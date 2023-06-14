Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 732 оценки

CD Projekt RED добавила в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty приятную пасхалку из "Ведьмака"

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Новости

CD Projekt RED не забывает о своих истоках. В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty есть небольшая отсылка, которую уловят самые большие энтузиасты серии "Ведьмак" - разработчики использовали название, известное по первому приключению Геральта.

Сообществу, играющему в футуристическую постановку CDPR, пришлось запастись терпением, прежде чем узнать первые подробности сюжетного расширения. Однако стоит признать, что ожидание того стоило - история обещает быть чрезвычайно многообещающей, а игровые кадры (трейлер, геймплей) только подогревают интерес. В дополнение к геймплею мы можем ожидать несколько пасхалок.

Первая из них уже раскрыта CD Projekt RED: на последних кадрах, представляющих Догтаун (он же Пёсий город, лол), где будет происходить события дополнения, можно увидеть полковника Курта Хансена, лидера военизированной группировки "Баргест" - специального подразделения, на первый взгляд напоминающего банду. Для поклонников "Ведьмака" упомянутое название, безусловно, звучит знакомо.

Баргесты фигурировали в первом приключении Белого Волка, разработанном польской студией - так назывались кровожадные псы-призраки, которые преследовали Геральта во время его приключений на окраине Вызимы. По рассказам местных жителей, чудовища появлялись, чтобы наказать Геральта за особо злые и ужасные преступления, и не уходили, пока не совершали свою месть.

Помимо первого "Ведьмака", эти пёсели встречались в дополнении "Кровь и Вино" третьей части.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
PolGhost

Уже начинают раздражать новости про это DLC. Что ни день, так по несколько новостей о каких-то мелочах

0
Stas776

Через 3 месяца ты вообще взорвёшься

3
PaulX

Соглашусь...Приятнее было бы почитать как исправят и что добавят в оригинальную игру.

1
Nell_0071

Пиарят как игру пиарили. А в итоге вышло сырое дерьмо. С годами, говорят вроде поправили, да ток чёт слабо верится. Играл в январе, чёт сильных изменений с 20 года не увидел 😂

0
wianewa

Повторяют опыт нагнетания хайпа, как с релизом основной игры.

Глядишь так и релиз ещё раза 3 перенесут. xD

-1
Озверин
"Пёсий город, лол", "пёсели"

лот так лол. очередной кринж в статьях. автору бы улицы мести, а не тексты писать.

0
6363

Нам была бы приятнее озвучка бы конечно длс.

0