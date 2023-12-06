CD Projekt Red добавили в метро Cyberpunk 2077 пасхалку с грустным Киану Ривзом

Cyberpunk 2077 вчера получила крупное обновление, которое добавило ряд исправлений и новых функций, в том числе работающую систему метро. Новая транспортная система позволит вам больше узнать о жизни пешеходов в Найт-Сити, включая несколько случайных сценок в поезде. Одной из таких сцен стало воссоздание известного мема с участием Киану Ривза.

Мем, о котором идет речь, известен под названием "Грустный Киану", и на нем изображен актер Киану Ривз (играющий Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2077), который сидит на скамейке и небрежно ест какую-то еду, глядя на землю с уставшим выражением лица. Оригинальный снимок был сделан примерно в 2010 году фотографом Роном Асадорианом, и с тех пор им часто делятся в интернете.

Чтобы найти грустного Киану/грустного Джонни, вам нужно обновить игру до версии 2.1. После этого отправляйтесь на одну из недавно открывшихся станций метро. В метро у вас есть выбор: быстрое перемещение или поездка от первого лица по системе метро в игре. Выберите последний вариант, нажав "Прокатиться на метро".

Грустный Киану - одно из как минимум двух случайных событий, которые могут произойти в поезде. Вы можете просто спамить опцией "Прокатиться на метро", пока не найдете его.