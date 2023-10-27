CD Projekt RED даже не думала о том, чтобы сделать для Cyberpunk 2077 расширение с продолжением финала игры

Игорь Саржински, директор по повествованию CD Projekt RED, рассказал, что команда никогда не рассматривала возможность создания расширения для Cyberpunk 2077 после основной концовки игры.
Во время беседы с PCGamer, посвященной разработке Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Саржински сказал следующее:
Мы рассматривали несколько других сценариев. Но все они не были связаны с продолжением основного сюжета игры. Все концовки были слишком разнообразны, чтобы для всех них можно было придумать единую послесюжетную линию, а выбирать какую-то одну и лишать других права выбора не хотелось.
Все финалы прописаны так, как мы и хотели - они оставляют у игроков тревожное чувство, заставляют их думать, не дают прямых ответов. Мы всегда знали, что хотим добавить в игру финал, в котором Ви получит лекарство и выживет. Но цена этого должна была быть огромной.
Расширение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вышло в сентябре для PS5, PC и Xbox Series X/S и является единственным сюжетным дополнением к игре. Хотя CDPR по-прежнему поддерживает игру патчами, она перестала выпускать какие-либо серьезные обновления, поскольку переключила свое внимание на сиквел Cyberpunk 2077.
Зато в итоге получилось очень круто! Некоторые задания на голову выше, чем в основной игре.
Ну так у них всегда дополнения, лучше основной игры
Игруля развлекает, тока нытики со слабыми ПК плачут!
чем? тем, что в новых заданиях в 99% случаев заказчик сам оказывается чудак на букву М и ты выполняешь задание не так как требовалось?
Пусть работают над новой частью уже не отвлекаясь, был бы сюжет и персонажи хотя бы такими же запоминающимися как в первом Кибере, да визуал с расчетом на приставки следующего поколения!
Теперь хотя-бы в игре можно действительно выбрать: "Так тихая жизнь или смерть в лучах славы?"
они не думали. Можно сократить
А вот и зря! Дополнение шикарное. Когда начал проходить сюжетку, я даже спать толком не мог, всё думал как развернётся сюжет по итогу!
Они не думали, потому-что парились патчами все время и башка кипит ремейками Ведьмака и 4й частью, то и не думали... а так - выйди игра +- ну нормально, то я больше чем уверен , нас ждало-бы больше чем одно ДЛС....
Так прогнозы говорят, что ведьмачок не раньше 28 года выйти должен. До него ещё 4 года, можно и над кп 2077 попотеть
Они вообще не думали даже делать продолжение В. они настолько были в себе уверены, что сказали ВСЁ 3я часть финито, но из-за провального старта, пришлось быстро переобуваться .... но вот , что мешает (сейчас) +- спокойно делать ДЛС, я то-же не понимаю, хоть и Либерти получалась интересной, НО мне кажется тока не поставлена... в том-же (например) Кровь и Вино, всё прям идеально было и ДЛС ставило жирную точку, тут-же какое-то послевкусие...
У вас с памятью плохо. ВСЁ было с историей Геральта.
раньше они другое говорили а щас не планировали типо, ложь за ложью, аж провоняли
надеюсь что во второй части будет хепиэнд,а не эта плаксивая херня с обреченностью...
ну и город будет таким же ярким и живым.
да уж, конечно CDPR никогда не думали о продолжении сюжета - они же все как один святые и праведные разработчики, которые только о благе игроков заботятся. никаких ложных обещаний от них не было когда-либо, да и вообще первая версия Сайберпанка вышла полностью готовой игрой без всяких багов. а то, что они потом на каждом интервью клялись-божились в продолжении - это мы просто неправильно поняли, хотя на самом деле они и подумать не могли о таком. а сейчас оправдываются тем, мол "концовок много было, непонятно как продолжить" - это просто шикарный повод забыть про свои обещания, правда же ребята? в общем да, CDPR - самые честные и праведные разработчики в мире, которые никогда ничего не обещают напрасно!
главное пусть почаще пишут на почту автору русской озвучки через нейросети, указанное в названии почты для CDPR им в помощь