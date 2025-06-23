CD Projekt RED объявила об отсрочке выхода патча 2.3 для Cyberpunk 2077. Изначально обновление планировали выпустить 26 июня, но студии потребовалось дополнительное время для доработки. Новая дата релиза пока не сообщается — её объявят позже, когда апдейт будет полностью готов.

По содержанию патч 2.3 будет сопоставим с обновлением 2.2, что означает появление новых механик и улучшений, но без масштабных сюжетных добавлений. В декабрьском патче 2.2, напомним, были улучшены фоторежим, добавлена возможность перекрашивать автомобили, а также расширены сцены с Джонни Сильверхендом.

Судя по всему, над обновлением вновь работает студия Virtuos, поскольку основная команда CDPR сейчас сосредоточена на разработке “Ведьмака 4” и продолжения Cyberpunk 2077.