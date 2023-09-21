CD Projekt Red объявляют о Twitch Drops в честь выхода дополнения "Призрачная свобода"

CD Projekt Red и Twitch объявили о совместной акции в честь выпуска дополнения «Призрачная свобода» для Cyberpunk 2077. В рамках акции игроки, обладающие как основной игрой, так и дополнением, могут обновить свой игровой гардероб, следя за стримами на Twitch, посвященными Cyberpunk 2077. В результате они получат эксклюзивные предметы для Ви.
Акция будет проходить с 25 сентября по 21 октября.
Кроме того, CD Projekt Red и Twitch призывают поддержать стримеров, играющих в Cyberpunk 2077, через акцию Support a Streamer («Поддержи стримера»). Для участия в акции нужно приобрести две Twitch-подписки любого уровня у выбранных партнеров и компаньонов Twitch, и в награду получить уникальную снайперскую винтовку «Яша». Эту возможность можно воспользоваться как для себя, так и подарить подписки друзьям.
О да, помогите этим бедным безработным стримерам, у них так мало денег.