CD Projekt RED надеются вернуть доверие фанатов с выпуском Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Выход игры Cyberpunk 2077 вызвал обратную реакцию в игровой индустрии, поскольку CD Projekt RED не смогла должным образом отполировать игру. Особой проблемой оказалась версия для предыдущего поколения, но студия прошла долгий путь и хочет улучшить отношения с игроками.
Редакторы Gamesindustry.biz поговорили с Михалом Платковым-Гилевски, вице-президентом CD Projekt по PR и коммуникациям, который рассказал о долгом пути компании с момента выхода Cyberpunk 2077 до презентации Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.
CD Projekt RED сейчас находится "на высоте", но путь был неровным, и разработчики быстро поняли, что им нужно "много работать, чтобы вернуться" в нужное место.
Разработчики начали работать над оптимизацией своего проекта, одновременно разрабатывая первое дополнение. CD Projekt RED в этот момент также необходимо было должным образом обратиться к своему сообществу:
Лично я был недоволен тем, как все обернулось. Я не ожидал этого. Я сразу понял, что мы должны вернуться. Мне нравилось место, в котором мы находились. Я не говорю о вершине, но за два года до этого у нас было наше сообщество, мы нравились им, они нравились нам, было здорово работать в CD Projekt RED.
Разработчики также намерены значительно улучшить свои отношения с фанатами, и именно выход Cyberpunk 2077: Phantom Liberty должен стать "новым началом" для всех:
После запуска было тяжело, но я знал, что у нас одни и те же люди. Игроки те же самые... нам просто нужно наладить наши отношения. Единственное, что мы действительно можем сделать, это просто дать все, на что мы способны. Я чувствую, что мы скоро сможем это сделать, и надеюсь, что это будет новое начало для всех.
В беседе с Gamesindustry.biz Михал Платков-Гилевски подтвердил, какой долгий путь пришлось пройти CD Projekt, столкнувшись со столпотворением, удаленной работой и множеством внутренних кризисов одновременно. Однако разработчики вместе боролись за то, чтобы улучшить Cyberpunk и предложить игрокам игру на должном, высоком уровне.
Самым важным было встать и сказать: "Мы должны это сделать". Да, мы ожидали другого запуска Cyberpunk, но теперь перед нами открылась другая возможность. Для меня, как для человека, занимающегося коммуникациями, я хочу восстановить связь с игроками, потому что люди следили за нами годами и были разочарованы. Это самое важное для меня. Мы должны сделать эту игру для них.
Ага ага, уже вернули доверие, в особенности выпуском ведьмака 3 версии 2.0.
Неплохо бустанули графон в ведьмаке, больше ничего не требовалось)
Ага, и при этом навалили кучу багов которых не было никогда. Пусть графику себе в анус запихают.
Одни баги убрали, другие добавили, это нормально. Можешь играть в старую версию, если графика не нужна, многим графон очень важен)
вернуть доверие патчем за 30$ hah
Особенно с помощью этого ДЛС, которое стоит больше, чем основная игра
Особенно фанатов из России, которые так рады, уже бегут вон, в окно только смотрю, толпа
Я кст тоже. Вон из окна чел выпал кричит куплю это длс 😂
Вы друг за другом повторяете?
Нет продаж в РФ - нет фанатов в РФ.
Основная игра - 2к, DLC продают "дяди Васи" по 1к, оно не заблокано для РФ ¯\_(ツ)_/¯
Смеритесь уже с тем, что полякам плевать на фанатов из рф... По крайней мере в ближайшем будущем, так точно.
А уж как они вернут доверие фанатов из России, ух!
А кому это надо? Разработчикам это не надо - не продают в РФ, а фанаты могут просто молча скачать.
Разве не тоже самое говорили о патче 1.5? Дежавю особенно усиливается, когда вспоминаешь описание 1.5:
В новом обновлении разработчики представили полную переработку всех перков, которые были сломана с самого релиза игры.
Уже смешно, учитывая как они с патче к Ведьмаку обломались.
Надо сначала дождаться выхода длс ,а потом уже можно будет говорить.Тут по идее не так долго и осталось то.
Уссусь, если оно будет лгать и такое же баганное будет 😂
Я кнч не фанатка но буду ждать длс и куплю его после релиза, как-нибуть :|
Поживём УВИДЕМ, а пока это просто слова. Поляки уже нагадили, убрав русскую локализацию из длс, поэтому доверия к ним пока нет никакого.
Даже как то неудобно спрашивать, но все же... А после какого обновления на Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, исправляющего критические ошибки, пшеки намереваются вернуть доверие игроков?
У нас через 2 месяца после плевка в рожу восстановили так то