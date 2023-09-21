CD Projekt RED назвала точное время выхода крупного обновления для Cyberpunk 2077

Марчин Момот из CD Projekt RED успокоил поклонников, которые с самого утра ждут новостей о масштабном патче: обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 будет доступно с 18:00 до 19:00 по московскому времени.
Выбор времени не случаен, так как сегодня в 17:00 начнется RED Streams, в ходе которого произойдет финальная презентации патча 2.0. Представители команды расскажут о новостях и поделятся кадрами, демонстрирующими добавленные элементы.
Обычно CD Projekt RED объявляла о возможности скачать обновление в конце трансляции, поэтому сегодня мы можем стать свидетелями такой же ситуации.
А потом всё! Кто не успел, тот опоздал 😂
ахахах
на торренте бесплатный пожизненный доступ
Нет, просто дальше у людей перегреются компы ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Надеюсь, это 2.0 не придётся допиливать патчами, как в прошлый раз.
100% будут патчи, это уже базированная база современности
Так не бывает! XD
На стриме покажут дорожную карту выхода патчей на обнову 2.0)))))))))))
Главная интрига: - как будут работать сейвы. Специально далеко не проходил, просто пролог и еще немного.
рекомендуют не использовать старые сейвы
тестируем на факт оптимизации пацаны и в случае чего устроим истерику в комментариях
ага, согласен и тоже надеюсь, ждем)
И все ? ))
Да не переживай, в репаке с DLC будет уже вшит этот патч так что волноваться смысла нет.