CD Projekt пытается запретить релиз озвучки DLC phantom liberty

Среди участников обсуждения проекта в этом дискорд канале однозначно есть представители **CD PROJEKT RED** и они крайне внимательно следят за происходящим. Сегодня я получил от них официальное письмо с официального почтового ящика домена **cdprojektred.com**. Я буду внимательно изучать содержимое письма и после изучения мы с командой примем решение публиковать его тут или нет. Одно могу сказать, любые обновления информации по продвижению проекта на текущий момент будут приостановлены, до изучения письма моим юристом.
Ранее автор опубликовал озвученной нейросетью видео трейлер DLC к игре Cyberpunk 2077 и напомнил что с помощью данной нейросети (RedSynthAI v0.4) он может выпустить озвучку которая может передавать эмоции в голосе персонажей игры.
До момента публикации, автором данного поста в ROADMAP для озвучки DLC было выполнено 13 из 18 пунктов до полного релиза.
У нас в России санкции нам можно, у нас игра не продаётся официально, пусть запрещают в других странах))
Всё же жизнь автору подпортить могут. Банальной невозможностью въезда в "недружественные" страны из-за угрозы ареста. Ну или затруднить держание зарубежных счетов и т.п.
А вообще, я не знаю чему ещё можно удивляться от поляков. Дно с чудной украинской локализацией они уже пробили. Куда дальше-то?
ниче что человек живет не в россии,а в европейсков государстве,поэтому приедут и возьмут за яйца
вот не понимаю почему нельзя анонимно сделать и залить, и пускай они ищут кто это
1. Если вас никто не накажет, то это не значит, что можно.
2. Игра продавалась, а дополнение - нет.
Вот именно. Как с торрентами, когда если ты качаешь, то делаешь это молча.
На основании чего они пытаются запретить неофициальную озвучку тем более она выходит без коммерции даже. Я не думаю, что здесь следует прибегать к помощи адвокатов, но действие отталкивающее напоминает рокстар с их "зачисткой" модификаций для гта5
Если собирают донаты, то это уже коммерция. Нормальная практика, когда компании защищают свою интеллектуальную собственность от наживы со стороны третьих лиц. Недаром появилось куча желающих озвучивать игры, видимо немамонты активно заносят им денюжку.
так в том и прикол автор не собирал и не собирает донатов, с его слов у него есть свои финансы и ресурсы для озвучки
"защищают свою интеллектуальную собственность" Так это даже им будет плюс, это будет просто МОД скажем так и за которого игру или длс купят, тут только ни в плюсе будут.
Тогда, был неправ. Но с другой стороны вон Нинтендо тоже активно борется с некоммерческими работами фанатов, но то в основном в судах США, как в России с этим не знаю.
"Нинтендо" САМАЯ жадная компания!!!! вот и воняют на всех, сам в своё время купил их Свич, месяц поиграл, теперь тупо в коробке валяется.
Примечательно то что CD прожекты запретили озвучку студией gamevoice на основании якобы коммерческой материальной выгоды ,а тут автор не собирал донатов , и сказал что имеет свои ресурсы и финансы что бы озвучить проэкт , как интересно они мотивирует запрет? Что же они тогда на NEXUS не идут моды запрещать...?
Зачем им что-то мотивировать? Поведение CDPR похоже 1 в 1 как у студии GSC Game World. Им важно запретить всё русское.
вот без рофлов, на нексусе что-то запрещали, правда, не сидюки, а кто- то еще, из-за АП вроде
Так тут нет письма от разработчиков и даже непонятно, запрещали ли они что-то. Может речь о использовании чужих голосов.
Не думаю что всё русское, иначе мы бы фантомку не увидели даже с русскими сабами.
Другое дело - что они контролируют русское комьюнити на предмет добавления в неё русской локализации, отнекиваются что не могут сделать дубляж к игре сами, из-за "разрыва связей с офф.студиями озвучания на территории РФ",запрещают людям делать его(причём как студиям, так и обычным людям), но при этом ничего не делают в угоду тому, чтобы обойти все запреты,наладить отношения с Россией и русским комьюнити - и наконец сделать официальный дубляж к ДЛС.
