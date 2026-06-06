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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 267 оценок

CD Projekt Red не будет выпускать второе DLC для Cyberpunk 2077 - фокус на новые проекты

KoRnEr KoRnEr

Несмотря на недавний всплеск слухов и аналитических отчетов, польская студия CD Projekt Red официально опровергла информацию о разработке нового дополнения для Cyberpunk 2077. Опровержение последовало за публикацией данных польской компании Erste Brokerage, которая предположила, что повышенные расходы на поддержку игры могут быть связаны с созданием нового сюжетного DLC, разрабатываемого, возможно, сторонней студией, такой как Virtuos.

Однако 10 марта 2026 года официальный аккаунт Cyberpunk 2077 в соцсети X четко заявил: «У нас нет планов по выпуску дополнительных DLC или расширений. Если что-то изменится, мы сообщим вам об этом». Таким образом, дополнение Phantom Liberty остается единственным и последним крупным сюжетным расширением для ролевой игры.

Студия в настоящее время сосредоточена на других проектах. В майском отчете о доходах CD Projekt Red подтвердила, что несколько неанонсированных проектов находятся на «продвинутой стадии разработки», и некоторые из них могут быть выпущены уже в 2026 году. Два из этих проектов — игровые, а третий — неигровой (возможно, телесериал, фильм или комикс по мотивам одной из франшиз студии). Слухи о новом DLC, вероятно, возникли именно из-за этой активности.

CDPR пришлось раньше времени анонсировать 3-е дополнение для The Witcher 3 из-за ошибки в RED Launcher

При этом CD Projekt Red продолжает разработку и других крупных проектов:

  • The Witcher 4 — новая часть саги о ведьмаке, находящаяся в активной разработке.
  • Cyberpunk 2 — полноценное продолжение, релиз которого ожидается не ранее 2027-2028 годов.
  • Project Hadar — совершенно новая IP, которую студия описывает как «эмоциональный опыт с открытым миром».
  • The Witcher 3: Songs of the Past — крупное расширение для The Witcher 3, которое, по заявлениям разработчиков, является «масштабным» и «не просто DLC», а полноценным дополнением с десятками часов игрового времени. Его выход ожидается в 2027 году.

Хотя слухи о новом контенте для Cyberpunk 2077 и не подтвердились, у поклонников творчества CD Projekt Red есть множество других поводов для ожидания.

Индустрия
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Комментарии:  15
Ваш комментарий
Death to Spies

А зря, хотелось, что бы Ви нашел тело для Джонни и все остались бы живые!)

6
Maxthon80

Мдааа. Нет бы игру доработать и дополнить нормально исправить что по сей день не исправлено. Есть мысль что 2 часть выйдет такой-же посредственной и неоднозначной как первая. Флаг блин им в руки и меньше лапшу на уши вешайте и выполняйте обещание. Хотяя CDRP уже давно не та, кто знает что выкинут.

Project Hadar — совершенно новая IP, которую студия описывает как «эмоциональный опыт с открытым миром».

Знаем мы подобные игры с подобными обещаниями, итог такой себе.

5
Lvinomord

Ну на 3 Ведьмака тоже не было,а пожи ж ты.Вот то то и оно.Нужон длс с Хрустальным дворцом однако.А как же иначе то?

4
Кей Овальд

Слава тебе, Клава. Очень плохая тенденция когда через столько лет ДЛС делают. Уже забудешь что там в оригинале было, а не факт, что захочется возвращаться.

3
K0t Felix

Не будет, так не будет

3
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