CD Projekt Red довольна продажами Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2

Генеральный директор CD Projekt Red Михал Новаковский поделился успехами продаж Cyberpunk 2077 на новой консоли Nintendo Switch 2. По его словам, компания "очень довольна" результатами игры на этой платформе.

Cyberpunk 2077 стала одной из самых заметных сторонних игр на старте продаж Nintendo Switch 2. Интерес к порту оказался высоким, что привело к коммерческому успеху. Хотя Новаковский не назвал точных цифр, он отметил, что игра долгое время оставалась самой продаваемой сторонней игрой на Switch 2, а в отдельные периоды обходила по продажам даже некоторые собственные тайтлы Nintendo - за исключением Mario Kart. В интервью Новаковский заявил:

Мы были самой продаваемой сторонней игрой на Switch 2 какое-то время после запуска. По факту мы обгоняли по продажам несколько игр Nintendo - их собственных игр, за исключением, конечно, Mario Kart. Я считаю, это уже успех. Мы очень довольны продажами на этой платформе. Мы заработали деньги, вышли в ноль, сейчас мы в плюсе. Это специфическая платформа, потому что на момент запуска установочная база была не такой огромной, поэтому мы никогда не ожидали цифр уровня Steam или чего-то подобного.

Но мы выступили очень хорошо. И игра продолжает продаваться. Мы счастливы. И самое главное - игроки довольны. Думаю, Nintendo тоже осталась довольна. Все, что мы слышали от них, было похвалой. Их также впечатлило, как игра работает на этом оборудовании - специальные функции Cyberpunk на Switch 2 и так далее.

Это был для нас своего рода тест, потому что буквально впервые мы были на платформе с момента ее запуска, так что мы не знали, чего ожидать. Но нам так понравилось железо и общее предложение Nintendo по всей экосистеме, что мы решили попробовать. И, думаю, это окупилось. Мы довольны.

CD Projekt Red уже анонсировала следующую игру для Nintendo Switch 2 - ремастер The Witcher 3 выйдет уже в конце месяца.