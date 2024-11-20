CD Projekt RED не планирует выпускать обновление для Cyberpunk 2077 на PS5 Pro

CD Projekt RED сообщила через свой аккаунт в сети X, что студия на данный момент не планирует выпускать обновление для Cyberpunk 2077 на PS5 Pro, невзирая на то, что многие сторонние разработчики воспользовались данной возможностью благодаря high-end консоли от Sony.

При этом разработчики не стали вдаваться в подробности, просто написав: «В настоящее время у нас нет планов по выпуску патча для PS5 Pro».

Разумеется, никто не исключает, что впоследствии обновление будет выпущено, но, учитывая, что сейчас CD Projekt RED сосредоточена на сиквеле Cyberpunk, надеяться на его появление лучше не стоит.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся в декабре 2020 года на PS4, PC и Xbox One, и пока CDPR работает над исправлением имеющихся ошибок, в игре наблюдаются многочисленные проблемы в плане производительности как на консоли, так и на PC. Версии Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X/S появились в феврале 2022 года, и к тому времени состояние игры значительно улучшилось.

В сентябре 2023 года CPDR выпустила первое и единственное расширение для игры, Cyberpunk: Phantom Liberty».