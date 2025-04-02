На презентации Nintendo Direct компания CD Projekt Red объявила, что Cyberpunk 2077 станет одной из стартовых игр для Nintendo Switch 2. Игра выйдет 5 июня 2025 года, и это будет не первый опыт сотрудничества студии с платформами Nintendo — ранее The Witcher 3 успешно дебютировал на оригинальной Switch.

Cyberpunk 2077 изначально столкнулась с проблемами на старте, включая баги, что привело к временному удалению игры из PlayStation Store. Однако, после множества обновлений, игра значительно улучшилась и теперь признана одной из самых успешных ролевых игр в истории видеоигр.