CD Projekt Red объяснили, почему стали продвигать женскую версию Ви в промоматериалах Cyberpunk 2077

Креативный директор CD Projekt Red Игорь Саржински официально прокомментировал давние споры фанатов о продвижении женской версии Ви в промоматериалах Cyberpunk 2077. В отличие от периода релиза, где доминировал мужской вариант, с 2023 года лицом игры стала женская версия персонажа. По словам Саржински, это не случайность, а осознанное решение, основанное на принципе справедливости.
Весь маркетинг оригинальной игры был посвящен мужской версии Ви. Поэтому для "Призрачной свободы" мы решили поменять подход. На каждого Ви по одной игре.
Таким образом, мужской Ви остается каноничным лицом оригинальной Cyberpunk 2077 2020 года, а женская Ви стала центральным персонажем маркетинга дополнения "Призрачная свобода" и последующих активностей.
