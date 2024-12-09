CD Projekt RED готовит еще одно неожиданное обновление для Cyberpunk 2077

Польская студия CD Projekt RED продолжает развивать Cyberpunk 2077, несмотря на завершение официальной поддержки. В социальных сетях компания анонсировала, что в ближайшее время игра получит новый патч. Детали обновления пока держатся в секрете, но их обещают раскрыть на специальной трансляции #REDstreams, которая состоится 10 декабря 2024 года.

Как стало известно, игра получит обновление версии 2.2. Точный список изменений пока не объявлен, однако игроки ожидают значительных улучшений или, возможно, нового контента. В сентябре 2024 года Cyberpunk 2077 уже получила патч 2.13, который добавил поддержку AMD FSR 3 и технологии генерации кадров на ПК. При этом разработчики заявили, что не планируют выпускать специальные обновления для PS5 Pro. Новый апдейт будет универсальным для всех платформ.

Прямая трансляция, посвященная анонсу патча 2.2, начнется в 19:00 по московскому времени. Она впервые будет транслироваться одновременно на YouTube и Twitch. Зрители смогут узнать подробности о новых функциях и изменениях, которые ждут игроков в Cyberpunk 2077.