CD Projekt RED готовит еще одно неожиданное обновление для Cyberpunk 2077

Польская студия CD Projekt RED продолжает развивать Cyberpunk 2077, несмотря на завершение официальной поддержки. В социальных сетях компания анонсировала, что в ближайшее время игра получит новый патч. Детали обновления пока держатся в секрете, но их обещают раскрыть на специальной трансляции #REDstreams, которая состоится 10 декабря 2024 года.
Как стало известно, игра получит обновление версии 2.2. Точный список изменений пока не объявлен, однако игроки ожидают значительных улучшений или, возможно, нового контента. В сентябре 2024 года Cyberpunk 2077 уже получила патч 2.13, который добавил поддержку AMD FSR 3 и технологии генерации кадров на ПК. При этом разработчики заявили, что не планируют выпускать специальные обновления для PS5 Pro. Новый апдейт будет универсальным для всех платформ.
Прямая трансляция, посвященная анонсу патча 2.2, начнется в 19:00 по московскому времени. Она впервые будет транслироваться одновременно на YouTube и Twitch. Зрители смогут узнать подробности о новых функциях и изменениях, которые ждут игроков в Cyberpunk 2077.
ну это конечно вряд ли, но надежда есть
После прекращения поддержки штук пять крупных патчей и длс
Да как вы достали. Только собрался наконец-то поиграть... Всё, к чёрту этот симулятор установки обновлений.
Теперь оно потеряло статус "Неожиданное".
Они уже Задрали с этим "Последним Обновлением" "Остановитесь" обидно будет что только только моды были обновлены и тут на тебе опять придётся все моды обновлять, суки CD Projekt RED :(
Надеюсь моды не поломает)
поломает
ну как обычно...
CDPR, как Ватсон, подсели на обновления, которые приучились делать годами и без этого уже не могут.
Ватсона раздражало, что Шерлок Холмс курит сигары. Он подловил момент, когда Холмса нет дома и прокрутил все его сигары у себя в ж*пе. Холмс ничего не заметил и как курил сигары, так и курит, а Ватсон без "этого" уже не мог.
Когда уже ждать переиздания на диске со всеми патчами?
Так объявили, словно покажут не меньше чем камеру 3-го лица)
Гон конечно, но было бы зашибись....
А прикинь так и будет может они взяли мод и докрутили его но это конечно наивно ждать
Остановитесь,хватит
Только вперёд и без остановки!
К Сталкеру -2 то же самое бюджет! Киберпанк вышел в 2020 Уже 5 лет прошло без одного месяца а к ней всё ещё выходят заплатки
Пять лет будет в следующем декабре
Cyberpunk вообще с обновами никак не выделяется. Они выходили редко, а игру починили давно. Что не скажешь про BG3. Вот этот настоящий рекордсмен по обновам. Всё никак не дополируют игру года))