Очередное повторение какой-то глупой политоты. Если бы это было так, то они бы изначально не рассчитывали на РФ и русскую аудиторию. У GSC основной язык в Сталкере 2 был русским.
Если материальной выгоды нет то и состава преступления нет.
Вот кто-то будет использовать, например, ваши фото и голос как угодно, но без материальной выгоды. Вы тоже это будете считать нормальным?
Геймс войсам не позволили озвучить, ладно. Но и тут тоже нагадили
Нагадили? Они вам игру сделали, которую, скорее всего, вы качаете бесплатно. Не играйте, если они вам "гадят" так.
Вот интересно, поляки подадут суд в России на этих КРАСАВЧИКОВ, а что они надеяться. Эта озвучка полякам будет в плюс, вернутся еще люди в игру, может даже купят ДЛС, чего вонять на пацанов, они деньги не потратят на озвучку, а игры то покупать их будут. Надеюсь потом, где-то озвучка всплывёт и пацаны будут спокойны.
Они полностью вправе подать в суд за свою интеллектуальную собственность. Как это делает сони которая ушла из РФ но выигрывает суд за судом.
Когда Сони, которая ушла что-то, выиграла? Ну надеюсь, в суде будут реалистами и додумаются что поляки клали на Россию, ну я уверен что не чего ни будет чуваку. Это будет просто Мод вот и все ну запретят, ну скачать его легко можно будет. Они ни чего не нарушают. А актёры которые в надежде что они нужны будут европе и не хотят делать озвучку, это их вина что не работают на свою страну.
Типичный провинциальный такой Юрец - подпивас со своей тупой диванной аналитикой. Фейспалм, чел.
"Фейспалм" как это глупо.
Странно, но дизят почему-то тебя.
Это весьма печально, если запретят, очень жду озвучку. Не удивлюсь, если русскоязычные актеры оригинальной игры стуканули CDPR.
Точно особенно после того, что они запретили ему использовать их голоса, а он сказал "мне похер". Как они могли так поступить.
А что польские законы как то распространяются на территории России?)) Смысл изучать письмо, игра не продается в стране, так что пусть даже не вякают на переводчика. Свалили и скатертью дорожка
Точно. Если я купил автомобиль и хочу бампер поставить сфига мне это запрещать
Как я знаю что игры которые мы покупаем нам не принадлежат мы типо арендуем их))) Но пиратов это не касается)))
Так насчёт автомобиля, если деталь вроде будет как то не правильно или она нарушила что-то в конструкции автомобиля, это вроде запрещено, ну это надо знать законы я просто где, то читал такое.
Запрещено внутри государства в котором он эксплуатируется, производитель никак не сможет запретить это, тем более в стране в которой он не представлен официально!
Ну я имел веду внутри государство, ну тут некоторых послушать они могут сказать "это их интеллектуальная собственность" и что захотят то и будут требовать.
Обоссанные петухи по жизни просто. Постоянно доказывают этот факт.
Какого юриста? Они из другой страны вообще, пусть сидят там и не рыпаются.
Они лишь могут выразит беспокойство в письме, не более.
Готов дать челу 100% гарантии того что через 5, 10, 20 лет ничего не изменится ?
адекватные и взрослые люди принимая какие либо решения обычно думают головой а не понтами, бахвальством и эмоциями.
Да это он троллит походу их :)
Сразу вспомнилось "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", там тоже гг все к юристу обращался за консультацией.
Нихера себе. Я купил игру, че хочу то и делаю с ней
Ну не факт, помню новость была там кампания, не помню какая могла игру твою забрать, по каким то причинам, и не вернут деньги, ты там соглашение почитай мало ли что там в них написано.
