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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 045 оценок

CD Projekt RED интригует историей Милитеха в дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

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Gutsz
Новости

Уже совсем скоро начнется масштабная игровая выставка Gamescom 2023, которую посетят разработчики Cyberpunk 2077 и серии The Witcher, студия CD Projekt RED. Разработчики обещают показать новый трейлер дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и раскрыть больше подробностей об изменениях в оригинальной игре. Чтобы подогреть интерес игроков к предстоящему анонсу, CD Projekt RED опубликовала интригующую предысторию Милитеха в сюжетном расширении.

Крупнейшая мегакорпорация Милитеха, известная своим пристрастиям к вооруженным противостояниям, готовила нечто особенное для проблемного района в Найт-Сити. Разработчики Cyberpunk 2077 опубликовали концепт из дополнения и рассказали о проекте "Пасифика", который должен был стать козырем в рукаве руководства Милитеха. Чтобы исправить свою испорченную репутацию, они пошли на отчаянный шаг. Их проект "Пасифика" должен был стать спасением для района Пёсий город и самого Милитеха, но всё "накрылось".

В дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty игрокам предстоит разгадать тайны преступного мира Пёсьего города и узнать, что на самом деле представлял собой проект "Пасифика". Выход расширения состоится 26 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.

22
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
askazanov

Посмотрим, увидим.

2
Lvinomord

Может дадут с Мередит побольше пообщаться? Если выбор соответствующий сделал.Было бы неплохо на нее немного поработать...

1
Rey Harley

Лично для меня этого дополнения не существует, пока не появится русскоязычная озвучка от сторонней студии. После шикарной игры с не менее отличными диалогами, сидеть и читать субтитры? Нет, точно нет

0
Cryo1986

в каком месте она "шикарная"? Мужской Ви озвучен на отстань

1
Rey Harley Cryo1986

Хорошо он озвучен, мне понравилось. Да и в принципе даже если бы озвучка была через микрофон мобильного телефона, записанная где нибудь в подъезде жилого дома, это все равно было бы на порядок лучше чтения субтитров. Пока читаешь не всматриваешься в лица, а во время экшен сцен и вовсе страдаешь, пытаясь не умереть и попутно прочесть что там говорят

-2
AndralStormborn Cryo1986

Согласен, особенно мужская русская озвучка Ви - это просто кринж.

В английском все гораздо лучше в плане подбора голосов и в атмосферу вписывается.

0
CallXO3

KZ - это.. Kazakhstan?
Так, а вообще в связи с новой лорной страницей в истории Пасифики снова задаюсь вопросом "Как они это будут с оригинальной игрой сращивать?!". Что у нас известно в СР2077 о Пасифике: корпораты планировали сделать фешенебельный район с отелями, казино и прочим развлекаловом. Потом всё заглохло, стройки заморозились, район стал пристанищем для гаитян, бездомных и "Животных" и вообще часть района превратилась в уголок анархии, т.е. Боевую зону. В перспективе - проблемы района могла разрулить Кан-Тао. НО! Теперь оказывается Пасифика - это связанный с Милитехом район, в котором есть частная армия (не удивлюсь твисту сюжета, в котором окажется что Курт Хансен - это мятежный Милитеховец).

0
boPistolet

Милитех достал свой ас из рукава, но оказалось, что это всего лишь трюк с пасьянсом. Представление распалилось быстрее, чем ожидалось! Ждем трейлер дополнения, чтобы разгадать, какой шаг сделает на этот раз удивительно проблемный Милитех!

0
Dead_s_benzopiloy

"о проекте "Пасифика", который должен был стать козырем в рукаве руководства Милитеха. Чтобы исправить свою испорченную репутацию, они пошли на отчаянный шаг. Их проект "Пасифика" должен был стать спасением для района Пёсий город и самого Милитеха, но всё "накрылось"."

Собственно говоря, это описание работы СД прожект за последние 3 года

0
CrispSundew

Так русская локализация будет или нет? Актеры русской озвучки оригинальной игры вроде там что-то говорили, не помню что конкретно, но у комьюнити вроде появилась какая-то надежда.

-1
Don Obolon

Только сабы на русском

6
apollo90ua

Естественно не будет. Забудь

0
InternalMaelorinarus

Будет

0