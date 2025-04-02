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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 30 177 оценок

CD Projekt Red объявила, что Cyberpunk 2077 станет одной из стартовых игр для Nintendo Switch 2

butcher69 butcher69

На презентации Nintendo Direct компания CD Projekt Red объявила, что Cyberpunk 2077 станет одной из стартовых игр для Nintendo Switch 2. Игра выйдет 5 июня 2025 года, и это будет не первый опыт сотрудничества студии с платформами Nintendo — ранее The Witcher 3 успешно дебютировал на оригинальной Switch.

Cyberpunk 2077 изначально столкнулась с проблемами на старте, включая баги, что привело к временному удалению игры из PlayStation Store. Однако, после множества обновлений, игра значительно улучшилась и теперь признана одной из самых успешных ролевых игр в истории видеоигр.

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Комментарии: 29
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

// Юра Львов

12
Пользователь ВКонтакте

Аж интересно на каких мин малках будет работать 😂 // Сергей Иванов

7
Человек-Анекдот

уровня пс5

-1
Пользователь ВКонтакте

Примерно как ведьмак 3 на сыче // Денис Муры

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

😅😅😅 // Сергей Иванов

-1
PolGhost

Визуал можешь глянуть в трейлере. Одно из достоинств Nintendo, и те кто владел (владеет) первым Switch о нем знают, что в трейлерах всегда показывают реальную графику на устройстве

P.S. Заминусят конечно, но информация проверена опытом

4
The Ryan Человек-Анекдот

Мне показалось, что уровень пс4

0
Пользователь ВКонтакте

вытянит ли в 60фпс хоть // Андрей Павлов

0
TERMINATOR-T800

тока 24 фпс

0
Fatcannabis

Кибербаг 2077

0
sa1958

В принципе если так будет, то нормально.

0
Kenn1y

Ну вот теперь точно придётся раскошеливаться на покупку кучи игр, которые выйдут или реально забить и до эксклюзива проще взять SD, а все физические издания брать только на одну PS5.

0
IY1982

Какой смысл выпускать на маревокалькуляторе такие шутеры, которые потом не продаются? На Свиче же в одни клоны Марио да в лютую японщину играют только. Вы ещё Дум попробуйте там продать ради смеха

0
forix7557

Так уже, eternal и остальные части

0
IY1982 forix7557

они то там, только вот какие у них продажи печальные

0
ТентаклЪ

Интересно будет ли фиксов багов, которые принесли с последним патчем и будет ли он потом выпушен на пк.

0
Sayray

Да на кибердеке больше ФПС будет

-2
fortuneismax

с мылом и артефактами от FSR на фрейм гене, спасибо уже видел.

-2
Шрек и осел vs CD Project

Ни дня без новости по калпанку...

-2
Egik81

Учитывая, что там не стоит наверняка недожелезо от красных, такое как в стимдеке, например. А скорей всего железо от зелёных снова то вполне можно ожидать и 60 кадров в FHD и не на минималках.

-3