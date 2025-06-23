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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 31 674 оценки

CD Projekt RED объявила об отсрочке выхода патча 2.3 для Cyberpunk 2077

butcher69 butcher69

CD Projekt RED объявила об отсрочке выхода патча 2.3 для Cyberpunk 2077. Изначально обновление планировали выпустить 26 июня, но студии потребовалось дополнительное время для доработки. Новая дата релиза пока не сообщается — её объявят позже, когда апдейт будет полностью готов.

По содержанию патч 2.3 будет сопоставим с обновлением 2.2, что означает появление новых механик и улучшений, но без масштабных сюжетных добавлений. В декабрьском патче 2.2, напомним, были улучшены фоторежим, добавлена возможность перекрашивать автомобили, а также расширены сцены с Джонни Сильверхендом.

Судя по всему, над обновлением вновь работает студия Virtuos, поскольку основная команда CDPR сейчас сосредоточена на разработке “Ведьмака 4” и продолжения Cyberpunk 2077.

44
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Гомер11

100500 заплаток, а всё преальфа XD

27
Egik81

Ну это все-таки лучше чем получать

уже когда официально у игры типа поддержка того.

2
itzendixog

Ну ясно-ясно... опять перенос.. опять выйдет недоделанное, ну такой же сейчас тренд да? Какой это уже перенос? седьмой? восьмой? Может не стоило анонсировать игру в 2013 году чтобы потом переносить? УЖЕ 12 ЛЕТ ИГРУ ЖДЕМ, СДПР, ЧТО ЭТО ТАКОЕ??!

22
Fimmti

Игра вышла в 2020 году. С добрым утром

5
cheezypizey

Не зря ты не снимаешь клоунский нос, он тебе как раз к стати :)

3
Zick211

Шиз? Чел, ты хотя бы прочитай что написано в посте.

2
Rusya_EP

что там ждать, я уже пару лет назад ее прошел и забыл, что там бегать просто так или заного проходить, по приколу?

14
cheezypizey

Есть люди(я, например), которые любят перепроходить игры и киберпанк входит в их число, тем более, игра вполне себе реиграбельна

11
barfly89

Есть игры в которые годами можно играть. Киберпанк из их числа. Тем более куча модов выходит на игру.

2
Пользователь ВКонтакте

да твою псевдоплоть, я жил только датой 26 июня, а теперь нафига её тддал. Жестт // Денис Лежепеков

7
Пользователь ВКонтакте

Кибершлак - г.авно, держу в курсе // Илья Прохоров

10
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ты никто, держу в курсе. // Денис Лежепеков

6
Carissa7517 Пользователь ВКонтакте

Если бы он также считал, то не играл бы, так что твое мнение не в кассу

Шрек и осел vs CD Project
4
Magnusss
4
Lvinomord

Ну перенесли ладно,пусть нормально сделают,что хотели.Скажите только,что планировали добавить.Ждём инфу.

3
barfly89

На стриме расскажут и покажут.

1
Rey4rtRO

Где письмо с извинениями-дон на желтом фоне?

3
maximus388

Просто поляки еще донатов не насобирали в Гоге.
Недавно соответствующая новость мелькала, дескать, в поддерку старых игр на новом оборудовании.
Киберпанк уже изначально на релизе был ушатанным, поэтому, спустя пять лет попыток реанимировать, полностью попадает под эту программу поддержки.

3
UnwaveringGlenn

Сейчас Игроки которые играют с модами вздохнули с облечением, вытерли пот со лба и сказали "Нууу Слаба тебе Господи и Перекрестились 3 раза" 🤣🤣🤣🤣🤣

2
Hog2012

Да как-то вообще не напрягался, подожду пару дней и большинство моих модов уже обновят.

enigmahas

Без новых заданий, смысла нет.

1
barfly89

Так они будут. Возможно в след. обнове или в этой. 100% инфа.

Сюжетные масштабные квесты - относится к платному дополнению. А новые сайд квесты могут быть и в бесплатных патчах. Так уже делали.

1
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