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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 17 497 оценок

CD Projekt Red добавили в метро Cyberpunk 2077 пасхалку с грустным Киану Ривзом

butcher69
Новости

Cyberpunk 2077 вчера получила крупное обновление, которое добавило ряд исправлений и новых функций, в том числе работающую систему метро. Новая транспортная система позволит вам больше узнать о жизни пешеходов в Найт-Сити, включая несколько случайных сценок в поезде. Одной из таких сцен стало воссоздание известного мема с участием Киану Ривза.

Мем, о котором идет речь, известен под названием "Грустный Киану", и на нем изображен актер Киану Ривз (играющий Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2077), который сидит на скамейке и небрежно ест какую-то еду, глядя на землю с уставшим выражением лица. Оригинальный снимок был сделан примерно в 2010 году фотографом Роном Асадорианом, и с тех пор им часто делятся в интернете.

Чтобы найти грустного Киану/грустного Джонни, вам нужно обновить игру до версии 2.1. После этого отправляйтесь на одну из недавно открывшихся станций метро. В метро у вас есть выбор: быстрое перемещение или поездка от первого лица по системе метро в игре. Выберите последний вариант, нажав "Прокатиться на метро".

Грустный Киану - одно из как минимум двух случайных событий, которые могут произойти в поезде. Вы можете просто спамить опцией "Прокатиться на метро", пока не найдете его.

45
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Сyberpunk

Метро кстати на русский озвучили

7
JumbledNorgar

В плане? Объявление станций?

1
Сyberpunk JumbledNorgar

да. голос на русском. есть вариант, что метро делали до релиза самой игры и озвучили сразу вместе с русским дубляжем, а потом просто отключили, ради оптимизации

5
luVol Сyberpunk

Потому что оно вырезанное по ходу разработки. Тоже самое с патчем 2.0 было, где диалоги полиции также озвучены были

9
SleepyGamer JumbledNorgar

Не только, там ещё диалоги NPC по поводу метро появились и они тоже озвучены.

0
Anal4onok

Вот что значит быть супер звездой, даже пожрать не дадут спокойно))))

4
r23dom

так по этому метро и сделали, ради пасхалки

2
Lvinomord

Жду фикса - у меня что то с изображением и со звуком после последнего обновления...

0
-KinG_BoXinG_79rus-

всего то 3 года понадобилось, вот все это было бы на релизе - к полякам никаких вопросов не было бы...

0
Tsssss

Или я чего то не знаю, или в СД ред ид*оты, данное фото могло быть сделано когда у актёра погибла любимая, и у него даже были суицидальные мысли в этот период жизни. Добавлять такое в игру как-то не ок.

-13
Az_Az

Точно конечно не знаю, но думаю с ним это согласовано

6
Negih

Он давал как-то интервью по поводу данной фотки. Сказал, что просто был очень задумчивым. Так что всё нормально с фоткой.

«Я просто ем сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден», — уточнил он.
3
Tsssss Negih

Надеюсь это именно так. Был бы я известным актёром у которого был трудный период в жизни ответить мог так же, что бы лишний раз не раздувать или привлекать к себе ненужное внимание.

-9
Tlister Tsssss

Безумный фанатик ?

0
cuckold

Тогда дрючить нужно было тогда папарацци, который сделал и слил снимок. Это фото и фотожабы уже "сто лет" гуляют по сети и стала мемом, а виноваты теперь cd-идиoты?

0