Это я с пираточой могу что угодно делать, а вот ты с арендованной игрой нечего
Любая компания может так сделать. Посути ты не покупаешь игру, а бессрочно арендуешь и если нарушить условия использования, то эту аренду могут отозвать
Пусть пытаются. Ничего у них не выйдет. Те кто занимается озвучкой могут и втихаря запустить и всё, качайте кто-хотите
В ответку пусть напишут письмо типо "Дорогие CD project а не за нюхнуть ли вам бибу и сидеть у себя во дворе на бутылке со своими претензиями"
Какие мелочные крысы оказались в итоге
Надеюсь всё таки найдут способ выпустить, можно залпить на какой нибудь торрент а потом сказать "Ой, кто-то слил, мы тут не причём" 😁
а пройти на оригинале духовные скрепы не позволяют?
не тупи
Попахивает неадекватной русофобией. Игры от CD Project RED, конечно, я люблю. Но с какой стати они запрещают делать неофициальные озвучки на русский язык? Это же бред. Сами озвучку не сделали и другим не дают её сделать по политическим мотивам. И вот поэтому я считаю авторское право на всякую там собственность раковой опухолью планеты. Ибо это самое авторское право вредит человечеству каждый раз, когда сюда вмешивается политика. Всем было бы лучше иметь русскую озвучку, чем не иметь. CD Project RED обнаглели, короче.
Интересно посмотреть, что юристы CDPR придумали в этом письме?
Игра официально в России не продается, "озвучка" - вообще от AI. Никакой коммерции нет.
Данную озвучку можно интерпретировать как самостоятельный мод. К тому же, есть синтезатор речи, с ним можно, а с модом нет?
Они ушли из РФ, отказались делать озвучку, что прицепились то. Такое ощущение, что сами хотят ее делать.
Она уже у них есть!!! Просто пока невыпускают.Изаз всей этой политики!!!! Как только игра станет доступна на ру регионе.Они ее непременно выпустят.И поэтому так и напряглись!!! Неудивлюсь если ему еще и денег дадут чтобы невыпускал!!
Смотрю я на эту стену ненависти, и думаю
А вам не приходит в голову, что Проджекты, т.о. не напрямую говорят, что однажды ру-озвучке быть?
Неужели вы думаете, что они, добавив ру субтитры, исправив ту самую бредовую укр локализацию (первым же патчем кстати), теперь сидят и думают как бы поднасрать ру комьюнити, просто потому что оно ру? Что-то в этой схеме не сходится, не находите?
она у них уже есть.!! А пока они невыпускают ее изза всей этой политики!!!
Откуда инфа, что она у них уже есть?
Помнится актёр озвучки Ви ещё на стадии разработки ДЛС говорил, что его не звали
Так откуда ей взяться?
укр локализацию исправили?
Фанаты же не накинутся на сд пр, а только скажут спасибо за запрет, как это было в марте прошлого года.
если играть с синтезатором речи это норм, не вредит проекту.
а если что-то вменяемое, то нельзя
А не провести бы им по губам? Цитируя Шеалу, рыбка или пипка. Почему мы вообще должны обращать на них внимание?
Ахаха, опять эти слабоумные поляки решили пожлобиться. Ну ниче, озвучку всё равно выложат где-нить на торрентах. А CDPR уже давно не тот, просрали всю репутацию после выхода 2077. Так что пускай сидят тихо в своей Польше и не лезут не в своё дело. На Руси будут делать что захотят)))
Как говорится, съесть-то он съест, да кто ж ему даст.
Походу чувак им денежку с релиза озвучки за рекламу пообещал, ну или еще какие-то мутки у них с ним. Если это не так, тогда сдпрожект феерические.
Ну и бред! Пошли они лесом!!!)))
Сколько уже было русских любительских локализаций сделано. Разных игр от разных разрабов. Но до такой наглости еще никто не доходил.
Так пускай сами делают дубляж, лол).
Сами ушли с РФ, разорвали контракты с офф.студиями дубляжа,выпустили ДЛС с сабами(так ещё с ошибками и ненужными перефразированиями).
