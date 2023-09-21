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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 810 оценок

CD Projekt RED назвала точное время выхода крупного обновления для Cyberpunk 2077

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butcher69
Новости

Марчин Момот из CD Projekt RED успокоил поклонников, которые с самого утра ждут новостей о масштабном патче: обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 будет доступно с 18:00 до 19:00 по московскому времени.

Выбор времени не случаен, так как сегодня в 17:00 начнется RED Streams, в ходе которого произойдет финальная презентации патча 2.0. Представители команды расскажут о новостях и поделятся кадрами, демонстрирующими добавленные элементы.

Обычно CD Projekt RED объявляла о возможности скачать обновление в конце трансляции, поэтому сегодня мы можем стать свидетелями такой же ситуации.

22
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Сyberpunk
будет доступно с 18:00 до 19:00

А потом всё! Кто не успел, тот опоздал 😂

5
KindlyZach

ахахах

1
Ellie Williams

на торренте бесплатный пожизненный доступ

4
Artery Kaulitz

Нет, просто дальше у людей перегреются компы ( ͡° ͜ʖ ͡°)

2
Кей Овальд

Надеюсь, это 2.0 не придётся допиливать патчами, как в прошлый раз.

2
Ray Liotta

100% будут патчи, это уже базированная база современности

9
Shadoweaver

Так не бывает! XD

3
SERGEY-SP

На стриме покажут дорожную карту выхода патчей на обнову 2.0)))))))))))

2
2dspace

Главная интрига: - как будут работать сейвы. Специально далеко не проходил, просто пролог и еще немного.

2
Yurk15

рекомендуют не использовать старые сейвы

0
Ray Liotta

тестируем на факт оптимизации пацаны и в случае чего устроим истерику в комментариях

0
ChiefChelios

ага, согласен и тоже надеюсь, ждем)

-1
Az_Az
обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 будет доступно с 18:00 до 19:00 по московскому времени.

И все ? ))

-1
Destroited

Да не переживай, в репаке с DLC будет уже вшит этот патч так что волноваться смысла нет.

3