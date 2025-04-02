На презентации Nintendo Direct компания CD Projekt Red объявила, что Cyberpunk 2077 станет одной из стартовых игр для Nintendo Switch 2. Игра выйдет 5 июня 2025 года, и это будет не первый опыт сотрудничества студии с платформами Nintendo — ранее The Witcher 3 успешно дебютировал на оригинальной Switch.
Cyberpunk 2077 изначально столкнулась с проблемами на старте, включая баги, что привело к временному удалению игры из PlayStation Store. Однако, после множества обновлений, игра значительно улучшилась и теперь признана одной из самых успешных ролевых игр в истории видеоигр.
// Юра Львов
Аж интересно на каких мин малках будет работать 😂 // Сергей Иванов
уровня пс5
Примерно как ведьмак 3 на сыче // Денис Муры
😅😅😅 // Сергей Иванов
Визуал можешь глянуть в трейлере. Одно из достоинств Nintendo, и те кто владел (владеет) первым Switch о нем знают, что в трейлерах всегда показывают реальную графику на устройстве
P.S. Заминусят конечно, но информация проверена опытом
Мне показалось, что уровень пс4
вытянит ли в 60фпс хоть // Андрей Павлов
тока 24 фпс
Кибербаг 2077
В принципе если так будет, то нормально.
Ну вот теперь точно придётся раскошеливаться на покупку кучи игр, которые выйдут или реально забить и до эксклюзива проще взять SD, а все физические издания брать только на одну PS5.
Какой смысл выпускать на маревокалькуляторе такие шутеры, которые потом не продаются? На Свиче же в одни клоны Марио да в лютую японщину играют только. Вы ещё Дум попробуйте там продать ради смеха
Так уже, eternal и остальные части
они то там, только вот какие у них продажи печальные
Интересно будет ли фиксов багов, которые принесли с последним патчем и будет ли он потом выпушен на пк.
Да на кибердеке больше ФПС будет
с мылом и артефактами от FSR на фрейм гене, спасибо уже видел.
Ни дня без новости по калпанку...
Учитывая, что там не стоит наверняка недожелезо от красных, такое как в стимдеке, например. А скорей всего железо от зелёных снова то вполне можно ожидать и 60 кадров в FHD и не на минималках.