CD Projekt RED объявила об отсрочке выхода патча 2.3 для Cyberpunk 2077. Изначально обновление планировали выпустить 26 июня, но студии потребовалось дополнительное время для доработки. Новая дата релиза пока не сообщается — её объявят позже, когда апдейт будет полностью готов.
По содержанию патч 2.3 будет сопоставим с обновлением 2.2, что означает появление новых механик и улучшений, но без масштабных сюжетных добавлений. В декабрьском патче 2.2, напомним, были улучшены фоторежим, добавлена возможность перекрашивать автомобили, а также расширены сцены с Джонни Сильверхендом.
Судя по всему, над обновлением вновь работает студия Virtuos, поскольку основная команда CDPR сейчас сосредоточена на разработке “Ведьмака 4” и продолжения Cyberpunk 2077.
100500 заплаток, а всё преальфа XD
Ну это все-таки лучше чем получать
уже когда официально у игры типа поддержка того.
Ну ясно-ясно... опять перенос.. опять выйдет недоделанное, ну такой же сейчас тренд да? Какой это уже перенос? седьмой? восьмой? Может не стоило анонсировать игру в 2013 году чтобы потом переносить? УЖЕ 12 ЛЕТ ИГРУ ЖДЕМ, СДПР, ЧТО ЭТО ТАКОЕ??!
Игра вышла в 2020 году. С добрым утром
Не зря ты не снимаешь клоунский нос, он тебе как раз к стати :)
Шиз? Чел, ты хотя бы прочитай что написано в посте.
что там ждать, я уже пару лет назад ее прошел и забыл, что там бегать просто так или заного проходить, по приколу?
Есть люди(я, например), которые любят перепроходить игры и киберпанк входит в их число, тем более, игра вполне себе реиграбельна
Есть игры в которые годами можно играть. Киберпанк из их числа. Тем более куча модов выходит на игру.
да твою псевдоплоть, я жил только датой 26 июня, а теперь нафига её тддал. Жестт // Денис Лежепеков
Кибершлак - г.авно, держу в курсе // Илья Прохоров
Ты никто, держу в курсе. // Денис Лежепеков
Если бы он также считал, то не играл бы, так что твое мнение не в кассу
Ну перенесли ладно,пусть нормально сделают,что хотели.Скажите только,что планировали добавить.Ждём инфу.
На стриме расскажут и покажут.
Где письмо с извинениями-дон на желтом фоне?
Просто поляки еще донатов не насобирали в Гоге.
Недавно соответствующая новость мелькала, дескать, в поддерку старых игр на новом оборудовании.
Киберпанк уже изначально на релизе был ушатанным, поэтому, спустя пять лет попыток реанимировать, полностью попадает под эту программу поддержки.
Сейчас Игроки которые играют с модами вздохнули с облечением, вытерли пот со лба и сказали "Нууу Слаба тебе Господи и Перекрестились 3 раза" 🤣🤣🤣🤣🤣
Да как-то вообще не напрягался, подожду пару дней и большинство моих модов уже обновят.
Без новых заданий, смысла нет.
Так они будут. Возможно в след. обнове или в этой. 100% инфа.
Сюжетные масштабные квесты - относится к платному дополнению. А новые сайд квесты могут быть и в бесплатных патчах. Так уже делали.