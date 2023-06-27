CD Projekt RED надеются вернуть доверие фанатов с выпуском Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ©

Выход игры Cyberpunk 2077 вызвал обратную реакцию в игровой индустрии, поскольку CD Projekt RED не смогла должным образом отполировать игру. Особой проблемой оказалась версия для предыдущего поколения, но студия прошла долгий путь и хочет улучшить отношения с игроками.

Редакторы Gamesindustry.biz поговорили с Михалом Платковым-Гилевски, вице-президентом CD Projekt по PR и коммуникациям, который рассказал о долгом пути компании с момента выхода Cyberpunk 2077 до презентации Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

CD Projekt RED сейчас находится "на высоте", но путь был неровным, и разработчики быстро поняли, что им нужно "много работать, чтобы вернуться" в нужное место.

Разработчики начали работать над оптимизацией своего проекта, одновременно разрабатывая первое дополнение. CD Projekt RED в этот момент также необходимо было должным образом обратиться к своему сообществу:

Лично я был недоволен тем, как все обернулось. Я не ожидал этого. Я сразу понял, что мы должны вернуться. Мне нравилось место, в котором мы находились. Я не говорю о вершине, но за два года до этого у нас было наше сообщество, мы нравились им, они нравились нам, было здорово работать в CD Projekt RED.

Разработчики также намерены значительно улучшить свои отношения с фанатами, и именно выход Cyberpunk 2077: Phantom Liberty должен стать "новым началом" для всех:

После запуска было тяжело, но я знал, что у нас одни и те же люди. Игроки те же самые... нам просто нужно наладить наши отношения. Единственное, что мы действительно можем сделать, это просто дать все, на что мы способны. Я чувствую, что мы скоро сможем это сделать, и надеюсь, что это будет новое начало для всех.

В беседе с Gamesindustry.biz Михал Платков-Гилевски подтвердил, какой долгий путь пришлось пройти CD Projekt, столкнувшись со столпотворением, удаленной работой и множеством внутренних кризисов одновременно. Однако разработчики вместе боролись за то, чтобы улучшить Cyberpunk и предложить игрокам игру на должном, высоком уровне.

Самым важным было встать и сказать: "Мы должны это сделать". Да, мы ожидали другого запуска Cyberpunk, но теперь перед нами открылась другая возможность. Для меня, как для человека, занимающегося коммуникациями, я хочу восстановить связь с игроками, потому что люди следили за нами годами и были разочарованы. Это самое важное для меня. Мы должны сделать эту игру для них.