли из РФ, отказались делать озвучку, что прицепились то. Такое ощущение, что сами хотят ее делать.

1
TITOK87

Она уже у них есть!!! Просто пока невыпускают.Изаз всей этой политики!!!! Как только игра станет доступна на ру регионе.Они ее непременно выпустят.И поэтому так и напряглись!!! Неудивлюсь если ему еще и денег дадут чтобы невыпускал!!

0
Sorsh

Смотрю я на эту стену ненависти, и думаю

А вам не приходит в голову, что Проджекты, т.о. не напрямую говорят, что однажды ру-озвучке быть?

Неужели вы думаете, что они, добавив ру субтитры, исправив ту самую бредовую укр локализацию (первым же патчем кстати), теперь сидят и думают как бы поднасрать ру комьюнити, просто потому что оно ру? Что-то в этой схеме не сходится, не находите?

1
TITOK87

она у них уже есть.!! А пока они невыпускают ее изза всей этой политики!!!

0
Sorsh TITOK87

Откуда инфа, что она у них уже есть?
Помнится актёр озвучки Ви ещё на стадии разработки ДЛС говорил, что его не звали

Так откуда ей взяться?

0
Никита Дроздоvv

укр локализацию исправили?

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Фанаты же не накинутся на сд пр, а только скажут спасибо за запрет, как это было в марте прошлого года.

0
metseldr

если играть с синтезатором речи это норм, не вредит проекту.

а если что-то вменяемое, то нельзя

0
HellowRainbow

А не провести бы им по губам? Цитируя Шеалу, рыбка или пипка. Почему мы вообще должны обращать на них внимание?

0
Gridon

Ахаха, опять эти слабоумные поляки решили пожлобиться. Ну ниче, озвучку всё равно выложат где-нить на торрентах. А CDPR уже давно не тот, просрали всю репутацию после выхода 2077. Так что пускай сидят тихо в своей Польше и не лезут не в своё дело. На Руси будут делать что захотят)))

0
saiditsme

Как говорится, съесть-то он съест, да кто ж ему даст.

Походу чувак им денежку с релиза озвучки за рекламу пообещал, ну или еще какие-то мутки у них с ним. Если это не так, тогда сдпрожект феерические.

0
askazanov

Ну и бред! Пошли они лесом!!!)))

0
FRentertainment2

Сколько уже было русских любительских локализаций сделано. Разных игр от разных разрабов. Но до такой наглости еще никто не доходил.

0
Tiktotayou124

Так пускай сами делают дубляж, лол).

Сами ушли с РФ, разорвали контракты с офф.студиями дубляжа,выпустили ДЛС с сабами(так ещё с ошибками и ненужными перефразированиями).

Другим помешали сделать не офф.профессиональный дубляж (GV - привет), а теперь ещё и за простой народ взялись. Не-а. Хрен там, не хотят делать дубляж к игре по-хорошему, ничего - мы сами его сделаем.

0
553dark

Дак уже есть русская озвучка, немного корявенькая, но уже достойная. Начало положено, что они на это смогут ответить?

0
Kenn1y

Пусть скажут спасибо, это им прибыли вообще-то может принести.

0
TITOK87

Просто у них по всей видимости есть своя озвучка .И они хотят ее потом выпустить .А сейчас изза всей этой политики невыпускают.Как только наладиться все в политике .игра сразу станет доступно на ру регионе.И потом есть смысл выпустить озвучку.И продажи сразу вырастут.

0
Skyleq12

Только смысл запрещать, если же это озвучка от фанатов. Все равно не получится запретить, думаю

0
YeahAmaDuck

А они в письме такие. Мы вам 5к бачей. А вы пожалуйста не делайте

Но надеюсь таки допилят

0
TITOK87

Мне кажеться что у разрабов есть своя озвучка.И они хотят ее потом выпустить.И на этом зпработать.Как только появиться ру озвучка продажи тем самым увкличаться.А сейчас невыпускают изза всей этой политики.Почему я так сам думаю? Потому что я бы сам так бы сделал!!!

0
TITOK87

Почему тогда они так напряглись ? АААААА.Просто они хотят потом еще заработать.На игре!!!!Но не сейчас!!! Поэтому они так следят за этим.

0
Armen 88

Я жду озвучку от Md Says,до всех все равно не доберутся.

0
Дима Феденев

Старфилд перевели с помощью ИИ а озвучка вопрос времени, с тем-же ИИ

0
Никита Дроздоvv
CD Projekt пытается запретить релиз озвучки DLC phantom liberty

нафига? она же бесплатная вроде как

0
Dmitiry Shuhov

Лично по мне это имеет, если автор собирает донаты то это коммерция, плюс CDPR ушли не полностью, и актеры дубляжа банально боятся за свои будущее возможные контракты, так что без них озвучка смысла не имеет, да и тем более это их интеллектуальная собственность, хорошо еще что моды не банят, хотя разрешения они не давали. Да и конкретно в КП оригинальная озвучка в разы лучше какой бы дубляж не сделали

-1
Юрец Одесса

Если бы знал то "автор не собирал и не собирает донатов, с его слов у него есть свои финансы и ресурсы для озвучки" И какое "свои будущее возможные контракты" их не будет лет 10-20 не хотят работать у себя, думают сидеть на двух стульях, хотя им предлагали, так пускай едут туда, где их русский нужен будет через 10-20 лет.

0
Dmitiry Shuhov Юрец Одесса

Даже без донатов, автор нарушает интеллектуальную собственность не получив разрешения у создателей, плюс CDPR могут вернуться хоть завтра, это их решение. Так же геймсвойс не запретили делать озвучку, а посоветовали, они уже сами приняли решение отказаться, про контракты это слова самих актеров

-4
Юрец Одесса Dmitiry Shuhov

Это будет просто МОД, все мододелы просят, разрешения?? "плюс CDPR могут вернуться хоть завтра" не вернутся, ОЧЕНЬ не скоро! И это хорошо, отсеивается шлак.

4
wianewa
плюс CDPR ушли не полностью

Ага, конечно. На пол шишечки ушли. Типа ушли, но не ушли, типа здесь, но не здесь,

Нихрена подобного. CDPR не продаёт свои продукты на территории РФ, значит полностью ушли с рынка.

7
Dmitiry Shuhov Юрец Одесса

Это нарушение прав, то что CDPR не банят моды уже хорошо, хотя вполне себе могут, это их законное право тем более "отсеивается шлак" раз киберпанк шлак, то что ты тут делаешь

-2
FRentertainment2

Лучше пусть хохлам запретят отсебятину нести.

-1
Sorsh

Исправили патчем, до патча отписались, что такого в игре не должно было быть. Что им ещё сделать?

0
warp 37

Сегодня как раз начал играть. Я думаю, к релизу озвучки всё равно уже сто раз успею пройти игру и будет без разницы.

-2
Newworld_DESTROYER

Настоящие фанаты играют с оригинальной озвучкой

-33
Артём Маслов

Настоящие фанаты могут выбрать ориг озвучку. К чему ты вообще это высрал?

20
V_Rus_Dub

настоящие фанаты играют так, как они захотят

14
AndralStormborn

Согласен, в этой игре англ озвучка гораздо лучше.

-9
Pop Egor90

А что ещё делают "Настоящие фанаты"?

1
wianewa

А вот и адепт "оригинала". Только вот ты с подливой поддал, ибо ещё до релиза CDPR официально заявляли, что каждая озвучка - является в их игре оригинальной.

1