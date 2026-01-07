ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 629 оценок

CD Projekt Red объяснили, почему стали продвигать женскую версию Ви в промоматериалах Cyberpunk 2077

2BLaraSex 2BLaraSex

Креативный директор CD Projekt Red Игорь Саржински официально прокомментировал давние споры фанатов о продвижении женской версии Ви в промоматериалах Cyberpunk 2077. В отличие от периода релиза, где доминировал мужской вариант, с 2023 года лицом игры стала женская версия персонажа. По словам Саржински, это не случайность, а осознанное решение, основанное на принципе справедливости.

Весь маркетинг оригинальной игры был посвящен мужской версии Ви. Поэтому для "Призрачной свободы" мы решили поменять подход. На каждого Ви по одной игре.

Таким образом, мужской Ви остается каноничным лицом оригинальной Cyberpunk 2077 2020 года, а женская Ви стала центральным персонажем маркетинга дополнения "Призрачная свобода" и последующих активностей.

agula98

Потому что сисик+менструальный писек всегда хорошо будет продавать игру девственникам,то есть 95% игроков

35
Tommy451

5% альфачам и женщинам тоже нужны сисек и писек

5
longerr2007 Tommy451

Интересно-сколько из этих 5% нас,альфачей?

2
Tommy451 longerr2007

на пг таких нет

4
Mad IVIax

Меня очень забавляет, что мужика Ви они сделали вполне хорошо выглядящего, а для женщины выбрали наиболее мерзостный и неприглядный образ с грязно-розовыми волосами и пацанским лицом.

Хех, тут же налетели любители трансов и прочих мерзостей. Что занятно, 5 и более лет назад, тут таких дегенератов было очень и очень мало и их тут же минусами хоронили.

26
Tommy451

в ранних билдах симпатичнее была, я не знаю какой придурок у них решил изменить дизайн на более отталкивающий

16
Mad IVIax Tommy451

А в первом открывающем ролике она такая была. Вообще сильно разочаровали Прожекты меня таким дегенератским изменением, учитывая, что девушек в Ведьмаке 3 и второстепенных в Киберпанке они сделали отлично

6
Tommy451 Mad IVIax

не уверен, но кажется в одном из обновлений в редактор персонажей добавили голову из раннего билда, вроде как таким образом можно воссоздать образ без модов, но то что они в промо кидают этот бимбо унитаз это капец

5
Saka Madiq

V - короткое от Vagina

12
JackBV
12
StanTheMan_3000

какой повесткой? Ви так и кричит, что это женское имя

1
saa0891

Какую же бредятину только не придумают.

10
Леший3

ого. это кто?

JackBV Леший3

косплеерша Ирина Мейер (Irina Meier)

Леший3 JackBV

короче за счет внешности и тела тащит все косплеи 😀😀 фарами особенно 😂

1
Niphestotel

По тому что основная аудитория игр это мужики, по куче опросов играет 40% баб, но когда идет опрос дальше, во что вы играете, оказывается это три вряд и и фермы, причем на телефонах больше)

8
Tommy451

сперва мужчина, теперь женщина... они там что совсем офанарели, а как же миллион GеNdЕrS которые придумали душевнобольные? о них забыли или оставили на сиквел? 🤔

7
Андрей Ккккк

Да какая разница, мне нравится женская Ви, можно модами много интересного накрутить, и еще можно посмотреть вниз и увидеть бубы.

6
borsic

Ахаххаа бубсы, но оригинальная с Е3 самая сасная.

2
Авраам Линкольн
Вот ответ почему! Коротко и ясно!

4
Mad IVIax

Да, все верно, именно поэтому официальная Ви на рекламе выглядела не так, в духе второстепенных девчонок:

А вот так, в духе этого феминистского коллектива. Брр, ну и мерзкую же рожу они вылепили в редакторе, так только обычно разные весельчаки стебались, намеренно делая полных уродин:

3
Авраам Линкольн Mad IVIax

Вот ещё немного инфы, почему СДПР проталкивают уродливых, сильных и независимых. За Лeзбачку 4 и Гeндербаг 2 уже страшно! Там наверняка повестки будет больше, чем женщин-разработчиц в СДПР, а их там работает огромное количество.

Мэри Кенни, известная активистка, поддерживающая различные движения за прогрессивную репрезентацию, перешла на работу в CD Projekt RED на должность ведущего сценариста. Ранее она работала в Insomniac Games, где участвовала в разработке таких проектов, как Marvel's Wolverine и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. В своих прошлых проектах Кенни часто высказывала жалобы на недостаточную репрезентацию в играх и индустрии в целом.
В своем заявлении Кенни выразила радость по поводу нового места работы и нетерпение поделиться подробностями о своем проекте в CD Projekt RED. Она также активно поддерживает деятельность компании Sweet Baby, занимающейся продвижением повесток дня по репрезентации и инклюсивности в медиа и играх.
2
Джек Хорнс Авраам Линкольн

Молодцы все правильно делают!

Real Slim Shady

Я бы тоже хотел женскую версию V, мужская версия в ноги сильно бросается..

3
