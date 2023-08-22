CD Projekt RED интригует историей Милитеха в дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Уже совсем скоро начнется масштабная игровая выставка Gamescom 2023, которую посетят разработчики Cyberpunk 2077 и серии The Witcher, студия CD Projekt RED. Разработчики обещают показать новый трейлер дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и раскрыть больше подробностей об изменениях в оригинальной игре. Чтобы подогреть интерес игроков к предстоящему анонсу, CD Projekt RED опубликовала интригующую предысторию Милитеха в сюжетном расширении.
Крупнейшая мегакорпорация Милитеха, известная своим пристрастиям к вооруженным противостояниям, готовила нечто особенное для проблемного района в Найт-Сити. Разработчики Cyberpunk 2077 опубликовали концепт из дополнения и рассказали о проекте "Пасифика", который должен был стать козырем в рукаве руководства Милитеха. Чтобы исправить свою испорченную репутацию, они пошли на отчаянный шаг. Их проект "Пасифика" должен был стать спасением для района Пёсий город и самого Милитеха, но всё "накрылось".
В дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty игрокам предстоит разгадать тайны преступного мира Пёсьего города и узнать, что на самом деле представлял собой проект "Пасифика". Выход расширения состоится 26 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Посмотрим, увидим.
Может дадут с Мередит побольше пообщаться? Если выбор соответствующий сделал.Было бы неплохо на нее немного поработать...
Лично для меня этого дополнения не существует, пока не появится русскоязычная озвучка от сторонней студии. После шикарной игры с не менее отличными диалогами, сидеть и читать субтитры? Нет, точно нет
в каком месте она "шикарная"? Мужской Ви озвучен на отстань
Хорошо он озвучен, мне понравилось. Да и в принципе даже если бы озвучка была через микрофон мобильного телефона, записанная где нибудь в подъезде жилого дома, это все равно было бы на порядок лучше чтения субтитров. Пока читаешь не всматриваешься в лица, а во время экшен сцен и вовсе страдаешь, пытаясь не умереть и попутно прочесть что там говорят
Согласен, особенно мужская русская озвучка Ви - это просто кринж.
В английском все гораздо лучше в плане подбора голосов и в атмосферу вписывается.
KZ - это.. Kazakhstan?
Так, а вообще в связи с новой лорной страницей в истории Пасифики снова задаюсь вопросом "Как они это будут с оригинальной игрой сращивать?!". Что у нас известно в СР2077 о Пасифике: корпораты планировали сделать фешенебельный район с отелями, казино и прочим развлекаловом. Потом всё заглохло, стройки заморозились, район стал пристанищем для гаитян, бездомных и "Животных" и вообще часть района превратилась в уголок анархии, т.е. Боевую зону. В перспективе - проблемы района могла разрулить Кан-Тао. НО! Теперь оказывается Пасифика - это связанный с Милитехом район, в котором есть частная армия (не удивлюсь твисту сюжета, в котором окажется что Курт Хансен - это мятежный Милитеховец).
Милитех достал свой ас из рукава, но оказалось, что это всего лишь трюк с пасьянсом. Представление распалилось быстрее, чем ожидалось! Ждем трейлер дополнения, чтобы разгадать, какой шаг сделает на этот раз удивительно проблемный Милитех!
"о проекте "Пасифика", который должен был стать козырем в рукаве руководства Милитеха. Чтобы исправить свою испорченную репутацию, они пошли на отчаянный шаг. Их проект "Пасифика" должен был стать спасением для района Пёсий город и самого Милитеха, но всё "накрылось"."
Собственно говоря, это описание работы СД прожект за последние 3 года
Так русская локализация будет или нет? Актеры русской озвучки оригинальной игры вроде там что-то говорили, не помню что конкретно, но у комьюнити вроде появилась какая-то надежда.
Только сабы на русском
Естественно не будет. Забудь
Будет