Другим помешали сделать не офф.профессиональный дубляж (GV - привет), а теперь ещё и за простой народ взялись. Не-а. Хрен там, не хотят делать дубляж к игре по-хорошему, ничего - мы сами его сделаем.
Дак уже есть русская озвучка, немного корявенькая, но уже достойная. Начало положено, что они на это смогут ответить?
Пусть скажут спасибо, это им прибыли вообще-то может принести.
Просто у них по всей видимости есть своя озвучка .И они хотят ее потом выпустить .А сейчас изза всей этой политики невыпускают.Как только наладиться все в политике .игра сразу станет доступно на ру регионе.И потом есть смысл выпустить озвучку.И продажи сразу вырастут.
Только смысл запрещать, если же это озвучка от фанатов. Все равно не получится запретить, думаю
А они в письме такие. Мы вам 5к бачей. А вы пожалуйста не делайте
Но надеюсь таки допилят
Мне кажеться что у разрабов есть своя озвучка.И они хотят ее потом выпустить.И на этом зпработать.Как только появиться ру озвучка продажи тем самым увкличаться.А сейчас невыпускают изза всей этой политики.Почему я так сам думаю? Потому что я бы сам так бы сделал!!!
Почему тогда они так напряглись ? АААААА.Просто они хотят потом еще заработать.На игре!!!!Но не сейчас!!! Поэтому они так следят за этим.
Я жду озвучку от Md Says,до всех все равно не доберутся.
Старфилд перевели с помощью ИИ а озвучка вопрос времени, с тем-же ИИ
нафига? она же бесплатная вроде как
Лично по мне это имеет, если автор собирает донаты то это коммерция, плюс CDPR ушли не полностью, и актеры дубляжа банально боятся за свои будущее возможные контракты, так что без них озвучка смысла не имеет, да и тем более это их интеллектуальная собственность, хорошо еще что моды не банят, хотя разрешения они не давали. Да и конкретно в КП оригинальная озвучка в разы лучше какой бы дубляж не сделали
Если бы знал то "автор не собирал и не собирает донатов, с его слов у него есть свои финансы и ресурсы для озвучки" И какое "свои будущее возможные контракты" их не будет лет 10-20 не хотят работать у себя, думают сидеть на двух стульях, хотя им предлагали, так пускай едут туда, где их русский нужен будет через 10-20 лет.
Даже без донатов, автор нарушает интеллектуальную собственность не получив разрешения у создателей, плюс CDPR могут вернуться хоть завтра, это их решение. Так же геймсвойс не запретили делать озвучку, а посоветовали, они уже сами приняли решение отказаться, про контракты это слова самих актеров
Это будет просто МОД, все мододелы просят, разрешения?? "плюс CDPR могут вернуться хоть завтра" не вернутся, ОЧЕНЬ не скоро! И это хорошо, отсеивается шлак.
Ага, конечно. На пол шишечки ушли. Типа ушли, но не ушли, типа здесь, но не здесь,
Нихрена подобного. CDPR не продаёт свои продукты на территории РФ, значит полностью ушли с рынка.
Это нарушение прав, то что CDPR не банят моды уже хорошо, хотя вполне себе могут, это их законное право тем более "отсеивается шлак" раз киберпанк шлак, то что ты тут делаешь
Лучше пусть хохлам запретят отсебятину нести.
Исправили патчем, до патча отписались, что такого в игре не должно было быть. Что им ещё сделать?
Сегодня как раз начал играть. Я думаю, к релизу озвучки всё равно уже сто раз успею пройти игру и будет без разницы.
Настоящие фанаты играют с оригинальной озвучкой
Настоящие фанаты могут выбрать ориг озвучку. К чему ты вообще это высрал?
настоящие фанаты играют так, как они захотят
Согласен, в этой игре англ озвучка гораздо лучше.
А что ещё делают "Настоящие фанаты"?
А вот и адепт "оригинала". Только вот ты с подливой поддал, ибо ещё до релиза CDPR официально заявляли, что каждая озвучка - является в их игре оригинальной.