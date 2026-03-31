CD Projekt Red объединилась с Zero Latency VR, чтобы перенести мир Cyberpunk 2077 в виртуальную реальность

Zero Latency VR, лидер в сфере иммерсивных развлечений и создатель крупнейшей в мире сети виртуальной реальности с возможностью свободного перемещения, объявила о новом сотрудничестве с CD Projekt Red, чтобы перенести отмеченную наградами вселенную Cyberpunk 2077 в свой масштабный VR-формат.

Этот совершенно новый опыт, основанный на мире Cyberpunk 2077, создан специально для технологии Zero Latency VR, обеспечивающей свободное перемещение без привязки к экрану. Он позволит игрокам физически перемещаться вместе в общем пространстве, предлагая новый способ исследования мира Cyberpunk 2077. Это будет самодостаточный опыт, передающий атмосферу и стиль Найт-Сити за пределами оригинального экранного формата, как это было в оригинальной видеоигре.

Генеральный директор Zero Latency VR Тим Руз сказал:

Cyberpunk 2077 — один из самых богато воображаемых миров в современной индустрии развлечений. Особенность этого сотрудничества заключается в том, насколько естественно оно соответствует тому, что мы делаем лучше всего. Визуальные эффекты Zero Latency — это свобода движений и общий адреналин, а Найт-Сити — это мир, который так и просится быть исследованным в человеческом масштабе. CD Projekt Red — эксперты в своем деле, и мы с нетерпением ждём возможности создать новое, незабываемое приключение.

Вдохновлённый миром Cyberpunk 2077, но не являющийся прямой адаптацией видеоигры, этот опыт будет разработан специально для глобальной сети площадок Zero Latency VR, используя масштабные арены, беспроводные гарнитуры и движения всего тела для создания социального, полностью иммерсивного VR-приключения, не похожего ни на что из существующего на данный момент.

Дополнительные подробности об этом будут объявлены позже. Иммерсивный VR-опыт Cyberpunk 2077 будет запущен в локациях Zero Latency VR по всему миру.