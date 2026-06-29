CD Projekt Red объяснила, почему побочные квесты в The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 стали не хуже основного сюжета

Одной из главных причин популярности The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 стали не только основные сюжетные линии, но и тщательно проработанные побочные задания. Об этом рассказал Павел Саско — бывший дизайнер квестов The Witcher 3, руководитель разработки заданий в Cyberpunk 2077 и нынешний заместитель геймдиректора Cyberpunk 2.

По словам разработчика, в CD Projekt Red никогда не относились к дополнительному контенту как к второстепенному элементу игры. Напротив, побочные истории получали столько же внимания, времени и ресурсов, сколько и многие сюжетные миссии.

«Мы вкладывали значительные усилия в побочные истории. В большинстве случаев они получали такой же бюджет, те же сроки производства, талантливые команды и даже больше творческой свободы, поскольку не были так жёстко привязаны к основному сюжету», — отметил Саско.

Он подчеркнул, что во время разработки The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 высокое качество дополнительных заданий считалось обязательным требованием, а не приятным бонусом для игроков.

Именно такой подход позволил студии создать десятки запоминающихся историй, которые многие поклонники ставят в один ряд с основным сюжетом. Для многих игроков отдельные побочные квесты The Witcher 3 давно стали культовыми, а в Cyberpunk 2077 дополнительные задания нередко называют одной из сильнейших сторон игры.

Заявление Саско также даёт представление о подходе CD Projekt Red к будущим проектам. Если философия студии останется неизменной, то The Witcher 4 и Cyberpunk 2 могут вновь предложить игрокам масштабные побочные истории, которые будут восприниматься как полноценная часть приключения, а не просто способ растянуть прохождение.