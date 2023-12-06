CD Projekt Red добавили в метро Cyberpunk 2077 пасхалку с грустным Киану Ривзом

Cyberpunk 2077 вчера получила крупное обновление, которое добавило ряд исправлений и новых функций, в том числе работающую систему метро. Новая транспортная система позволит вам больше узнать о жизни пешеходов в Найт-Сити, включая несколько случайных сценок в поезде. Одной из таких сцен стало воссоздание известного мема с участием Киану Ривза.
Мем, о котором идет речь, известен под названием "Грустный Киану", и на нем изображен актер Киану Ривз (играющий Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2077), который сидит на скамейке и небрежно ест какую-то еду, глядя на землю с уставшим выражением лица. Оригинальный снимок был сделан примерно в 2010 году фотографом Роном Асадорианом, и с тех пор им часто делятся в интернете.
Чтобы найти грустного Киану/грустного Джонни, вам нужно обновить игру до версии 2.1. После этого отправляйтесь на одну из недавно открывшихся станций метро. В метро у вас есть выбор: быстрое перемещение или поездка от первого лица по системе метро в игре. Выберите последний вариант, нажав "Прокатиться на метро".
Грустный Киану - одно из как минимум двух случайных событий, которые могут произойти в поезде. Вы можете просто спамить опцией "Прокатиться на метро", пока не найдете его.
Метро кстати на русский озвучили
В плане? Объявление станций?
да. голос на русском. есть вариант, что метро делали до релиза самой игры и озвучили сразу вместе с русским дубляжем, а потом просто отключили, ради оптимизации
Потому что оно вырезанное по ходу разработки. Тоже самое с патчем 2.0 было, где диалоги полиции также озвучены были
Не только, там ещё диалоги NPC по поводу метро появились и они тоже озвучены.
Вот что значит быть супер звездой, даже пожрать не дадут спокойно))))
так по этому метро и сделали, ради пасхалки
Жду фикса - у меня что то с изображением и со звуком после последнего обновления...
всего то 3 года понадобилось, вот все это было бы на релизе - к полякам никаких вопросов не было бы...
Или я чего то не знаю, или в СД ред ид*оты, данное фото могло быть сделано когда у актёра погибла любимая, и у него даже были суицидальные мысли в этот период жизни. Добавлять такое в игру как-то не ок.
Точно конечно не знаю, но думаю с ним это согласовано
Он давал как-то интервью по поводу данной фотки. Сказал, что просто был очень задумчивым. Так что всё нормально с фоткой.
Надеюсь это именно так. Был бы я известным актёром у которого был трудный период в жизни ответить мог так же, что бы лишний раз не раздувать или привлекать к себе ненужное внимание.
Безумный фанатик ?
Тогда дрючить нужно было тогда папарацци, который сделал и слил снимок. Это фото и фотожабы уже "сто лет" гуляют по сети и стала мемом, а виноваты теперь cd-идиoты?