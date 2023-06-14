CD Projekt RED добавила в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty приятную пасхалку из "Ведьмака" ©

CD Projekt RED не забывает о своих истоках. В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty есть небольшая отсылка, которую уловят самые большие энтузиасты серии "Ведьмак" - разработчики использовали название, известное по первому приключению Геральта.



Сообществу, играющему в футуристическую постановку CDPR, пришлось запастись терпением, прежде чем узнать первые подробности сюжетного расширения. Однако стоит признать, что ожидание того стоило - история обещает быть чрезвычайно многообещающей, а игровые кадры (трейлер, геймплей) только подогревают интерес. В дополнение к геймплею мы можем ожидать несколько пасхалок.



Первая из них уже раскрыта CD Projekt RED: на последних кадрах, представляющих Догтаун (он же Пёсий город, лол), где будет происходить события дополнения, можно увидеть полковника Курта Хансена, лидера военизированной группировки "Баргест" - специального подразделения, на первый взгляд напоминающего банду. Для поклонников "Ведьмака" упомянутое название, безусловно, звучит знакомо.

Баргесты фигурировали в первом приключении Белого Волка, разработанном польской студией - так назывались кровожадные псы-призраки, которые преследовали Геральта во время его приключений на окраине Вызимы. По рассказам местных жителей, чудовища появлялись, чтобы наказать Геральта за особо злые и ужасные преступления, и не уходили, пока не совершали свою месть.

Помимо первого "Ведьмака", эти пёсели встречались в дополнении "Кровь и Вино" третьей части.